बीजेपी के पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को जान से मारने की धमकी, जबलपुर पुलिस एक्शन में
जबलपुर के वरिष्ठ नेता को गोली मारने की धमकी, दूसरी बार फोन पर आरोपी ने धमकाया, बब्बू ने मुख्यमंत्री से की सुरक्षा की मांग
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 6:54 AM IST
जबलपुर : जबलपुर की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंने खुद ये जानकारी पुलिस और मीडिया को दी है. पूर्व मंत्री बब्बू ने बताया कि धमकी देने वाले युवक को वे नहीं जानते पर लगातार दूसरी बार धमकी मिलने के बाद उन्होंने थाना गोरखपुर में शिकायत दर्ज कर कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
'तुम जैसे लोगों को गोली मार देना चाहिए'
पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू के अनुसार, '' शाम को जब मैं अपनी कार से गोरखपुर बाजार की ओर जा रहा था, इसी दौरान कटंगा तिराहा के पास करीब 7.10 पर मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया. आरोपी ने बेहद ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि तुम जैसे आदमियों को गोली मार देना चाहिए और इसके बाद फोन काट दिया. इसके बाद मैं तुरंत जबलपुर के गोरखपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को सारा घटनाक्रम बताया. बब्बू के अनुसार थाने में तैनात थाना प्रभारी ने पूर्व मंत्री से नंबर लेकर उस शख्स को कॉल लगाया तो उसने कॉल उठा कर धमकी देना भी कबूला.
13 मार्च को भी मिली थी जान से मारने की धमकी
बब्बू ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि यह पहली घटना नहीं है. 13 मार्च को भी उनके पास इसी तरह का धमकी भरा कॉल आया था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से की थी. 2 महीने के अंदर फिर वही घटनाक्रम हुआ है, जिससे वह काफी चिंतित हैं. उनका कहना है कि कॉल करने वाले व्यक्ति को वह नहीं जानते और ना ही उनका उससे कोई संपर्क है.
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बब्बू ने मुख्यमंत्री से की सुरक्षा की मांग
पूर्व मंत्री ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि संबंधित मोबाइल नंबर धारक की पहचान कर उसके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई की जाए और भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो. उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है. पूर्व मंत्री ने मीडिया के सामने मुख्यमंत्री से भी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा, '' मैं अभी एक आम नागरिक हूं पर पूर्व मंत्री और विधायक होने के नाते मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करें. 25 सालों से विधायक का चुनाव लड़ता आ रहा हूं, मुझे ऐसी धमकी मिल रही है तो आम जनता का क्या होगा.'' वहीं, इस मामले को लेकर गोरखपुर थाना प्रभारी ने कहा, '' वरिष्ठ नेता से शिकायत प्राप्त हुई है. नंबर को ट्रेस किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है.''