पाउच का पानी पीने वाले सावधान! जबलपुर में बोरवेल वॉटर से हो रही ती पैकिंग, फैक्ट्री सील
खाद्य सुरक्षा टीम ने जबलपुर के सिहोरा में अवैध फैक्ट्री पर मारा छापा, बोरवेल के पानी से पाउच पैक होते मिले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 3:28 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने एक ऐसी कंपनी पर छापा मारा जिसके पास ना तो लाइसेंस है ना ही काम करने की अनुमति. पहले से ही उनकी फैक्ट्री सील कर दी गई थी. उसके बावजूद यहा बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करके पानी के पाउच बनाए जा रहे थे. टीम ने यहां से सैकड़ों पानी के पाउच और पानी भरने की मशीन को जब्त कर लिया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि, फैक्ट्री चलाने वाले संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही है.
गंदे पानी से बनाए जा रहे पानी के पाउच
इन दिनों गर्मी बहुत तेज है, इसकी वजह से लोगों को प्यास ज्यादा लगती है. आजकल ज्यादातर लोग खुला पानी पीना पसंद नहीं करते. ऐसी स्थिति में उनके पास बोतल या पनी पाउच का विकल्प होता है. इसके साथ ही धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन और वैवाहिक आयोजनों में भी पानी पाउच की बड़ी मांग रहती है. शराब की दुकानों पर भी पानी के पाउच बड़ी तादाद में बेचे जाते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पानी पाउच या पैक्ड वाटर को लोग हाइजीनिक समझ कर इस्तेमाल करते हैं वह कई स्थानों पर गंदे पानी से बनाए जा रहे हैं.
जबलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि, ''बीते दिनों उन्हें जबलपुर के सिहोरा में एक पानी पाउच की फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली थी. यह पानी पाउच की फैक्ट्री बिना लाइसेंस के बोरवेल के पानी से पाउच पैक करके बाजार में बेच रही थी. जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, तुरंत मौके पर पहुंचकर छापा मारा और फैक्ट्री को बंद करवा दिया.'' उन्होंने आगे कहा, ''दो माह बीतने के बाद जब दोबारा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहां पहुंची तो फैक्ट्री बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के दोबारा चलती हुई पाई गई. जिसके बाद टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया.''
- भोपाल में गैस गोदाम पर खाद्य विभाग की टीम का छापा, सिलेंडरों में 1 से 2 किलो कम मिली गैस
- माइनिंग कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर छापा, भोपाल में IT विभाग की बड़ी कार्रवाई
- अशोनगर में चल रही थी हाईटेक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री, पुलिस को भनक तक नहीं, 4 करोड़ का माल जब्त
चेक करके लें पानी का पाउच
जरूरी नहीं है कि, बाजार में मिलने वाला बोतल बंद या पाउच पैकिंग का पानी साफ ही हो. इसे जब भी इस्तेमाल करें तो कम से कम एक बार चेक जरूर करें. यदि पानी का स्वाद थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो इसकी शिकायत जरूर करें. हो सकता है यह पानी आपको बीमार कर दे. गर्मियों में खासतौर पर गंदे पानी की वजह से लोग कई किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं.