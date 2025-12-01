ETV Bharat / state

फूड सेफ्टी टीम ने लिए पालक, मेथी और गोभी के सैंपल, नाले के पानी का जहर कितना खतरनाक

जबलपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ले रही सब्जियों के सैंपल, नाले के पानी से उगाने वाली सब्जियां कितनी खतरनाक, रिपोर्ट आने के बाद चलेगा पता.

JABALPUR VEGETABLE SAMPLES
फूड सेफ्टी टीम ने लिए पालक, मेथी और गोभी के सैंपल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 2:03 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 3:01 PM IST

जबलपुर: संस्कारधानी में नाले के पानी से फसल उगाने को लेकर पिछले दिनों हाई कोर्ट जबलपुर ने सवाल उठाए थे. जहां कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने नाले पर लगी मोटरों को तुरंत अलग करवाया था. वहीं जबलपुर में नाले के पानी से सब्जियां दूषित हो रही हैं, या नहीं. इसका परीक्षण किया जा रहा है. लिहाजा खाद्य विभाग नाले के पानी से उगाई जा सब्जियों का सैंपल कलेक्ट कर रहा है. खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन सैंपलों की जांच की जा रही है और वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि नाले के पानी ने इन्हें कितना दूषित किया है.

खाद्य सुरक्षा की टीम ने लिए सब्जियों के सैंपल

जबलपुर जिला प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे और उनकी टीम ने जबलपुर में गोहलपुर के सब्जी दुकानदारों से गोभी, पालक, मेथी, बंद गोभी और लौकी के नमूने लिए हैं. इन नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है. जहां इन सब्जियों में इस बात की जांच की जाएगी कि इनमें कोई ऐसे हानिकारक तत्व तो नहीं है, जो मानव जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हो.

नाले के पानी से उगने वाली सब्जियां कितनी खतरनाक

बताते चलें कि जबलपुर में हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि शहर से बहने वाले नाले के पानी से जो सब्जियां उत्पादित की जा रही हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह मानव जीवन के लिए हानिकारक है. तभी जिला प्रशासन रोज नालों में लगे पंप निकाल रहा है. किसानों को हिदायत दी जा रही है कि वे नाले के पानी से खेत ना सींचे.

पहले भी लिए गए सब्जियों के सैंपल

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे का कहना है कि "जांच के नमूने भोपाल भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह सब्जियां दूषित थी या नहीं. उन्होंने बताया कि यह पहला मौका नहीं है, जब हमने सब्जियों के सैंपल लिए हों. पहले यह ड्राइव सेंट्रल लेवल पर चलाई जाती है. जब कुछ ऐसी सब्जियों के सैंपल लिए जाते हैं, जिन्हें रंगीन करने के लिए उनमें केमिकल डाला जाता है. साल में एक बार हम ऐसी सब्जियों के सैंपल लेकर उनकी जांच करते हैं.

JABALPUR VEGETABLE IN DRAIN WATER
अच्छी सब्जियों के लिए जबलपुर में लग रहा जैविक हाट

सब्जी विटामिन फाइबर मिनरल का प्रमुख स्रोत है और खाने का एक बड़ा हिस्सा भी है. ऐसी स्थिति में यदि सब्जी हानिकारक केमिकल युक्त है, तो यह शरीर में विकार पैदा करेगी." जबलपुर कृषि विभाग के अधिकारी एसके निगम ने बताया कि "जो लोग अच्छी सब्जी खाना चाहते हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन प्रबंध कर रहा है. जबलपुर में अब सप्ताह में 1 दिन रविवार को जैविक हाट लगाया जाएगा. जिसकी शुरुआत हो गई है. इसमें लोगों को जैविक सब्जियां उपलब्ध होगी. ऐसी स्थिति में लोग चाहे तो बाजार की हानिकारक सब्जियों को खरीदने के बजाय यहां से जैविक सब्जियां खरीद सकेंगे."

