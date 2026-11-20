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कोदो के आटे की रोटी खाई, 7 की जान पर बन आई, जबलपुर के सिहोरा में पूरे परिवार की जान खतरे में

परिवार के सभी सदस्यों की हालत गंभीर व चिंताजनक ( Etv Bharat )

जबलपुर : सिहोरा के नजदीक मुंह साम गांव में एक ही परिवार के सात लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. खाना खाने के करीब एक घंटे बाद परिवार के सभी सदस्यों को तेज उल्टियां होने लगीं. इनमें दो पुरुष, दो महिलाएं और तीन बच्चियां शामिल हैं. सभी को तत्काल सिहोरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.