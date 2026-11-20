कोदो के आटे की रोटी खाई, 7 की जान पर बन आई, जबलपुर के सिहोरा में पूरे परिवार की जान खतरे में
कोदो से बनी रोटी खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार, सिहोरा में उपचार के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर, पीड़ितों में दो पुरुष, दो महिलाएं और तीन बच्चियां शामिल, विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 6:46 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 7:02 AM IST
जबलपुर : सिहोरा के नजदीक मुंह साम गांव में एक ही परिवार के सात लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. खाना खाने के करीब एक घंटे बाद परिवार के सभी सदस्यों को तेज उल्टियां होने लगीं. इनमें दो पुरुष, दो महिलाएं और तीन बच्चियां शामिल हैं. सभी को तत्काल सिहोरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.
कोदो के आटे से बनी थीं रोटियां, अचानक बिगड़ी तबीयत
सरपंच रिंकू पटेल के मुताबिक, '' सिकंदर भाईजान के परिवार के सभी सदस्यों ने गुरुवार रात खाने में कोदो के आटे से बनीं रोटियां खाई थीं. इसके कुछ ही देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. एक के बाद एक सभी उल्ठई करने लगे. इसके बाक हम सभी ने ग्रामीणों की मदद से 7 लोगों को अस्पताल पहुंचाया.'' सिहोरा अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर एहतिशाम अंसारी ने प्राथमिक जांच के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई.
परिवार के सभी सदस्यों की हालत गंभीर व चिंताजनक
सिहोरा अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ ने बताया कि दो मरीजों की हालत गंभीर थी, जबकि अन्य पांच की स्थिति भी चिंताजनक थी. सभी को प्राथमिक उपचार देकर तत्काल जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उन्हें देर रात भर्ती किया गया है.
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अनाज में कीटनाशक या जहरीला पदार्थ होने की आशंका
ग्रामीणों के अनुसार, परिवार ने कोदो के आटे से बनी रोटियां खाई थीं. आशंका जताई जा रही है कि अनाज में कीटनाशक या किसी अन्य जहरीले पदार्थ की मौजूदगी थी, जिसकी वजह से सभी उल्टी करने लगी. हालांकि, डॉक्टर्स के मुताबिक फूड पॉइजनिंग का वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. अनाज में कीटनाशक के अवशेष होने या भंडारण के दौरान उसमें जहरीले तत्व पहुंचने से भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
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परिवार की बहू ने नहीं खाई रोटियां, इसलिए सुरक्षित
इसी परिवार की बहु सहरूनिशा ने पुलिस व डॉक्टर्स को बताया, '' मैंने रोटी नहीं खाई थी इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ. लेकिन मेरी दो बेटियां और परिवार के दूसरे सदस्य बीमार हो गए.'' वहीं, इस घटना पर जबलपुर के सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने कहा, '' मरीजों में से एक की हालत गंभीर थी, जबकि बाकी की स्थिति लगभग ठीक थी. शुरुआत में सभी को सिहोरा अस्पताल में उपचार दिया गया. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है.''
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