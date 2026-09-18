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महंगे रेस्टोरेंट में 5 दिन पुरानी ग्रेवी और 10 दिन पुरानी दाल मखनी, बासी है जबलपुरिया खाना!

राज्य सरकार के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम जबलपुर के बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स पर कर रही छापा मार कार्रवाई. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur Food Department Action
जबलपु के कई रेस्टोमेंट में खाद्य विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 5:01 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 5:21 PM IST

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जबलपुर: यदि आपको घर से बाहर होटल और रेस्टोरेंट का खाना पसंद है तो थोड़ा सा तर्क हो जाएं. जरूरी नहीं है कि बाहरी चमक धमक और साथ सजावट रखने वाले रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी भी अच्छी होगी. जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने जब कुछ बड़े रेस्टोरेंट में छापा मारा तो उन्हें आम आदमी की सेहत बिगाड़ सकने वाली चीजें मिलीं. एक मल्टीनेशनल चेन वाले होटल के रेस्टोरेंट में सडे़ आलुओं से सब्जी बनाई जा रही थी. वहीं एक महंगे रेस्टोरेंट में 5 दिन पुरानी ग्रेवी रखी हुई थी. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लोगों को बाहर खाना खाने के दौरान सतर्क रहने की अपील की है.

राज्य सरकार के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम इन दिनों शहर की बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स में छापा मार कार्रवाई कर रही है. यहां पर मूल रूप से खाने-पीने के समान में इस्तेमाल किए जाने वाले इनग्रेडिएंट्स को चेक किया जा रहा है. इसके साथ ही समान कितना पुराना है, कब बनाया गया है और उसे कैसे प्रिजर्व किया गया है, इसको भी देखा जा रहा है.

रेस्टोरेंट में 10 दिन पुरानी दाल मखनी मिली (ETV Bharat)

जबलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद धुर्वे ने बताया "जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने जब शहर के एक मल्टीनेशनल चेन वाली होटल के रेस्टोरेंट में पहुंची तो हमें सड़े आलू मिले, जिन्हें उबालकर सब्जी में मिलने के लिए तैयार रखा गया था. हालांकि जांच के बाद सड़े आलू को नष्ट करवा दिए गए और होटल को नोटिस दिया है कि वे इस लापरवाही पर जवाब दें. होटल संचालक के खिलाफ जुर्माना और सजा की कार्रवाई भी हो सकती है."

Jabalpur Food Department Action
रेस्टोरेंट में 10 दिन पुरानी दाल मखनी (ETV Bharat)

जबलपुर खाद्य विभाग की टीम कई होटल, रेस्टोरेंट्स में पहुंची

उन्होंने आगे कहा, "इसके बाद खाद्य विभाग की टीम जबलपुर के राइट टाउन स्टेडियम के सामने एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में पहुंची. यहां खाद्य विभाग की टीम को चार दिन पुरानी पनीर की ग्रेवी देखने को मिली. कई होटलों में देखने को मिला है कि जहां लंबे समय के लिए ग्रेवी को बनाकर रखा जाता है और इसी से सब्जी बनाई जाती है. सबसे ज्यादा लापरवाही तो दाल मखनी में हो रही है, कई जगह पर दाल मखनी 10-10 दिन पुरानी मिली. मेरी लोगों से अपील है कि यदि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं और वहां सब्जियों और दाल में स्वाद गड़बड़ नजर आता है तो तुरंत रिपोर्ट करें."

Hotel Food Safty Jabalpur
जबलपुर में पांच दिन पुरानी ग्रेवी (ETV Bharat)

स्थानीय रेस्टोरेंट संचालक कपिल आहूजा ने बताया "ग्रेवी को प्रिजर्व करना रेस्टोरेंट का पुराना चलन है. इसके साथ ही मोमोज भी पहले से बना कर रखे जाते हैं इसमें कुछ भी नया और गलत नहीं है. वहीं एक ही किचन में वेज और नॉनवेज दोनों तरह का खाना बनाया जाता है. दरअसल रेस्टोरेंट संचालक इसे गलत नहीं मानता और यह होटल का सामान्य कामकाज है. रेस्टोरेंट संचालक नुकसान से बचने के लिए इस तरह के प्रयोग करते हैं लेकिन यह आम आदमी के सेहत के साथ खिलवाड़ है."

Madhya Pradesh Food Survey
जबलपुर के रेस्टोमेंट में फूड नॉर्म्स का उल्लंघन (ETV Bharat)

खाद्य विभाग की कार्रवाई से इतर आपको अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना होगा. लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वे वहीं खाना खाएं जहां किचन दिखता हो ताकि कम से कम यह तो देखा जा सके कि आपके लिए पकाया क्या जा रहा है और किस तरह से पकाया जा रहा है.

Last Updated : September 18, 2026 at 5:21 PM IST

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