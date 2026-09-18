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महंगे रेस्टोरेंट में 5 दिन पुरानी ग्रेवी और 10 दिन पुरानी दाल मखनी, बासी है जबलपुरिया खाना!

जबलपु के कई रेस्टोमेंट में खाद्य विभाग की कार्रवाई ( ETV Bharat )

जबलपुर: यदि आपको घर से बाहर होटल और रेस्टोरेंट का खाना पसंद है तो थोड़ा सा तर्क हो जाएं. जरूरी नहीं है कि बाहरी चमक धमक और साथ सजावट रखने वाले रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी भी अच्छी होगी. जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने जब कुछ बड़े रेस्टोरेंट में छापा मारा तो उन्हें आम आदमी की सेहत बिगाड़ सकने वाली चीजें मिलीं. एक मल्टीनेशनल चेन वाले होटल के रेस्टोरेंट में सडे़ आलुओं से सब्जी बनाई जा रही थी. वहीं एक महंगे रेस्टोरेंट में 5 दिन पुरानी ग्रेवी रखी हुई थी. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लोगों को बाहर खाना खाने के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. राज्य सरकार के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम इन दिनों शहर की बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स में छापा मार कार्रवाई कर रही है. यहां पर मूल रूप से खाने-पीने के समान में इस्तेमाल किए जाने वाले इनग्रेडिएंट्स को चेक किया जा रहा है. इसके साथ ही समान कितना पुराना है, कब बनाया गया है और उसे कैसे प्रिजर्व किया गया है, इसको भी देखा जा रहा है. रेस्टोरेंट में 10 दिन पुरानी दाल मखनी मिली (ETV Bharat) जबलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद धुर्वे ने बताया "जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने जब शहर के एक मल्टीनेशनल चेन वाली होटल के रेस्टोरेंट में पहुंची तो हमें सड़े आलू मिले, जिन्हें उबालकर सब्जी में मिलने के लिए तैयार रखा गया था. हालांकि जांच के बाद सड़े आलू को नष्ट करवा दिए गए और होटल को नोटिस दिया है कि वे इस लापरवाही पर जवाब दें. होटल संचालक के खिलाफ जुर्माना और सजा की कार्रवाई भी हो सकती है."