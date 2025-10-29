ETV Bharat / state

फूड डिलीवरी कंपनी की टी-शर्ट पहन शराब तस्करी, खाने के बाक्स में क्वार्टर

रांझी थाना क्षेत्र स्थित मुक्तिधाम से मड़ई की तरफ स्कूटी सवार 2 फूड डिलीवरी बॉय जा रहे थे. तभी उनको सड़क के बीचो बीच पुलिस की चेकिंग दिखी. पुलिस को देखते हुए युवकों के चेहरे के हाव भाव बदल गए. युवकों को डरा हुआ देखकर रांझी पुलिस को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ. वे तत्काल स्कूटी सवार दोनों फूड डिलीवरी बॉय को पकड़ने के लिए आगे बढ़े. इतने में एक आरोपी युवक वहां से भाग गया, लेकिन दूसरे युवक को पुलिस ने पकड़ा और उसके बैग की तलाशी ली. बैग के अंदर खाने की जगह देसी शराब की क्वार्टर देखकर पुलिस के होश उड़ गए. पुलिस ने 339 पाव देसी शराब जब्त कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

जबलपुर: शराब की तस्करी के आप ने हजारों तरीकों के बारे में सुन रखा होगा. लेकिन जबलपुर पुलिस ने जब इस शराब तस्कर को पकड़ा तो उनको भी भरोसा नहीं हुआ है. कोई ऐसे भी शराब की तस्करी कर सकता है. शायद इन युवकों ने कई बार पुलिस के सामने से ही शराब की तस्करी की होगी. लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं पड़ी. आरोपियों ने शराब को यहां से वहां ले जाने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका निकाला था. वह फूड डिलीवरी कंपनी की ड्रेस पहनकर शातिराना अंदाज में शराब की तस्करी करते थे. हालांकि, पुलिस ने दोनों आरोपियों को सोमवार को पकड़ लिया है.

डिलीवरी बॉय बनकर युवक करते थे तस्करी

टीआई उमेश गोल्हानी ने बताया कि "इन आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए डिलीवरी बैग में शराब रखी थी. इसके साथ ही डिलीवरी बोरे भी थे, जिसमें अवैध रूप से शराब की भारी मात्रा ले जाई जा रही थी." उन्होंने कहा, "सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शोभापुर इलाके में फूड डिलीवरी कंपनी की ड्रेस पहनकर 2 लड़के बिना नंबर प्लेट की टू व्हीलर गाड़ी पर सवार होकर अवैध शराब की डिलीवरी करने जा रहे हैं. उनके पास अवैध शराब से भरी 2 बोरियां और डिलीवरी बैग है."

पुलिस को देख युवकों के उड़े होश

टीआई उमेश गोल्हानी ने बताया कि "मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश मारी तो बताए हुलिए के अनुसार दो युवक दिखे. पुलिस को देख कर युवकों के चेहरे के हावभाव बदल गए और आरोपियों ने पुलिस को देखकर जीआईएफ फैक्ट्री के सामने वाली गली में अपने वाहन को मोड़ कर भागने का प्रयास किया. पुलिस ने पीछा कर उनमें से एक आरोपी को गांधी मैदान व्हीकल स्टेट के पीछे वाली गली में पकड़ लिया. वहीं दूसरा युवक चलती स्कूटी से कूदकर वहां से भाग निकला. फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है."

दोनों आरोपियों की हुई पहचान

पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम अभय उर्फ अंशु जायसवाल संजय नगर अधारताल का निवासी बताया है. वहीं भागने वाले युवक की पहचान देबू अन्ना भड़पुरा शोभापुर के रूप में हुई है. पुलिस को तलाशी में दोनों बोरियों से 250 पाव देसी शराब और फूड डिलीवरी बैग में खाने के पैकेट में 89 पाव देसी शराब के मिली.

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने कहा, "शराब तस्करी का यह तरीका अब पुलिस की नजरों में आ चुका है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है. प्रारंभिक जांच में शराब और ज्यूपिटर वाहन देबू अन्ना का होने की जानकारी मिली है. जांच में पुलिस को पता चला कि फरार देबू अन्ना इस काम के लिए 300 रुपए प्रतिदिन युवकों को मजदूरी देता था. वही, पुलिस की टीम आरोपी देबू की तलाश में जुटी है."