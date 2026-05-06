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फ्लाईओवर के नीचे से निकलते समय रखें खास ध्यान, सामने देखने के साथ ऊपर देखना भी हुआ जरूरी

जबलपुर में नवनिर्मित फ्लाईओवर के एक हिस्से से गिरने लगा कंक्रीट का टुकड़ा, नीचे से निकल रहे थे राहगीर,लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल.

JABALPUR FLYOVER CONCRETE FELL
फ्लाईओवर के नीचे से निकलते समय रखें खास ध्यान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 7:33 AM IST

4 Min Read
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जबलपुर: करीब 800 करोड़ की लागत से बना नवनिर्मित फ्लाईओवर ऐसे तो अपने सिर घुमा देने वाले स्ट्रक्चर के कारण सुर्खियों में बना ही रहता है, पर अब अपनी मजबूती को लेकर फिर एक बार गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है. दरअसल, फ्लाईओवर के मदनमहल स्टेशन के पास वाले स्लैब में मंगलवार को अचानक कंक्रीट के बड़े-बड़े टुकड़े गिरने लगे. टुकड़े बड़े आकार के थे.

गनीमत यह रही कि उस समय नीचे से गुजर रहा कोई भी राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना ने लोक निर्माण विभाग की निर्माण गुणवत्ता और लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है. अब यह फ्लाईओवर फिर एक बार चर्चा का विषय बन गया है.

फ्लाईओवर के हिस्से से कंक्रीट के टुकड़े गिरे (ETV Bharat)

फ्लाइओमर के हिस्से से गिरा कंक्रीट का टुकड़ा

मंगलवार दोपहर जब शहर रोजमर्रा की तरह सुचारू यातायात और सामान्य रूप से दिन की शुरूआत कर रहा था. तभी मदन महल स्टेशन के पास और ट्रैफिक सिग्नल के पहले फ्लाईओवर के एक हिस्से से भारी भरकम कंक्रीट के टुकड़े टूट कर नीचे गिरने लगे. पत्थरों की बारिश देख नीचे से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों में एकदम से भगदड़ मच गई. स्थानीय लोगों और होटल, रेस्टोरेंट संचालकों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत वहां से लोगों को हटाते हुए पूरे ट्रैफिक को सुरक्षित दिशा में मोड़ा.

मौके पर गिरे कंक्रीट के टुकड़े इतने बड़े थे कि यदि किसी के सिर पर गिर जाते तो गंभीर चोट आने की पूरी संभावना थी. कुछ समय बाद इन पत्थरों और पुल पर आई दरारों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया.

JABALPUR FLYOVER VIDEO
जमीन पर डले कंक्रीट के टुकड़े (ETV Bharat)

फ्लाईओवर के मूल स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं

वहीं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री शिवेंद्र सिंह ने बताया कि "मटेरियल फ्लाईओवर के मूल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है. यह बॉक्स सेगमेंट एवं डेक स्लैब के ज्वाइंट का स्लरी वाला भाग है. यह मटेरियल डी-शटरिंग के दौरान सतह पर चिपका रह जाता है. कार्यपालन यंत्री ने बताया कि न तो यह तकनीकी खामी है और न ही इससे फ्लाईओवर के मूल स्ट्रक्चर को किसी प्रकार नुकसान हुआ है.

JABALPUR FLYOVER CORRUPTION
फ्लाईओवर की तस्वीर (ETV Bharat)

टेम्प्रेचर वेरिएशन के कारण कई बार यह चिपिंग मटेरियल सतह से निकल जाता है, जैसा कि वीडियो में प्रदर्शित हो रहा है. कार्यपालन यंत्री के मुताबिक कांट्रेक्टर को इस चिपिंग मटेरियल को निकालने के निर्देश दे दिए गये हैं और कार्य शुरू भी कर दिया गया है."

कुछ समय पहले ब्रिज में दरार का वीडियो आया था सामने

भले ही विभागीय अधिकारियों ने इस घटना को हल्के में लिया पर कुछ समय पहले दमोहनाका चेरीताल के पास भी ब्रिज की दरार का वीडियो सामने आया था, क्योंकि उसमें मटेरियल गिरने जैसी घटना नहीं हुई थी. जिस कारण वीडियो जारी करने वाले संगठन और उसके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की बात करते हुए मामला दबा दिया गया था. बाद में विभाग ने दरार को टेक्निकल एक्सपेंशन बताकर क्लीन चिट ले ली थी, पर इस बार कंक्रीट का मटेरियल गिरना विभाग के लिए गले की फांस बन सकता है.

हालांकि विभाग ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही मशीन और मजदूरों को भेजकर मरम्मत कार्य और चिपिंग का काम शुरू कर दिया है. अब स्थानीय लोगों को लग रहा है कि फ्लाईओवर के नीचे से निकलने पर ऊपर देखना भी बहुत जरूरी हो गया है. यदि भविष्य में कंक्रीट का बोल्डर किसी के ऊपर गिर जाए या कोई जनहानि हो सकती है.

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