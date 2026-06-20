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नर्मदा की लहरों पर महा योग, मलखंब एथलीट ने गरुण आसन-पिरामिड बना दुनिया को चौंकाया

योग दिवस से पहले जबलपुर में दिखा फ्लोटिंग मलखंब का अनूठा प्रदर्शन. खिलाड़ियों ने मलखंब पर कई मुद्राएं बनाईं. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

JABALPUR FLOATING MALLAKHAMB
जबलपुर में फ्लोटिंग मलखंब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 4:17 PM IST

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जबलपुर: योग दिवस के मौके पर देश भर में योग के कार्यक्रम हो रहे हैं. लेकिन भारत का एक बहुत ही पुराना योग से जुड़ा हुआ खेल मलखंब भी है. जिसमें एक चिकनी लकड़ी के पोल के ऊपर योग के आसन किए जाते हैं. जबलपुर में इसी मलखंब का और भी अनोखा प्रदर्शन किया गया और एक फ्लोटिंग मलखंब बनाकर नर्मदा नदी के भीतर खिलाड़ियों ने तैरते हुए मलखंब पर कई आकृतियों और मुद्राएं बनाई और योग आसन किया.

क्या है मलखंब का इतिहास
भारत में मल्ल युद्ध एक बहुत पुरानी परंपरा है. इतिहासकारों के अनुसार मल्ल युद्ध और मलखंब का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथ में मिलता है. ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के कुछ कलाकृतियों में मलखंब नजर आता है. वहीं, 1135 ईस्वी में चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीया के लिखित ग्रंथ में भी मलखंब के बारे में जिक्र किया गया है.

जबलपुर में दिखा फ्लोटिंग मलखंब का अनूठा प्रदर्शन (ETV Bharat)

मलखंब से क्या होता है
मलखंब के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विनोद मोथा बताते हैं कि, ''भारत के लगभग हर अखाड़े में पहलवान रहता था. जो अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मलखंब पर कसरत करते थे. दरअसल, मलहम लकड़ी का एक खंबा होता है जो पूरी तरह से गोल और बेहद चिकना होता है. फिर इसके ऊपर तेल लगाया जाता है. खिलाड़ी इसी चिकनी मलखंब को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ते हैं.

उसके ऊपर अलग-अलग किस्म की कसरत करते हैं, क्योंकि मलखन काफी चिकना होता है इसलिए इसको पकड़ने में काफी ताकत लगती है. जैसे-जैसे खिलाड़ी मलखंब पर कसरत करने लगता है, उसकी ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि यदि मलखंब का खिलाड़ी किसी को पकड़ ले तो वह उसको छुड़ा नहीं सकता. इसलिए मलखंब भारत का एक मुख्य खेल रहा है.''

YOG DIVAS JABALPUR FLOATING MALKHAM
एथलीट्स ने गरुण पिरामिड बनाकर दुनिया को चौंकाया (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश सरकार ने दिया मलखंब को राज्य खेल का दर्जा
धीरे-धीरे लोगों ने अखाड़े जाना छोड़ दिया इसलिए मलखंब से भी लोगों की दूरी बन गई. हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में मलखंब को राज्य खेल का दर्जा दिया. उसके बाद मलखंब खेलने वालों में और सीखने वालों की संख्या कुछ हद तक बड़ी है.

फ्लोटिंग मलखंब
विनोद मोथा मलखंब खेल विभाग के प्रशिक्षक हैं. उन्होंने मलखंब में भी एक नया प्रयोग किया है जिसका प्रदर्शन उन्होंने योग दिवस के ठीक 1 दिन पहले किया. उन्होंने एक फ्लोटिंग प्लेटफार्म बनाया है, जिसमें फोम को नायलॉन के भीतर डालकर एक गद्दा बनाया है. इसके ऊपर लोहे के एक बेस पर उसे पर मलखंब लगाया गया. फिर इस मलखंब को फ्लोटिंग प्लेटफार्म के ऊपर रखकर नर्मदा नदी में जबलपुर के जिलहरी घाट में पानी में तैराया गया.

JABALPUR FLOATING MALLAKHAMB
नर्मदा में तैरती मलखंब पर मुद्राएं (ETV Bharat)

नर्मदा में तैरती मलखंब पर मुद्राएं
विनोद ने बताया कि, ''इसे फ्लोटिंग मलखंब का खेल कहा जाता है. ऐसा प्रयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं. जिस तरह का प्रयोग उन्होंने किया है. मध्य प्रदेश में इस टाइम का दूसरा फ्लोटिंग मलखंब कहीं और नहीं देखा गया है.'' विनोद के साथ उनके 10 दूसरे खिलाड़ियों ने भी इस मलखंब पर कई मुद्राएं बनाईं. इसमें खिलाड़ियों ने बजरंग पकड़, गरुण आसन, पिरामिड बनाया. इसके साथ ही मीनार बनाई. विनोद ने खुद अपने हाथों में एक दूसरी छोटी बच्ची को पकड़ कर मलखान के ऊपर खड़े होकर प्रदर्शन किया. इसके साथ ही उन्होंने कुछ व्यक्तिगत इवेंट भी करके दिखाएं जो सामान्य तौर पर फ्लोटिंग मलखंब पर करना काफी कठिन होता है.

रोमांचित करने वाला अनुभव
इस इवेंट में पहली बार शामिल हुई शिवांगी गुप्ता ने बताया कि, ''यह उनके लिए बहुत ही रोमांचक करने वाला अनुभव था. उन्होंने मलखंब ही पहली बार किया था और इत्तेफाक से उन्हें फ्लोटिंग मलखंब की टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला. यह जोखिम भरा था लेकिन उन्हें तैरना आता था इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरी.''

मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है मलखंब
मलखंब के खिलाड़ी सुब्रत ने बताया कि, ''वे मलखंब खेल में 2 साल से लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फ्लोटिंग मलखंब में पहली बार उन्होंने करतब दिखाएं. सामान्य तौर पर अखाड़े में लगा हुआ मलखंब हिलता दुलता नहीं है, इसलिए इस पर करतब दिखाना सरल है. लेकिन फ्लोटिंग मलखंब हिलता दुलता है और इस पर बैलेंस बनाना काफी कठिन होता है.''

बच्चों की भी इस खेल में रुचि
7 साल की प्रज्ञा भी इस टीम की सदस्य थी. हालांकि उनसे भी छोटी एक बच्ची थी जिसने मलखंब की ट्रेनिंग ली है. प्रज्ञा का कहना है कि, ''उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि वह इसके पहले भी इस तरह की एक इवेंट में हिस्सा बन चुकी हैं. उन्हें तैरना आता है और वह इसी खेल में आगे कैरियर बनाना चाहती हैं.''

शरीर को मजबूत बनाने के कई नए तरीके आए हैं. बहुत महंगे महंगे जिम इन दिनों चलन में है. लेकिन भारतीय परंपरा के खेल काफी सस्ते थे और इन खेलों के माध्यम से तैयार हुए खिलाड़ी देखने में भले ही मजबूत न लगे लेकिन चुस्त और दुरुस्त होते हैं. सरकार को भी इस तरह के मलखंब हर स्कूल में लगाना चाहिए, ताकि बच्चे न केवल इस परंपरा को समझ सके बल्कि बहुत कम पैसा खर्च करके वे अपने शरीर को भी मजबूत कर सकें.''

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