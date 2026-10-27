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सपना बनता जा रहा हवाई सफर, दोगुनी रफ्तार से महंगा हुआ किराया, बेंगलुरु-पटना रूट सबसे एक्सपेंसिव

सपना बनता जा रहा हवाई सफर ( ETV Bharat )

जबलपुर: हवाई यात्रा को सुविधाजनक और समय बचाने वाला विकल्प माना जाता है, लेकिन तेजी से बढ़ते हवाई किराये ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है. यात्रियों की शिकायत है कि टिकट बुक करने के दौरान किराये में लगातार बदलाव होता है. खासकर जबलपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के टिकटों की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रशासन से लेकर कोर्ट तक में उठाने वाली संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दावा किया कि सरकार ने 2024 में हवाई यात्रा मुहैया करवाने वाली कंपनियों को फ्री होल्ड दे दिया है.

वे चाहे जितना किराया बढ़ा सकती हैं. इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा. यह बात भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 में लिखी हुई है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इसी कानून को बदलवाने के लिए अब हाईकोर्ट में अल्ट्रावायलेट पिटीशन लगाने की तैयारी कर ली है.