सपना बनता जा रहा हवाई सफर, दोगुनी रफ्तार से महंगा हुआ किराया, बेंगलुरु-पटना रूट सबसे एक्सपेंसिव
आसमान छूता हवाई सफर के दाम, कई रूटों पर दोगुना महंगा हुआ किराया, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कानून में संशोधन की उठाई मांग, हाईकोर्ट में अल्ट्रावायलेट पिटीशन लगाने की तैयारी. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 4:49 PM IST
जबलपुर: हवाई यात्रा को सुविधाजनक और समय बचाने वाला विकल्प माना जाता है, लेकिन तेजी से बढ़ते हवाई किराये ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है. यात्रियों की शिकायत है कि टिकट बुक करने के दौरान किराये में लगातार बदलाव होता है. खासकर जबलपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के टिकटों की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रशासन से लेकर कोर्ट तक में उठाने वाली संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दावा किया कि सरकार ने 2024 में हवाई यात्रा मुहैया करवाने वाली कंपनियों को फ्री होल्ड दे दिया है.
वे चाहे जितना किराया बढ़ा सकती हैं. इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा. यह बात भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 में लिखी हुई है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इसी कानून को बदलवाने के लिए अब हाईकोर्ट में अल्ट्रावायलेट पिटीशन लगाने की तैयारी कर ली है.
महंगी हुई हवाई यात्राएं
जबलपुर के उद्योगपति रजत भार्गव लगातार देश में अलग-अलग स्थान पर हवाई यात्रा करते हैं. उन्होंने बताया कि "बीते 1 साल में हवाई यात्राएं महंगी हो गई है. कहीं दोगुनी महंगी हो गई है और कहीं यह समस्या है कि 1 घंटे पहले किराया कुछ बताया जाता है और 1 घंटे बाद किराया बदल जाता है." कुछ इसी तरह की समस्या डॉ. पी जी नाज पांडे ने महसूस की, जब उनकी एक परीचित ने उन्हें बताया कि "भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा हवाई यात्रा के किराए पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. हवाई यात्राएं जरूरत से ज्यादा महंगी हो रही है."
यह दोनों लोग जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच से जुड़े हुए हैं. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जनहित के 500 से ज्यादा मुद्दों पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिकाएं दायर करता रहता है. इस मंच ने हवाई यात्रा के लिए किराया किस तरह निर्धारित किया जाता है. इस पर कानून में क्या प्रावधान है? इसकी खोजबीन शुरू की.
वायुयान चलाने वाली कंपनियों को दिया फ्री होल्ड
डॉ पी जी नाज पांडे बताते हैं कि "उन्हें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार ने 2024 में भारतीय वायुयान अधिनियम नाम का एक कानून बनाया है और इसकी धारा 10 के 2c में वायुयान चलाने वाली कंपनियों को फ्री होल्ड दे दिया है. वह किराया, टिकट किसी भी किस्म का बुकिंग चार्ज अपने मन से लगा सकती है. इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा."
कानून की धारा 10 को लेकर आपत्ति
भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 10 है. इस धारा के तहत केंद्र सरकार को नागरिक उड्डयन और हवाई परिवहन सेवाओं के आर्थिक विनियमन से जुड़े नियम बनाने की शक्ति दी गई है. इसमें एयरलाइंस के टैरिफ को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या संशोधित करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं. हालांकि, मंच का आरोप है कि हवाई किराये पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था स्पष्ट और पर्याप्त नहीं है. इससे एयरलाइंस को मांग, सीटों की उपलब्धता और अन्य व्यावसायिक परिस्थितियों के आधार पर किराये में बड़ी बढ़ोतरी करने का अवसर मिलता है.
डॉ. पीजी नाजपांडे का कहना है कि "हवाई यात्रा अब केवल संपन्न वर्ग तक सीमित सुविधा नहीं रह गई है. आम नागरिक भी इलाज, नौकरी, शिक्षा और जरूरी कामों के लिए हवाई यात्रा करते हैं. ऐसे में किराये में अचानक होने वाली बढ़ोतरी यात्रियों के बजट को प्रभावित करती है. मंच चाहता है कि सरकार किराये की निगरानी और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था करे."
क्या होता है टैरिफ?
हवाई यात्रा के संदर्भ में टैरिफ का अर्थ केवल टिकट का मूल किराया नहीं है. अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार, इसमें यात्रियों और माल के हवाई परिवहन से जुड़े किराये, दरें, मूल्यांकन शुल्क और अन्य शुल्क शामिल होते हैं. इनसे संबंधित नियम, प्रक्रियाएं, सेवाएं और यात्री या कार्गो एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन की दरें, शर्तें भी इसके दायरे में आती हैं. इसलिए टैरिफ पर चर्चा का संबंध हवाई परिवहन के शुल्क ढांचे से है, न कि केवल टिकट पर लिखी कीमत से.
कई रूट पर एक साल में किराया दोगुने से ज्यादा
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में 2025 और 2026 के बीच कई प्रमुख रूट पर किराये में बड़ी बढ़ोतरी का दावा किया गया है. इन आंकड़ों के अनुसार, मुंबई-दिल्ली रूट पर किराया 8,534 रुपए से बढ़कर 11,531 रुपए हो गया, जो 35.1 प्रतिशत की वृद्धि है. बेंगलुरु-दिल्ली रूट पर किराया 9,264 रुपए से बढ़कर 16,469 रुपए यानी 77.8 प्रतिशत बढ़ा.
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इसी तरह मुंबई-पटना रूट पर 76.4 प्रतिशत और बेंगलुरु-पटना रूट पर 100.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. मुंबई-वाराणसी रूट पर किराया 7,500 रुपए से बढ़कर 15,926 रुपए, यानी 112.3 प्रतिशत अधिक बताया गया है. बेंगलुरु-वाराणसी रूट पर 108.2 प्रतिशत और हैदराबाद-पटना रूट पर 144.4 प्रतिशत की वृद्धि का दावा किया गया है. मंच के अनुसार, ये आंकड़े हवाई किराये पर प्रभावी निगरानी की जरूरत को रेखांकित करते हैं.
टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट पर भी उठाए सवाल
मंच ने अपने पत्र में राज्यसभा में 11 दिसंबर 2023 को दिए गए एक जवाब का हवाला दिया है. मंच के मुताबिक, उस जवाब में डीजीसीए की टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट का उल्लेख किया गया था, जिसका उद्देश्य एयरलाइंस द्वारा वसूले जा रहे किराये की निगरानी करना था. डॉ. नाजपांडे का सवाल है कि यदि किराये की निगरानी के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, तो यात्रियों को बढ़ते किराये से राहत दिलाने के लिए उसे प्रभावी क्यों नहीं बनाया जा रहा है.
मंच ने 11 दिसंबर 2024 को प्रकाशित भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के प्रावधानों और पहले बताई गई निगरानी व्यवस्था के बीच विरोधाभास होने का दावा किया है. अब मंच इस मुद्दे को न्यायालय के सामने उठाने की तैयारी कर रहा है. डॉ. पीजी नाजपांडे के अनुसार, "प्रस्तावित याचिका में कानून के संबंधित प्रावधानों की वैधानिकता और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी उपायों पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाएगी. मंच का कहना है कि हवाई किराये की निगरानी के लिए पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यात्रियों को अचानक बढ़ते दामों से राहत मिल सके.