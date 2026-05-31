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आशुतोष राणा के नाटक के दौरान भड़की आग, टॉर्च की रोशनी में निकाले कलाकार और दर्शक

जबलपुर के तरंग ऑडिटोरियम में फैला धुआं, आशुतोष राणा के 'हमारे राम' नाटक के दौरान आग लगने से मची अफरा-तफरी, बड़ा हादसा टला.

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आशुतोष राणा के नाटक के दौरान भड़की आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 10:02 AM IST

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Updated : May 31, 2026 at 10:30 AM IST

3 Min Read
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जबलपुर: शहर के तरंग ऑडिटोरियम में रविवार को आयोजित प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा के नाट्य मंचन के दौरान अचानक आग लगने से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और सभी कलाकार व दर्शक सुरक्षित रहे. बताया जा रहा है कि कलाकारों और दर्शकों को टॉर्च की रोशनी में बाहर निकाला गया था.

ऑडिटोरियम तक पहुंची आग
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ चल रहा था. आशुतोष राणा सहित कलाकार मंच पर प्रस्तुति दे रहे थे, तभी बैकस्टेज स्थित ग्रीन रूम के विद्युत पैनल से धुआं उठता दिखाई दिया. देखते ही देखते वहां आग लग गई, जिसके कारण ऑडिटोरियम के भीतर धुआं फैलने लगा. स्थिति को भांपते हुए आयोजकों ने तुरंत कार्यक्रम रोक दिया और बिजली आपूर्ति बंद कर दी.

टॉर्च की रोशनी में निकाले कलाकार और दर्शक (ETV Bharat)

टॉर्च की रोशनी में कलाकारों और दर्शकों को बाहर निकाला
बिजली बंद होने के बाद कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया, लेकिन आयोजन समिति, सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों ने तत्परता दिखाते हुए दर्शकों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला. कई लोगों ने मोबाइल फोन की टॉर्च का उपयोग कर बाहर निकलने में मदद की. घटना के दौरान मौजूद लोगों में कुछ समय के लिए घबराहट जरूर रही, लेकिन किसी प्रकार की भगदड़ नहीं हुई.

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बड़ा हादसा टला (ETV Bharat)

सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थगित
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पा लिया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के घायल होने या जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है. घटना के बाद आयोजकों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के आगामी प्रदर्शन को स्थगित कर दिया. इस घटना ने सार्वजनिक आयोजनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर कर दिया है. प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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आग लगने से मची अफरा-तफरी (ETV Bharat)

नगर निगम के फायर ब्रिगेड के अधीक्षक कुशाग्र सिंह ने बताया कि, ''जबलपुर के तरंग ऑडिटोरियम में लगी आग को बुझाने में बहुत अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ी. फिर भी हमने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर भेजी थी और बड़ी तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया. सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई नुकसान की खबर नहीं है.''

जबलपुर में 2 दिवसीय 'हमारे राम' नाटक का मंचन
बता दें कि जबलपुर में 30-31 मई को दो दिवसीय 'हमारे राम' नाटक का मंचन किया जा रहा है. जिसमें शामिल होने अभिनेता आशुतोष राणा पहुंचे थे. इस प्रोग्राम में आशुतोष राणा के साथ लगभग 150 कलाकार भी शामिल हुए हैं. इसी दौरान रविवार को आगजनी की घटना हुई.

Last Updated : May 31, 2026 at 10:30 AM IST

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