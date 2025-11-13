ETV Bharat / state

आखिरकार पैरेंट्स के साथ रहने को तैयार हुई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली युवती

जबलपुर: सिविल सर्विसेज की तैयार कर रही युवती अपने पैरेंट्स से खिन्न होकर अलग रहने लगी. मामला हाई कोर्ट पहुंचा. पिता के दर्द को समझते हुए हाई कोर्ट ने युवती को साथ रहने की सलाह दी. इसके लिए कहा गया कि वह 4 से 5 दिन परिवार के साथ रहे. अगर उसे माहौल अनुकूल नहीं लगता तो आगे फैसला लेने को वह स्वतंत्र होगी. आखिरकार 4 से 5 दिन परिवार के साथ रहने के बाद युवती ने हाई कोर्ट को बताया कि वह पिता के साथ ही रहेगी.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण

युवती पैरेंट्स से अलग रहकर नौकरी करने के साथ सिविल सर्विसज की तैयारी कर रही थी. हाई कोर्ट की पहल पर अब युवती अपने पिता के साथ रहने के लिए तैयार हो गयी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण करते हुए युवती के संरक्षण के संबंध में आदेश जारी किये हैं.

पुलिस ने 10 माह बाद युवती को कोर्ट में पेश किया

मामले के अनुसार भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र निवासी एक पिता की तरफ से हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया "उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. महीनों गुजर जाने के बावजूद पुलिस उसे तलाश नहीं कर पाई है." युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पुलिस को युवती की तलाश कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश जारी किये. पुलिस ने इंदौर से 10 महीने बाद युवती को बरामद कर न्यायालय में पेश किया था.