आखिरकार पैरेंट्स के साथ रहने को तैयार हुई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली युवती

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पहल ने रंग दिखाया. पैरेंट्स से अलग रहने की जिद करने वाली युवती अब साथ रहने को हुई सहमत.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
November 13, 2025

जबलपुर: सिविल सर्विसेज की तैयार कर रही युवती अपने पैरेंट्स से खिन्न होकर अलग रहने लगी. मामला हाई कोर्ट पहुंचा. पिता के दर्द को समझते हुए हाई कोर्ट ने युवती को साथ रहने की सलाह दी. इसके लिए कहा गया कि वह 4 से 5 दिन परिवार के साथ रहे. अगर उसे माहौल अनुकूल नहीं लगता तो आगे फैसला लेने को वह स्वतंत्र होगी. आखिरकार 4 से 5 दिन परिवार के साथ रहने के बाद युवती ने हाई कोर्ट को बताया कि वह पिता के साथ ही रहेगी.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण

युवती पैरेंट्स से अलग रहकर नौकरी करने के साथ सिविल सर्विसज की तैयारी कर रही थी. हाई कोर्ट की पहल पर अब युवती अपने पिता के साथ रहने के लिए तैयार हो गयी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण करते हुए युवती के संरक्षण के संबंध में आदेश जारी किये हैं.

पुलिस ने 10 माह बाद युवती को कोर्ट में पेश किया

मामले के अनुसार भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र निवासी एक पिता की तरफ से हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया "उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. महीनों गुजर जाने के बावजूद पुलिस उसे तलाश नहीं कर पाई है." युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पुलिस को युवती की तलाश कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश जारी किये. पुलिस ने इंदौर से 10 महीने बाद युवती को बरामद कर न्यायालय में पेश किया था.

युवती अपने परिवार के साथ रहने को राजी नहीं

युवती ने युगलपीठ को बताया था "उसके पिता उसे पढ़ाई नहीं करने दे रहे थे और शादी का दबाव बना रहे थे. परेशान होकर वह घर से निकल गई और इंदौर में एक निजी कंपनी में नौकरी कर अपना खर्च निकालने लगी. वह सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही है." युवती ने हाई कोर्ट से उसे पिता के साथ नहीं भेजने की गुहार लगाई. वहीं, पिता की तरफ से युगलपीठ को आश्वासन दिया गया कि वह अपनी बेटी को प्रताड़ित नहीं करेंगा.

सलाह देने के साथ ही हाई कोर्ट ने रखी शर्त

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था "युवती मात्र 18 साल से कुछ बडी और सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है. वह 4-5 दिन तक अभिभावक के साथ रहकर देखे. अगर माहौल बेहतर नहीं लगे तो कलेक्टर को निर्देश देंगे कि वह उसकी बाहर रहने और पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करायेंगे." बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान युवती अपने पिता के साथ रहने पर सहमति व्यक्त की. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दीपक कुमार रघुवंशी ने पैरवी की.

