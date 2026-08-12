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खाद के लिए खेत मालिक होना जरूरी! किराय पर जमीन लेने वालों को नहीं दे रहे खाद, परेशान किसान

किराय पर जमीन लेने वालों को नहीं मिल रही खाद किसान अरविंद पटेल का कहना है कि, ''खाद केवल जमीन मालिकों को ही मिल रही है. जिन लोगों ने किराए पर खेती ली है उन्हें खाद देने का सिस्टम नहीं बनाया गया है. ऐसी स्थिति में उन जैसे सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद होने की संभावना है.'' दरअसल, खाद बिक्री में किसान का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है और जमीन मालिक मुंबई में है. किराए से जमीन लेने वाले किसान का फिंगरप्रिंट मान्य नहीं है. इसलिए अरविंद पटेल को खाद नहीं मिलेगी.

अरविंद ने किराय से ली जमीन, मुंबई में रहता है मालिक जबलपुर के भेड़ाघाट में हिनौता गांव के किसान अरविंद पटेल किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं. जमीन का मालिक मुंबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है. अरविंद पटेल ने 35 एकड़ जमीन लगभग 55000 प्रति एकड़ के हिसाब से किराये पर ली है. इनका बहुत सारा पैसा फंस गया है. खेत में धान की फसल लगा दी गई है. अब धान की फसल को खाद की जरूरत है. इसलिए अरविंद जबलपुर के विजयनगर कृषि उपज मंडी में खाद के सरकारी विक्रय केंद्र पर आए हैं. लेकिन अरविंद पटेल को खाद नहीं दिया जा रहा है.

जबलपुर: बीते दिनों भोपाल में किसानों ने मूंग खरीदी और खाद बिक्री को लेकर आंदोलन किया. ई टोकन व्यवस्था के जरिए खाद की बिक्री का विरोध किया गया. लेकिन अब किसानों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई और एक बार फिर सुबह 4:00 बजे से सरकारी खाद विक्रय केंद्र के बाहर लाइन लगने लगी है. वहीं, किराए की जमीन पर खेती करने वाले लोगों को खाद नहीं मिल रही है. एक बार खाद बिक्री फिर परेशानी का सबब बन गई है.

किसान आंदोलन के बाद बंद हुई ई टोकन व्यवस्था

इसी तरह प्रमोद कुमार पनागर के पास जबलपुर कृषि उपज मंडी में खाद लेने के लिए आए हैं. उनके खेत भी जबलपुर कृषि उपज मंडी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है. प्रमोद कुमार का कहना है कि, ''उन्होंने भी अपने खेत में धान की फसल लगाई है. पहले यह खाद ई टोकन के जरिए मिल जाया करती थी. लेकिन किसान आंदोलन के बाद ई टोकन व्यवस्था बंद हो गई. अब विक्रय केंद्र से ही खाद मिल रहा है.

विक्रय केंद्र पर वे रात 4:00 बजे ही पहुंच गए थे. क्योंकि यहां लंबी लाइन लगती है और दिन भर में केवल 100 किसानों को ही खाद मिल पाता है. इसलिए उन्होंने 4:00 बजे ही गेट के सामने अपनी आमद दर्ज करवा दी थी. ऐसे करीब 50 किसान थे जो रात 4:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक ही कृषि उपज मंडी में लाइन लगाकर खड़े थे.''

खाद के लिए खेत मालिक होना जरूरी! (ETV Bharat)

कालाबाजारी चरम पर, दो गाड़ियों को पकड़ा

एक तरफ किसानों को खाद नहीं मिल रही. वहीं दूसरी तरफई टोकन व्यवस्था बंद हो जाने के बाद खाद की कालाबाजारी करने वाले लोग फिर सक्रिय हो गए हैं. दरअसल, इन्हीं लोगों ने ई टोकन व्यवस्था को भी फेल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अब इन्हें एक बार फिर खाद की कालाबाजारी करने का मौका मिल रहा है. जिन किसानों को सरकारी दुकान से खाद नहीं मिल पाएगा उन्हें यही लोग महंगे दाम पर खाद बेचेंगे. कालाबाजारी करते हुए दो गाड़ियों को कल प्रशासन ने पकड़ा है.

खाद के लिये आधी रात से लग रही है लाइन (ETV Bharat)

सरकारी दुकान पर नहीं मिला DAP

फिलहाल यूरिया और डीएपी की बिक्री केवल सरकारी विक्रय केंद्रों पर है. यूरिया डीएपी रेलगाड़ी के माध्यम से जबलपुर के कछपुरा रेलवे स्टेशन पर खाली होता है. और यही से जबलपुर जिले की अलग-अलग दुकानों पर भेजा जाता है. लेकिन जब ईटीवी भारत की टीम जबलपुर विजयनगर के सरकारी दुकान पर पहुंचे तो यहां पर डीएपी नहीं था. विपणन की व्यवस्था मध्य प्रदेश विपणन संघ को दी गई है. विपणन संघ की गोदाम इंचार्ज ज्ञान श्री धुर्वे ने बताया कि, ''आज ही dap खत्म हुआ है. जल्दी इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी.''

जबलपुर में लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती होती है और धान में तुरंत खाद की जरूरत है लेकिन जितनी खाद चाहिए उतनी पर्याप्त खाद सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है. बड़े किसान तो फिर भी किसी तरह व्यवस्था को मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन छोटे किसानों के सामने दिक्कत है और जिन घरों में एक ही आदमी खेती कर रहा है वहां किसान धान के लिए खाद नहीं खरीद पा रहा है.''