घर से खो गई 'मैगी', डॉक्टर परिवार बेहाल, ढूंढने वाले को मिलेगा 10 हजार का इनाम
जबलपुर में फीमेल डॉग मैगी हुई लापता, डॉक्टर परिवार ने गली मोहल्ले में लगाए पोस्टर, थाने पर FIR कराई दर्ज, 10,000 का इनाम किया घोषित.
जबलपुर: पालतू जानवर घर के सदस्य जैसे होते हैं. इन्हें पालने वाले लोग उनका ख्याल बिलकुल परिवार के सदस्य की तरह करते हैं. इसलिए उनके बिछड़ने पर भी लोग परेशान हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही हाल जबलपुर के तिवारी परिवार में देखने को मिला है. उनकी एक प्यारी सी फीमेल डॉग गुम हो गई है. अब परिवार उसे पाने के लिए शहर में पोस्टर लगवा रहा है. इन लोगों ने इस मामले की शिकायत जबलपुर के मदन महल थाने में भी की है.
मैगी हुई लापता, शहर भर में लगे पोस्टर
यह मामला जबलपुर के नेपियर टाउन का है. यहां रहने वाला तिवारी परिवार डॉग लवर है. उनके परिवार के साथ एक फीमेल डॉग रहती थी. उसका नाम मैगी है और वह परिवार की सदस्य की तरह थी. मैगी कुछ दिनों से लापता है, जिसे खोजने के लिए इन लोगों ने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं. साथ ही मदन महल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है.
थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट
डॉ. अखिलेश तिवारी ने बताया, "9 साल पहले इस फीमेल डॉग का पालन शुरू किया था. उस समय इस डॉग की उम्र मात्र एक माह थी. बीते 9 साल से मैगी उनके परिवार की सदस्य जैसी रह रही थी. 19 नवंबर के दिन पहले मैगी घर से बाहर निकली थी. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. जब कुछ देर तक मैगी नहीं लौटी, तो हमने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली. इसके बाद हमने मैगी के गुमने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई और शहर भर में उसकी गुमशुदगी के पोस्टर लगवाए हैं."
मैगी को खोजने वाले को मिलेगा 10 हजार
निष्ठा तिवारी ने बताया कि "मैगी लाहसा एपसो वैरायटी की डॉग है. इस जाति के कुत्ते बहुत महंगे होते हैं. हो सकता है कि इसकी वजह से किसी ने उसे चोरी कर लिया हो." इसके साथ ही निष्ठा तिवारी ने लोगों से अपील की है कि "अगर किसी को मैगी कहीं दिखे, तो पोस्टर में लिखे पते पर संपर्क कर जानकारी शेयर करें. सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा."