बार एंड रेस्टोरेंट की किचन में मर्डर, सहकर्मी मुस्कान के पेट पर घोंपा चाकू, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने
जबलपुर के रेस्टोरेंट में काम करने वाली युवती की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी सहकर्मी ने 4 बार चाकू से किया वार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:51 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 8:22 AM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, काम को लेकर विवाद में एक 20 वर्षीय महिला की उसके पुरुष सहकर्मी ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. मृतक मुस्कान चौधरी और आरोपी पवन वर्मा शहर के एक रेस्टोरेंट में नौकरी करते थे. बताया जा रही है कि आरोपी पवन एक गुस्सैल प्रवृत्ति का आदमी था. हत्या की घटना का वीडियो भी सामने आया है.
चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट
पूरा मामला गोहलपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दीनदयाल चौक के पास की है. जानकारी के अनुसार, जबलपुर में 14 अगस्त की शाम को लगभग 8 बजे जबलपुर के विजयनगर में एक रेस्टोरेंट में मुस्कान और पवन काम कर रहे थे. इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई. इस पर आरोपी ने चाकू से करीब 4 बार महिला पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई.
इलाज के दौरान मौत
जानकारी के अनुसार, आपसी विवाद के बात मुस्कान ने मामले की शिकायत रेस्टोरेंट मैनेजर से की थी, जिसके बाद मैनेजर ने पवन को डांट फटकार लगाई थी. मामला शांत होने के बाद दोनों फिर किचन में काम करने के लिए आ गए थे. इसी दौरान किसी बात पर फिर दोनों के बीच में बहस हुई और पवन ने किचन में ही पड़े चाकू को उठाकर मुस्कान चौधरी के ऊपर हमला कर दिया. जिससे वह नीचे गिर गई. मौके पर मौजूद एक व्यक्ति घबराकर बाहर भाग गया, इसके बाद कई लोग एक साथ अंदर घुसे फिर मुस्कान को उठाकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
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जबलपुर की कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर मानस द्विवेदी ने बताया, "इस मामले का सीसीटीवी फुटेज रविवार को सामने आया है. इस फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि पवन ने किस तरह मुस्कान चौधरी पर हमला किया है. पवन को हिरासत में ले लिया गया है. आरोपी के बारे में जानकारी मिली है कि वह बहुत गुस्सैल किस्म का आदमी है. इससे पहले भी वह इसी तरह अपनी एक महिला दोस्त के साथ भी विवाद किया था. इसके बाद उसने जहर खा लिया था."