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जबलपुर में किसानों का ट्रैक्टर आंदोलन, कलेक्ट्रेट घेराव के साथ करणी सेना की चेतावनी

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में किसानों ने बकाया भुगतान और धान खरीदी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया. सैकड़ों किसान करणी सेना के नेतृत्व में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतर आए. प्रदर्शनकारी अपनी मांगो को लेकर दीनदयाल चौक से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कृषि उपज मंडी के आगे पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

किसानों का नेतृत्व कर रहे करणी सेना के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने किसानों से ट्रैक्टर कृषि उपज मंडी में खड़े करने को कहा. इसके बाद जिन किसानों की व्यक्तिगत समस्या है, उन्हें प्रतिनिधिमंडल के साथ कलेक्ट्रेट ले जाकर प्रशासन से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया.

किसानों का कहना है कि मझौली के 174 किसानों के धान खरीदी का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है. इसके अलावा गेहूं खरीदी की राशि भी कई किसानों को अब तक नहीं मिली है. करणी सेना के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द भुगतान को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया तो किसान जबलपुर में डेरा डालकर आंदोलन करेंगे.

साल भर भुगतान का इंतजार

प्रदर्शन में शामिल किसान यशवंत ने बताया, " मैंने पिछले साल इसी समय सरकारी उपार्जन केंद्रों पर धान बेचा था. उपज सरकारी व्यवस्था के तहत बेचने के बावजूद मुझे अब तक पूरी राशि नहीं मिली है. सरकार के निर्धारित केंद्र पर ही अपनी उपज दी थी, इसलिए खरीदी केंद्र या वेयरहाउस स्तर पर हुई किसी भी गड़बड़ी का खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना चाहिए."

बकाया भुगतान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

किसानों का सवाल है कि जब रजिस्ट्रेशन से लेकर खरीदी केंद्र तय करने तक की पूरी प्रक्रिया सरकार की निगरानी में होती है, किसान उसी व्यवस्था के तहत अपना अनाज बेचता है, तो बाद में किसी वेयरहाउस संचालक या खरीदी केंद्र पर गड़बड़ी होने की स्थिति में किसान का भुगतान क्यों रोका जाता है?

धान रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी

किसान दुर्गेश साहू ने इस साल धान के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्वर बार-बार बंद हो रहा है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है. इसके अलावा गिरदावरी के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जबकि किसानों का दावा है कि कई क्षेत्रों में गिरदावरी ही सही तरीके से नहीं हुई है."

जबलपुर में किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे (ETV Bharat)

किसानों के मुताबिक, गिरदावरी के पात्र होने के बावजूद कई किसानों का रजिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है. दावा है कि अगर समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इस साल भी सरकारी समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी खड़ी हो सकती है.

आंदोलन लंबा चलाने की चेतावनी

करणी सेना के नेताओं ने कहा कि किसान शहर में चल रहे दुर्गा उत्सव की तैयारियों में किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते है. वे प्रशासन से टकराव नहीं, बल्कि अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं. हालांकि, बकाया भुगतान को लेकर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो किसान जबलपुर में डेरा डालकर आंदोलन करेंगे.

किसानों का कहना है कि उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर भरोसा करके अपनी फसल बेची थी. अब उन्हें अपना बकाया पैसा चाहिए. प्रशासन अगर भुगतान की समस्या का समाधान नहीं करता है तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा.