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गोबर से बना लाखों का साम्राज्य, जबलपुर के वर्मी कंपोस्ट किंग से आज साइंटिस्ट लेते हैं ट्रेनिंग

गांव के किसान ने वर्मी कंपोस्ट से बदली जिंदगी, अपने खेतों में किया एक्सपेरिमेंट, आज लाखों का टर्नओवर. जबलपुर के पनागर की पगडंडी से विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

Madhya Pradesh millionaire Cow dung Farmer
पगडंडी में आज जबलपुर के वर्मी कंपोस्ट किंग की कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:34 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 5:55 PM IST

5 Min Read
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जबलपुर : शहर के पनागर क्षेत्र के एक किसान ने कुछ ऐसा काम किया है कि अब उन्हें वर्मी कंपोस्ट का राजा कहा जाने लगा है. गेंदालाल नाम के किसान गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर लाखों रु की कमाई कर रहे हैं और उनकी बनाई हुई खाद इतनी बेहतरीन है कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और यहां तक की कर्नाटक तक इसकी सप्लाई हो रही है. गेंदालाल कुशवाहा परंपरागत पशुपालक व किसान हैं और पहले केवल दूध से ही कमाई करते थे लेकिन अब उनकी बनाई हुई खाद ही लाखों रुपए में बिक जाती है.

वर्मी कंपोस्ट बनाने की ऐसे हुई शुरुआत

जबलपुर के पनागर क्षेत्र के केवलारी गांव में गेंदालाल कुशवाहा रहते हैं, उनकी उम्र 76 साल है. बीते 40 साल से गेंदालाल पशुपालन व खेती कर रहे हैं. उनके पास अच्छी किस्म की मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं और उनके परिवार का गुजर बसर खेती और दूध की आय से होता रहा है. गेंदालाल कुशवाहा ने बताया कि वह हमेशा से ही पशुपालन करते रहे हैं और उससे ठीक-ठाक आय होती रही है. लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक से हुई और यही उनके जीवन में बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.

जबलपुर के वर्मी कंपोस्ट किंग की कहानी (ETV Bharat)

गेंदालाल के मुताबिक कृषि वैज्ञानिक ने उन्हें बताया था कि कैसे गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेहतरीन खाद तैयार किया जा सकता है. गेंदालाल के घर से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की दूरी ज्यादा नहीं थी. इसलिए उन्होंने आज से लगभग 10 साल पहले वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में ले ली और वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया.

पहले अपने ही खेतों पर किया एक्सपेरिमेंट

गेंदालाल बताते हैं कि शुरुआत में उनके परिवार ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया और परिवार के बच्चे उनसे कहते थे कि आप समय खराब कर रहे हैं. लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ रही. शुरुआत में गेंदालाल ने लगभग 10 बोरी खाद बनाया. इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने ही खेत में किया और उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले. तब उन्होंने तय किया कि अब वह इस काम को स्थाई रूप से करना शुरू करेंगे. इसके बाद गेंदालाल कुशवाहा ने लगभग आधा एकड़ में गोबर के बेड बनाए और इन पर आईसेनिया फेटीडा प्रजाति का केंचुआ छोड़ा. देखते ही देखते खाद बनना शुरू हो गया.

Pagdandi Jabalpur Success Story
आज साइंटिस्ट भी लेते हैं जबलपुर के इस किसान से ट्रेनिंग (ETV Bharat)

इसे ऑस्ट्रेलियाई केंचुआ या लाल कछुआ भी कहा जाता है. यह सामान्य केंचुए से ज्यादा तेजी से गोबर को खाद में बदलता है और मात्र 3 माह के भीतर ही सामान्य गोबर भी खाद में परिवर्तित हो जाता है. गेंदालाल इस बात को बखूबी समझ गए थे.

Madhya Pradesh Cow Dung Farm
वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाकर लाखों का बिजनेस (ETV Bharat)
इसके बाद इस खाद को छनाया जाता है, जिससे खाद से कंकड़ पत्थर मिट्टी और दूसरी अशुद्धियों को अलग किया जा सके. इसके बाद इसे 50 किलो की बोरियों में भरकर सील किया जाता है और ट्रेडर्स के माध्यम से ऐसे बेचा जाता है. गेंदालाल कुशवाहा बताते हैं, '' सबसे पहले हमारा खाद यूनिवर्सिटी के ही वैज्ञानिकों ने खरीदा था. खाद की क्वालिटी देखकर वैज्ञानिकों को हमारी प्रक्रिया अच्छी लगी तो यूनिवर्सिटी के छात्रों को और यूनिवर्सिटी में आने वाले किसानों को घर लाना शुरू कर दिया. जहां हम लोगों को बताते थे कि कैसे सामान्य खाद को वर्मी कंपोस्ट में बदला जा सकता है.

मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी डिमांड

धीरे-धीरे गेंदालाल कुशवाहा की वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया लोगों ने अपनाई और उन्हें वर्मी कंपोस्ट किंग कहने लगे. आज गेंदालाल कुशवाहा का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, सिवनी, रतलाम, धार समेत कई जिलों में जाता है. इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि उनका खाद महाराष्ट्र के नासिक और बेंगलुरु तक भेजा जाता है. वह ₹5 किलो में यह खाद अपने घर से बेचते हैं और व्यापारी खुद उन तक आते हैं और उनके घर से वर्मी कंपोस्ट लेकर जाते हैं.

Jabalpur vermi compost King
गोबर से बना दिया लाखों का साम्राज्य (ETV Bharat)

आज की स्थिति में गेंदालाल कुशवाहा हर साल लगभग 15 से 20 लख रुपए का खाद बेच रहे हैं. इसमें से कुछ खाद उनके खुद के मवेशियों के गोबर से बनता है. वहीं, कुछ खाद के लिए हुए आसपास के डेरी संचालकों से गोबर खरीदते हैं जिससे खाद बनाया जाता है.

दादा के साथ अब नाती ने भी हाथ बंटाया

शुरुआत में गेंदालाल ने जिस काम को अकेले शुरू किया था, आज उनका पूरा परिवार इसमें साथ काम कर रहा है. गेंदालाल के नाती नितिन कुशवाहा ने भी कॉलेज खत्म किया है और वे अपने दादा का साथ दे रहे हैं. नितिन कुशवाहा कहते हैं, '' दादा ने जो प्रयास किया था उसकी वजह से एक अच्छा रोजगार मिला है और अब मैं भी इस काम में हाथ बंटाता हूं. हम भी अपना खुद का ब्रांड बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा बनाया हुआ खाद बाकी लोगों के बने खाद से ज्यादा बेहतर और शुद्ध है. इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है.

Panagar Jabalpur Gobar Farmer Gendalal
जबलपुर के वर्मी कंपोस्ट किंग की कहानी (ETV Bharat)

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रासायनिक खाद और कीटनाशक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. ऐसे में जैविक खाद की डिमांड बढ़ गई है. लेकिन जितने उत्पाद की जरूरत है उतना बाजार में उपलब्ध नहीं है. वर्मी कंपोस्ट भी ऐसा जैविक उत्पाद है जिसमें रोजगार की असीम संभावनाएं है. प्रगतिशील गेंदालाल कुशवाहा ने इसे साबित करके दिखाया है कि गोबर को भी लाखों रुपए में बेचा जा सकता है.

Last Updated : August 4, 2026 at 5:55 PM IST

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