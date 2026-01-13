ETV Bharat / state

75 किसानों के साथ फर्जीवाड़ा, जालसाज ने किराए पर ट्रैक्टर लेकर बेचा, मारे-मारे फिर रहे किसान

जबलपुर में किराए पर लेकर ठगों ने बेच दिए 75 किसानों के ट्रैक्टर ( ETV Bharat )