75 किसानों के साथ फर्जीवाड़ा, जालसाज ने किराए पर ट्रैक्टर लेकर बेचा, मारे-मारे फिर रहे किसान
जबलपुर में किराए पर लेकर ठगों ने बेच दिए 75 किसानों के ट्रैक्टर, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 4:23 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि दीपक पुरी गोस्वामी नामक व्यक्ति ने गोसलपुर क्षेत्र के करीब 75 किसानों के ट्रैक्टर किराए पर लेकर उन्हें बेच दिया. अब पीड़ित किसान ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत की है. किसान ने बताया कि आरोपी महंगी दर पर किसानों से ट्रैक्टर किराए पर ले लेता था और बाद में उन्हें गिरवी रख देता था या बेच देता था. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शातिर बदमाश और गैंग के दो सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है.
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन
पौड़ी खुर्द गांव निवासी पीड़ित गुलाब राय एक गरीब किसान हैं. जो अपनी खेती के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं. उन्होंने कर्ज पर एक ट्रैक्टर खरीदा था. ट्रैक्टर उनके परिवार के ही एक सदस्य के नाम पर है. जिसे गुलाब राय किराए पर चलाते थे. ट्रैक्टर की कमाई से उनका घर चल रहा था और बैंक का कर्ज भी चुका रहे थे. सब कुछ ठीक चल रहा था. इसी बीच दीपक पुरी गोस्वामी उनके पास पहुंचा और ट्रैक्टर को पूरे महीने के लिए किराए पर लेने की बात कही. उसके बदले एक निश्चित रकम हर महीने देने का वादा किया.
मोटी कमाई का झांसा देकर उड़ा देता था ट्रैक्टर
पीड़ित गुलाब राय को लगा कि यह सौदा ठीक है. इसमें ना तो काम तलाश करने की कोई जरूरत है और ना ही डीजल का खर्चा लगेगा. साथ ही ड्राइवर का खर्चा भी बच जाएगा. लेकिन गुलाब राय को यह उम्मीद नहीं थी कि यह सौदा उन्हें परेशान कर देगा. दीपक पुरी एक रैकेट चला रहा है. जिसमें वह किसानों से ट्रैक्टर किराए पर लेता था और बाद में इन ट्रैक्टर को गिरवी रख देता है या बेच देता था. इस मामले में दीपक पुरी गोस्वामी के साथ विपिन पटेल नामक एक दलाल भी जुड़ा हुआ है.
बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
गुलाब राय ने बताया कि "केवल पौड़ी खुर्द में ही उसने तीन ट्रैक्टर किराए पर लिया और उसमें से एक बेच दिया. बाकी दो को गिरवी रख दिया. दीपक पुरी अब ना तो पैसा दे रहा है और ना ट्रैक्टर वापस कर रहा है." एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि "ऐसी ही शिकायत दीपक गोस्वामी के खिलाफ मझौली मझगवां और कुंडम में भी आई हैं. आरोपी लगभग 75 ट्रैक्टर बेच चुका है. दीपक गोस्वामी और उसके साथियों के खिलाफ थाना गोहलपुर में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है. आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जाएगी."
गुलाब राय जैसे करीब 75 किसान आरोपियों का झांसे में फंस चुके हैं. अब पुलिस यदि दीपक पुरी गोस्वामी को पकड़ भी लेती है तो सभी किसानों के ट्रैक्टर वापस होना मुश्किल लग रहा है.