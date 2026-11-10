पराली जलाने पर जुर्माने का डर, बेलर मशीन के इंतजार में अटकी गेहूं की बुवाई, अजय विश्नोई ने उठाए सवाल
जबलपुर में किसानों का आरोप बेलर मशीन खरीदने 1000 से ज्यादा किसानों में से सिर्फ 10 को मिला अनुदान. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:11 PM IST
जबलपुर: मगरमुहा गांव के किसान रिंकू पटेल इन दिनों अपनी अगली फसल की बुवाई को लेकर परेशान हैं. उन्होंने अपनी निजी जमीन के साथ कुछ जमीन किराए पर लेकर धान की खेती की थी. धान की कटाई हुए 8 से 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन खेतों में अब भी पराली पड़ी हुई है. सामान्य परिस्थितियों में रिंकू अब तक पराली में आग लगाकर खेत खाली कर चुके होते और गेहूं की बुवाई शुरू कर देते, लेकिन इस बार उन्हें जुर्माने का डर सता रहा है.
'पराली के कारण गेहूं की बुवाई अटकी'
किसान रिंकू पटेल बताते हैं, "गांव में मुनादी कराई गई थी कि यदि किसी किसान ने खेत में पराली जलाई तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी. इसी वजह से वे पराली नहीं जला रहे हैं. उन्हें बताया गया था कि बेलर मशीन के जरिए खेत से पराली उठाई जा सकती है. इसके लिए वे लगातार मशीन संचालक से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक मशीन नहीं पहुंची. ऐसे में खेत खाली नहीं हो पा रहा और गेहूं की अगली फसल की बुवाई अटक गई है."
अपर कलेक्टर ने जारी किया था आदेश
अपर कलेक्टर नीता राठौर ने 24 अक्टूबर को नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था. इसके तहत 2 एकड़ तक की जमीन पर पराली जलाने पर 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक 5000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन पर 15 हजार रुपए तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है. जिले के बरगी क्षेत्र में कई किसानों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने के नोटिस जारी होने की बात भी सामने आई है.
'समर्थन मूल्य के भुगतान से काटी जाएगी राशि'
किसान रिंकू पटेल का कहना है, "किसानों को बताया गया है कि यदि उन्होंने जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो सरकारी खरीदी केंद्र पर धान बेचने के दौरान उनकी राशि समर्थन मूल्य के भुगतान से काट ली जाएगी. ऐसे में किसान पराली जलाने का जोखिम भी नहीं लेना चाहते और उसे हटाने के लिए पर्याप्त मशीनें भी उपलब्ध नहीं हैं."
1.24 लाख हेक्टेयर में धान, पराली उठाने की व्यवस्था सीमित
जबलपुर जिले में करीब 1.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है. इससे बड़ी मात्रा में पराली निकलती है. दूसरी तरफ जिले में सीबीजी प्लांटों के माध्यम से पराली के इस्तेमाल की संभावनाएं हैं लेकिन उनकी कुल उपलब्ध संग्रहण क्षमता और वास्तविक उठाव का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है. किसानों का कहना है कि जितनी पराली खेतों से निकलती है, उसे उठाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. ऐसे में सिर्फ प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा.
'1000 से ज्यादा किसानों में से सिर्फ 10 को मिला अनुदान'
भारतीय किसान संघ के नेता राघवेंद्र पटेल का कहना है, "जबलपुर के 1000 से ज्यादा किसानों ने बेलर मशीन खरीदने के लिए अनुदान के आवेदन दिए थे, लेकिन सरकार ने केवल 10 किसानों को ही अनुदान दिया. उनका आरोप है कि सरकार किसानों के खिलाफ एफआईआर और जुर्माने की कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन पराली प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही है.
सरकार या तो खेतों से पराली उठाने की व्यवस्था करे या फिर जब तक पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते, तब तक किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोकी जाए." भारतीय किसान संघ ने इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है.
अजय विश्नोई ने भी उठाए कानून पर सवाल
इस विवाद के बीच पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पराली से जुड़े कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की है. उनका कहना है कि "यदि किसान पर्यावरण की चिंता में ही उलझा रहेगा तो खेती नहीं कर पाएगा. समय पर गेहूं की बुवाई नहीं होने का असर केवल किसान पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा." उन्होंने सरकार से पराली संबंधी कानून वापस लेने की मांग की है.
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किसानों का सवाल-प्रदूषण की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी क्यों?
जबलपुर के सिहोरा, मझौली, पाटन और बरगी सहित कई क्षेत्रों में किसान पराली जलाने पर कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं. किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द पराली उठाने की व्यवस्था करे, अन्यथा उन्हें अगली फसल की बुवाई के लिए कोई व्यावहारिक विकल्प दिया जाए.
किसानों के विरोध के बीच पर्यावरण को लेकर एक दूसरा सवाल भी उठ रहा है. दीपावली की रात जबलपुर में कुछ स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंचने की जानकारी सामने आई थी. पटाखों के कारण शहर की हवा में प्रदूषण बढ़ा, लेकिन किसानों का सवाल है कि पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी केवल खेती करने वालों पर ही क्यों डाली जा रही है.
शहरों में पटाखों और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए भी उतनी ही प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती? किसानों का कहना है कि वे पर्यावरण संरक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन पराली प्रबंधन का विकल्प दिए बिना जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रही है.