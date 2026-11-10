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पराली जलाने पर जुर्माने का डर, बेलर मशीन के इंतजार में अटकी गेहूं की बुवाई, अजय विश्नोई ने उठाए सवाल

बेलर मशीन के इंतजार में अटकी गेहूं की बुवाई ( ETV Bharat )

जबलपुर: मगरमुहा गांव के किसान रिंकू पटेल इन दिनों अपनी अगली फसल की बुवाई को लेकर परेशान हैं. उन्होंने अपनी निजी जमीन के साथ कुछ जमीन किराए पर लेकर धान की खेती की थी. धान की कटाई हुए 8 से 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन खेतों में अब भी पराली पड़ी हुई है. सामान्य परिस्थितियों में रिंकू अब तक पराली में आग लगाकर खेत खाली कर चुके होते और गेहूं की बुवाई शुरू कर देते, लेकिन इस बार उन्हें जुर्माने का डर सता रहा है.

'पराली के कारण गेहूं की बुवाई अटकी' किसान रिंकू पटेल बताते हैं, "गांव में मुनादी कराई गई थी कि यदि किसी किसान ने खेत में पराली जलाई तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी. इसी वजह से वे पराली नहीं जला रहे हैं. उन्हें बताया गया था कि बेलर मशीन के जरिए खेत से पराली उठाई जा सकती है. इसके लिए वे लगातार मशीन संचालक से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक मशीन नहीं पहुंची. ऐसे में खेत खाली नहीं हो पा रहा और गेहूं की अगली फसल की बुवाई अटक गई है."