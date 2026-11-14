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बासमती की महक विदेशों तक, डिमांड इतनी कि भर गई किसानों की झोली

जबलपुर: भारतीय बासमती चावल की खुशबू अब दुनिया के बाजारों में किसानों की कमाई बढ़ा रही है. खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक भारतीय बासमती की जबरदस्त मांग है. यही वजह है कि इस साल बासमती धान की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिल रही है. पिछले साल जहां बासमती धान सामान्य तौर पर 3000 से 3300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, वहीं इस साल इसकी कीमत 4000 से लेकर 5600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है. कीमतों में आई इस तेजी से बासमती की खेती करने वाले किसान बेहद खुश हैं.

इस साल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, युद्ध और खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताओं का भी बाजार पर असर पड़ा है. उनके मुताबिक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में खाद की आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं आने से वैश्विक बाजार में आपूर्ति और मांग का संतुलन प्रभावित हुआ है. कई देश भविष्य की जरूरतों को देखते हुए खाद्यान्न का भंडार बढ़ा रहे हैं. इसका फायदा भारतीय बासमती के बाजार को मिल रहा है."

कृषि मामलों के जानकार बृजेश अर्जरिया बताते हैं कि "दुनिया में भारतीय बासमती चावल की अपनी अलग पहचान है. इसकी लंबाई, खुशबू और पकने के बाद दाने का आकार बढ़ने की विशेषता इसे दूसरे चावलों से अलग बनाती है. भारत से बड़े पैमाने पर बासमती का निर्यात सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात सहित दुनिया के कई देशों में किया जाता है.

मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बासमती चावल की खेती (ETV Bharat)

कई किसानों को प्रति एकड़ उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन बाजार में अच्छे दाम मिलने से उत्पादन में हुई कमी की भरपाई हो रही है. किसानों का कहना है कि अगर उत्पादन अच्छा होता और यही कीमत मिलती तो इस साल बासमती की खेती से उन्हें और ज्यादा मुनाफा हो सकता था."

बासमती चावल को लेकर विशेषज्ञ से लेकर किसान की राय (ETV Bharat)

महेंद्र पटेल जबलपुर के महाराजपुर के एक छोटे किसान हैं. उन्होंने भी दो एकड़ में बासमती चावल की खेती की थी. उनका उत्पादन लगभग 7 क्विंटल प्रति एकड़ रहा. किसान महेंद्र पटेल का कहना है कि "इस साल बासमती धान का उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ. लगातार बारिश और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसल की ग्रोथ प्रभावित हुई है.

इन राज्यों में होती है बासमती की खेती

भारत में बासमती की खेती मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी और उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में होती है. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं. इन क्षेत्रों को बासमती के भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग के तहत पहचान मिली हुई है. भारत सरकार की ओर से बासमती की विशिष्ट भौगोलिक पहचान को संरक्षित किया गया है. जबकि मध्य प्रदेश में 13 जिलों में बासमती की खेती होती है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश को जीआई टैग नहीं मिला है. जबकि रायसेन बासमती चावल की मिलिंग और निर्यात का प्रमुख केंद्र है.

जबलपुर धान की खेती (ETV Bharat)

बासमती की प्रमुख किस्मों में पूसा बासमती 1121, पूसा 1509, पूसा 1718, पारंपरिक बासमती 370 और तरावड़ी बासमती शामिल है. पूसा 1121 अपने बेहद लंबे दाने और पकने के बाद दाने की लंबाई बढ़ने के लिए प्रसिद्ध है. वहीं पारंपरिक तरावड़ी बासमती अपनी खुशबू और स्वाद के लिए पसंद की जाती है. पूसा 1509 कम समय में तैयार होने वाली किस्म है, इसलिए किसानों के बीच इसकी भी अच्छी मांग है.

बासमती निर्यात से जुड़े तथ्य (ETV Bharat)

बासमती के साथ काली मूंछ चावल के दाम भी बढ़े

जबलपुर के चावल व्यापारी सतीश साहू बताते हैं कि "इस साल सिर्फ बासमती ही नहीं, बल्कि दूसरे सुगंधित चावलों की कीमतों में भी तेजी आई है. पिछले साल की तुलना में काली मूंछ चावल करीब 30 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है. वर्तमान में जबलपुर में काली मूंछ चावल करीब 90 रुपए प्रति किलो और बासमती चावल करीब 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है. दालों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है. उनका कहना है कि सामान्य तौर पर सभी अनाजों में थोड़ी महंगाई है, लेकिन चावल और दालों में आई तेजी अप्रत्याशित है.

4 हजार से 5600 तक बढ़े दाम (ETV Bharat)

कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय बासमती की मांग और घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों ने किसानों को राहत दी है. हालांकि इस साल कम उत्पादन किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. यदि दाम ऐसे ही बने रहते हैं तो किसानों को फायदा होगा. वहीं किसानों ने धीरे-धीरे पतली और सुगंधित चावलों की खेती कम कर दी थी. इस साल अच्छे दाम मिलने की वजह से एक बार फिर इसकी खेती बढ़ेगी. इसका फायदा केवल किसानों को नहीं होगा, बल्कि भारतीय बाजारों में भी नए ब्रांड के कई सुगंध चावल देखने को मिलेंगे, यह बात और है कि यह थोड़े महंगे होंगे.

बासमती चावल के बढ़े दाम (ETV Bharat)

बासमती के दाम