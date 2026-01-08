मशहूर कहानीकार ज्ञान रंजन का 89 साल की उम्र में निधन, साहित्य की दुनिया को बड़ी क्षति
मशहूर व्यंग्यकार रहे हरिशंकर परसाई के परम मित्र और कथाकार ज्ञान रंजन नहीं रहे. उन्होंने जबलपुर में अंतिम सांस ली.
जबलपुर : हिंदी साहित्य की दुनिया का बड़ा नाम ज्ञान रंजन के निधन से शोक की लहर फैल गई. कथाकार ज्ञान रंजन का 89 वर्ष की उम्र में जबलपुर में निधन हो गया. ज्ञान रंजन को लोग उनकी 'पहल' पत्रिका की वजह से जानते हैं. यह एक साहित्यिक पत्रिका है, जो उन्होंने पूरी जिंदगी निकली. ज्ञानरंजन की कहानियों को दुनिया के कई देशों ने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया. उनके कहानी संग्रह कई भाषाओं में अनुवादित किए गए.
साल 1973 में पहल पत्रिका का प्रकाशन शुरू
ज्ञानरंजन का जन्म महाराष्ट्र के अकोला में 21 नवंबर 1936 को हुआ था. ज्ञान रंजन बचपन और किशोरावस्था में अजमेर, दिल्ली व बनारस में रहे. उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूरी की. लेकिन बाद में वह जबलपुर के स्थाई नागरिक हो गए. वे लंबे समय तक जबलपुर के जीएस कॉलेज में लेक्चरर रहे. जबलपुर के अधारताल में रामनगर में उनका निवास है. ज्ञान रंजन ने 1973 में पहल पत्रिका शुरू की थी. वह इस पत्रिका में प्रगतिशील लेखकों की कहानियां-कविताएं प्रकाशित करते थे.
इमरजेंसी के समय भी प्रकाशित होती रही पत्रिका
ज्ञान रंजन ने एक इंटरव्यू में कहा था "वह कभी किसी विचारधारा से नहीं जुड़े. उन्होंने सभी विचारधारा के साहित्यकारों के साहित्य अपनी पत्रिका में छापे. पहल पर किसी कोई राजनीतिक विचार हावी नहीं हो पाया." उनका कहना था "इसी तटस्थता की वजह से इमरजेंसी में जब लगभग सभी पत्र-पत्रिकाएं बंद हो गई थीं. ज्यादातर पर सरकारी अंकुश हो गया था. उस दौर में भी पहल पत्रिका छपती रही."
हरिशंकर परसाई के जिगरी मित्र रहे
ज्ञान रंजन ने बताया था "वह हरिशंकर परसाई के बहुत अच्छे मित्र थे. उनकी मित्रता लगभग 50 सालों की रही." जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार गंगा चरण मिश्र बताते हैं "हरिशंकर परसाई व्यंग्य की दुनिया में सबसे बड़ा नाम था. यही एक वजह थी कि जबलपुर के दूसरे साहित्यकारों को वह प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, जो परसाई को मिली." ज्ञान रंजन ने एक बार ईटीवी संवाददाता को बताया था "परसाई एक बट वृक्ष थे और हम उसके नीचे के छोटे पौधे. इसलिए हमें लोग उतना नहीं पहचानते, जितना परसाई को पहचानते थे."
दुनिया के कई देशों में कहानी संग्रह प्रकाशित
जबलपुर के साहित्यकार पंकज स्वामी ने बताया "ज्ञानरंजन के 6 कहानी संग्रह पूरी दुनिया में मशहूर हुए. इन्हें भारत के अलावा अंग्रेजी, जापानी, रूसी और पोल भाषा में भी अनुवादित किया गया. ज्ञान रंजन की कहानियों को सेंट फ्रांसिस को हर्ड वर्ग लंदन लेनिन ग्राड और पूर्वी यूरोप के अनेक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया था."
ज्ञान रंजन को साहित्य के क्षेत्र में कई बड़े पुरस्कार मिले, जिसमें सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान अनिल कुमार और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और भारतीय ज्ञानपीठ का गरिमा सम्मान भी है.
कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे ज्ञान रंजन
जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने ज्ञान रंजन को डि-लिट की उपाधि भी दी थी. ज्ञान रंजन बीते कुछ दिनों से बहुत अधिक बीमार थे. उनकी 3 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी. जबलपुर के साहित्यकार पंकज स्वामी ने बताया "कल उन्हें गंभीर हालत में जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था. उनके जीवन के अंतिम समय में वह उनके साथ थे." ज्ञान रंजन का अंतिम संस्कार जबलपुर के नर्मदा नदी के किनारे ग्वारीघाट के मुक्तिधाम में किया जाएगा.