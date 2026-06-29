जबलपुर में नकली खाद की फैक्ट्री पर प्रशासन का प्रहार, खरीफ की बोवनी करने वाले किसान सावधान
जबलपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिक रहा नकली खाद, पाटन के करौंदी में पकड़ी गई नकली खाद की फैक्ट्री, कृषि विभाग की कार्रवाई
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 2:20 PM IST
जबलपुर : अगर आप खरीफ की फसलों की बोनी कर रहे हैं तो खाद सोच समझ कर खरीदें. दरअसल, बाजार में कई तरह की नकली खाद सप्लाई हो रही है. जबलपुर में कृषि विभाग ने एक कीटनाशक और खाद विक्रेता की दुकान पर छापा मारा तो वहां भी डीएपी खाद बनाने की पूरी फैक्ट्री मिली है. यहां कंपनी की ब्रांडेड बोरियों में जमकर नकली खाद भरा जा रहा था.
क्यों बढ़ रहे नकली खाद के मामले?
जबलपुर में बड़े पैमाने पर खरीफ की खेती होती है और किसानों को अंग्रेजी खाद की जरूरत पड़ती है. खरीफ की फसल के रूप में धान की खेती की जाती है और इस खेती में डीएपी और यूरिया की जरूरत पड़ती है. मध्य प्रदेश में खाद खरीदी को लेकर ई-टोकन की व्यवस्था लागू हो गई है लेकिन बावजूद इसके किसानों को जितनी जरूरत होती है, उतना खाद नहीं मिल पाता. इसी का फायदा उठाकर बाजार में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो नकली खाद बनाने लगे हैं और जबलपुर का किसान महंगे से महंगे दामों में डीएपी खरीदने के लिए तैयार है.
65 बोरी नकली खाद बरामद
जबलपुर के कृषि विभाग को एक सूचना मिली, जिसमें पाटन के करौंदी गांव में नकली डीएपी की फैक्ट्री चलाए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद टीम ने यहां छापामार कार्रवाई की है. कृषि विभाग की अधिकारी इंद्रा त्रिपाठी ने बताया, '' हमारी टीम ने पाटन के बहादुर सिंह के घर पर छापा मारा तो वहां हमें वहां नकली डीएपी बनाने वाला सामान मिला. इसके साथ ही पारिदीप फॉस्फेट नाम की कंपनी की खाली 100 से ज्यादा बोरियां मिलीं और लगभग 65 बोरी नकली डीएपी का माल भी बरामद हुआ है.''
ऐसे बनता है नकली खाद
किसान कपिल राजपूत ने बताया, '' डाई अमोनियम फास्फेट का बाजार मूल्य लगभग ₹1500 प्रति 50 किलो है और नकली डीएपी बाजार में इससे कुछ कम दाम में मिल जाता है जबकि इसे बनाने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट की मदद ली जाती है, जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹500 प्रति 50 किलो होता है और इस तरीके से नकली डीएपी बनाकर लोग ₹1000 प्रतिबोरी तक कमा रहे हैं.
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कई किसान आरोप लगाते हैं कि यह पूरा संकट सरकार की ई-टोकन व्यवस्था की वजह से खड़ा हुआ है. जब तक खाद बाजार में आसानी से उपलब्ध था तब तक बाजार में नकली खाद के बेचे जाने की कोई संभावना नहीं थी लेकिन जब से ई-टोकन व्यवस्था शुरू हुई. लोगों को खाद नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति में बाजार में एक नहीं कई नकली खाद के कई विक्रेता खड़े हो गए हैं.