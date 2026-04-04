ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में दवा घोटाला, जबलपुर CMHO संजय मिश्रा सस्पेंड, सामान लिए बिना 93 लाख का भुगतान

जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बिलों के जरिए भुगतान का आरोप, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा हुए निलंबित, भोपाल मुख्यालय में अटैच.

JABALPUR FAKE BILL SCAM
CMHO डॉ संजय मिश्रा हुए निलंबित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 12:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगभग एक करोड़ रुपए के फर्जी भुगतान के मामले में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक और जबलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग में लगभग चार करोड़ रुपए की राशि का सामान खरीदा गया, जिसमें से लगभग 93 लाख रुपए की सामग्री का भुगतान तो कर दिया गया लेकिन सप्लाई करने वाली फर्म ने सामग्री पहुंचाई ही नहीं. इस मामले में एक स्टोर कीपर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है.

CMHO डॉ. संजय मिश्रा हुए निलंबित
जबलपुर संभाग के स्वास्थ्य विभाग के संचालक और जबलपुर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है. लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में डॉक्टर संजय मिश्रा को भोपाल मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है. डॉ संजय मिश्रा जबलपुर में दो महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी समान रहे थे. वह जबलपुर के शहर क्षेत्रीय संचालक थे और जबलपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे.

सामान लिए बिना 93 लाख का भुगतान करने का आरोप (ETV Bharat)

बिना सामान लिए कर दिया 93 लाख का भुगतान
जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग में 12 फर्जी देयकों के आधार पर 93 लाख 4000 रुपए का भुगतान भोपाल की एक फर्म को किया गया है. इस फर्म ने सायनेज और स्वास्थ्य केंद्र की सामग्री देने के बिल लगाए थे. जबकि कंपनी ने स्वास्थ्य विभाग को सामग्री दी ही नहीं. ऐसी संभावना है कि यह घोटाला 4 करोड़ से अधिक राशि का है.

इस मामले में बीते दो दिनों से जांच चल रही थी, जिसमें जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्य तिवारी व फार्मासिस्ट जवाहर लोधी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव एन एच ए एम के डायरेक्टर को भेजा गया था. वहीं जांच के बाद एक स्टोर कीपर नीरज कौरव को निलंबित कर दिया गया था. इसी मामले में डॉक्टर संजय मिश्रा के खिलाफ कार्यवाही हुई है.

संजय मिश्रा की सफाई-खरीदी ऐसे ही होती है
हालांकि इस मामले में डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि, ''यह घोटाला नहीं है बल्कि यह खरीदी इसी तरह से की जाती है. स्वास्थ्य विभाग को कुछ सामान की जरूरत थी उस समान का टेंडर निकाला गया था. लेकिन इसी बीच में 31 मार्च की तारीख आ गई और ऐसी संभावना थी कि यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो फंड लैप्स हो जाएगा. इसलिए हमने सप्लायर से एक चेक लिया था और उसे पेमेंट कर दी थी. ठेकेदार से एक अंडरटेकिंग भी ली थी, जिसमें उसने कहा था कि वह जुलाई तक सामग्री सप्लाई करता रहेगा. कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसे तुरंत तैयार कर देना होता है, वह रेडी नहीं होती.''

स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर से दस्तावेज गायब
डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि इसमें घोटाला नहीं है बल्कि यह काम इसी प्रक्रिया से किया जाता है.'' जांच के दौरान यह बात भी सामने आई की जिला अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब हैं. इस मामले की जांच डिप्टी कलेक्टर आरएस मरावी की टीम कर रही है. डॉक्टर संजय मिश्रा स्वास्थ्य विभाग में दो महत्वपूर्ण पदों को संभाल रहे थे. उनके निलंबन के बाद स्वास्थ्य विभाग को दोनों ही पदों पर जल्द ही नियुक्ति करनी होगी.

TAGGED:

CMHO DR SANJAY MISHRA SUSPENDED
CMHO SANJAY MISHRA FRAUD CASE
PAYMENT WITHOUT RECEIVING GOODS
JABALPUR HEALTH DEPARTMENT SCAM
JABALPUR FAKE BILL SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.