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CBI जांच में जो नर्सिंग कॉलेज सही पाए गए, केवल उनकी कराई जाए परीक्षा : हाईकोर्ट

जानें क्यों मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की क्यों हुई थी सीबीआई जांच? 695 में से केवल 156 नर्सिंग कॉलेज ही सही पाए गए थे.

Highcourt on Nursing College Exams
जानें क्यों मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की क्यों हुई थी सीबीआई जांच? (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 6:58 AM IST

3 Min Read
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जबलपुर : मध्य प्रदेश में नर्सिंग एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट आया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर खास निर्देश दिए हैं. दरअसल, नर्सिंग काउंसिल ने नर्सिंग कॉलेजों की लंबित परीक्षा के आयोजन व परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की अनुमति प्रदान करने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए विशेष निर्देश दिए हैं.

केवल सूटेबल नर्सिंग कॉलेज करा सकेंगे परीक्षा

हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में सूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेज के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 जीएनएम तृतीय वर्ष की परीक्षा आयोजित करवाने की अनुमति प्रदान की है. इसके अलावा युगलपीठ ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जीएनएम प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की भी अनुमति प्रदान की है. युगलपीठ ने सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाए गए कॉलेजों की परीक्षा के आयोजन पर रोक बरकरार रखी है. यानी केवल वही नर्सिंग कॉलेज परीक्षा करा सकेंगे, जो CBI जांच में सही पाए गए हैं.

EXAMINATION FOR COLLEGE FOUND SUITABLE IN THE CBI INVESTIGATION SAYS MP HIGHCOURT
हाईकोर्ट में लंबे समय से चल रही नर्सिंग कॉलेज के मामले की सुनवाई (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की क्यों हुई थी सीबीआई जांच?

इस पूरे मामले की शुरुआत लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल द्वारा दायर याचिका से हुई थी. दायर जनहित याचिका में प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने के बावजूद कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई. इन संस्थानों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक और सौ बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य सुविधाओं नहीं हैं. कई कॉलेज केवल कागजों पर चल रहे थे और कई प्रिंसिपल और शिक्षक 15-15 कॉलेजों में एक साथ कार्यरत दर्शाए गए हैं. इसकी के बाद मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिए गए थे.

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695 में से केवल 156 नर्सिंग कॉलेज ही सही पाए गए

सीबीआई जांच में प्रदेश में संचालित 695 नर्सिंग कॉलेजों में 156 काॅलेज सूटेबल पाए गए थे. सीबीआई जांच में पाई गई कमियों को दूर कर 89 कॉलेजों भी सूटेबल की श्रेणी में आ गए थे. वहीं, शुक्रवार 19 जून को एक बार फिर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच में पाए गए अनसूटेबल कॉलेजों की परीक्षा के आयोजन पर आपत्ति व्यक्त की गई. युगलपीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आदेश नर्सिंग कॉउंसिल को निर्देश दिए कि केवल सूटेबल कॉलेजों की ही परीक्षा कराई जाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की.

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