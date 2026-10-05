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मध्य प्रदेश पुलिस की तीसरी आंख! जबलपुर के छात्रों ने बनाया लिंक ट्रेस, AI पकड़ेगा कातिल-लुटेरे

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसको किसी अपराध से जुड़ी पूरी जानकारी दे दी जाए तो वह संभावित अपराधी तक पहुंचाने का रास्ता बता सकता है. JEC के छात्रों ने बनाया 'Link Trace सॉफ्टवेयर', CCTV, कॉल डिटेल और बायोमेट्रिक डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर संभावित अपराधी तक पलक झपकते पहुंचा जा सकता है. अभी इसी काम में पुलिस को कई महीने लग जाते थे.

साइबर अपराध की जांच में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. पुलिस जितनी जल्दी डिजिटल सुरागों को जोड़कर अपराधी तक पहुंचती है, उसके पकड़े जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है. लेकिन अपराधी लगातार नए तरीके अपना रहे हैं. ऐसे में पुराने जांच तरीकों और सीमित तकनीकी संसाधनों के कारण पुलिस के सामने चुनौती और बढ़ जाती है.

जबलपुर में साइबर अपराध पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. वर्ष 2025 में साइबर फ्रॉड और साइबर ठगी से जुड़ी 511 शिकायतें पुलिस तक पहुंचीं. इनमें से पुलिस 137 मामलों को जांच के जरिए अंजाम तक पहुंचाने में सफल रही, जबकि 374 मामले अभी भी लंबित हैं. यानी बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, जिनमें पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है. यही हाल अमूमन हर बड़े शहर का है.

पुलिस की जांच को आसान और तेज बनाने के लिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने 'Link Trace' नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया है. इस प्रोजेक्ट को हाल ही में JEC में आयोजित Smart India Hackathon में पहला स्थान मिला.

जबलपुर के छात्रों का कमाल (ETV Bharat)

प्रोजेक्ट टीम के सदस्य अविनाश नरवरिया के मुताबिक, ''Link Trace की खासियत यह है कि जांच अधिकारी अलग-अलग स्रोतों से मिलने वाली जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर डाल सकता है. इसमें CCTV फुटेज, बायोमेट्रिक जानकारी और कॉल डिटेल्स जैसे डेटा को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद सॉफ्टवेयर उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक तरह का नेटवर्क मैप तैयार करता है, जिससे जांच अधिकारी को संभावित अपराधी तक पहुंचने में मदद मिल सकती है.''

Link Trace से क्रिमिनल्स का बचना मुश्किल! (ETV Bharat)

अविनाश के मुताबिक, ''पुलिस के पास कॉल डिटेल के विश्लेषण के लिए अलग-अलग तकनीकी साधन हैं, लेकिन वे जांच के सभी पहलुओं को एक साथ नहीं जोड़ते. Link Trace में AI आधारित विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया है, जो उपलब्ध जानकारियों को जोड़कर संभावित संदिग्धों और उनके बीच के संबंधों को सामने ला सकता है.''

सामान्य पुलिस अधिकारी को भी मिलेगी तकनीकी मदद

टीम के सदस्य अक्षय सिंह भदौरिया ने बताया कि, ''जटिल मामलों की जांच में कई बार अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ती है. Link Trace का उद्देश्य यही है कि सामान्य जांच अधिकारी को भी डेटा के विश्लेषण और अपराध की कड़ियां जोड़ने में तकनीकी सहायता मिल सके. टीम के मुताबिक उन्होंने दिल्ली में हुई एक रॉबरी की घटना से संबंधित डेटा को सॉफ्टवेयर में डालकर इसका परीक्षण किया. टीम का दावा है कि सिस्टम ने उपलब्ध जानकारियों के आधार पर संभावित आरोपियों तक पहुंचने के रास्ते और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत सामने रखे.''

जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज (ETV Bharat)

अब पुलिस तक पहुंचाने की तैयारी

JEC कंप्यूटर साइंस विभाग के HOD डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर, जो Link Trace प्रोजेक्ट के मेंटर हैं, उन्होंने बताया कि, ''Smart India Hackathon की जूरी को यह प्रोजेक्ट काफी पसंद आया और इसे प्रथम पुरस्कार मिला. अब कॉलेज की कोशिश है कि इस तकनीक को पुलिस तक पहुंचाया जाए, ताकि इसका इस्तेमाल वास्तविक अपराधों की जांच में किया जा सके.''

अपराधी लगातार तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस के सामने मामलों की संख्या भी बढ़ रही है. ऐसे में जांच अधिकारियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना जरूरी है. Link Trace जैसे सिस्टम अगर पुलिस की वास्तविक जांच प्रक्रिया में सफलतापूर्वक शामिल किए जाते हैं, तो साइबर फ्रॉड, लूट और डकैती जैसे मामलों में अलग-अलग डिजिटल सुरागों को जोड़कर जांच की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है.''