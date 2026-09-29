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पहाड़ों पर आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बना डाला शानदार APP

इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने बनाया लैंडस्लाइड से पहले मोबाइल अलर्ट देने वाला ऐप, पहाड़ी सफर में सुरक्षित रास्ता चुनने में मिलेगी मदद. रिपोर्ट-विश्वजीत सिंह.

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इंजीनियरिंग के छात्रों ने बना डाला लैंडस्लाइड अलर्ट ऐप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 2:07 PM IST

5 Min Read
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जबलपुर : देश के पहाड़ी राज्यों में मानसून के दौरान लैंडस्लाइड (भूस्खलन) बड़ी चुनौती बन जाता है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश के दौरान पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिरने से सड़कें बंद हो जाती हैं. कई बार इसकी वजह से लोगों की जान तक चली जाती है. इसी समस्या का तकनीकी समाधान तलाशने की कोशिश जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने की है. इन छात्रों ने प्रवाह नाम का एक ऐप बनाया है, जो लैंडस्लाइड के पहले ही उस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को लैंडस्लाइड से अलर्ट कर देगा.

लैंडस्लाइड की चिंता खत्म

जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में देश के अलग-अलग पहाड़ी राज्यों से आकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने लैंडस्लाइड की समस्या को लेकर आपस में चर्चा की. छात्रों ने अपनी शिक्षिका माधवी सोनी के सामने इस समस्या का समाधान निकालने का विचार रखा. इसके बाद विद्यार्थियों की टीम बनाई गई और उन्हें ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने का टास्क दिया गया, जिससे भूस्खलन संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को समय रहते अलर्ट मिल सके.

जानें लैंडस्लाइड अलर्ट मोबाइल ऐप के बारे में (ETV Bharat)

सरकारी आंकड़ों से तैयार किया खतरे का डेटा

शिक्षिका माधवी सोनी ने बताया, "ऐप तैयार होने से पहले सरकार की अलग-अलग वेबसाइट और उपलब्ध सूचनाओं के जरिए उन स्थानों की जानकारी जुटाई, जहां बारिश के दौरान लैंडस्लाइड का खतरा अधिक रहता है. प्रवाह ऐप बनाने वाली टीम में इंजीनियरिंग के अलग-अलग छात्रों को एक साथ रखा गया."

इंजीनियरिंग के छात्रों का कमाल

उन्होंने आगे बताया, "मोहित पटेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं लेकिन उन्हें मशीन लर्निंग और एआई एल्गोरिथम का अच्छा ज्ञान है. इसलिए उन्होंने उन स्थानों के कई साल के डाटा को अपने ऐप में शामिल किया, जहां अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती हैं. इसके साथ ही इस करंट की मानसून की एक्टिविटी और दूसरी साइट पर मिलने वाली जानकारी से जोड़ा."

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ऐप दिखाते जेईसी के छात्र (ETV Bharat)

ऐसे होगी खतरों की पहचान

इसके बाद इन स्थानों को खतरे के स्तर के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें ज्यादा खतरे वाले, मध्यम खतरे वाले और कम खतरे वाले इलाके शामिल हैं. इन अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग रंग के डॉट तैयार किए गए हैं, ताकि खतरे को अलग-अलग तरीके से समझा जा सके.

अरुणाचल प्रदेश का खतरा ऐप में एक्टिव

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र मोहित पटेल ने बताया, "लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या होती है. इसको ध्यान में रखते हुए इस ऐप को बनाया गया है, ताकि ऑफलाइन तरीके से भी काम कर सके." वहीं, एक अन्य इंजीनियरिंग के छात्र गुलशन कुमार ने कहा, "इस समय जबलपुर के आसपास लैंडस्लाइड खतरे का कोई निशान एक्टिव नहीं है, लेकिन अभी भी अरुणाचल प्रदेश में एक पूरी नामक सड़क है, जिस पर भूस्खलन का खतरा है और ऐप में इस बात की जानकारी स्पष्ट तरीके से देखी जा सकती है. इसका इस्तेमाल बहुत सरल है. इसे आम आदमी भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है."

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ऐप से पहाड़ी सफर में सुरक्षित रास्ता चुनने में मिलेगी मदद (ETV Bharat)

मेघालय की छात्रा के अनुभव से आया आइडिया

टीम में शामिल छात्रा चुएसा ए सांगमा ने बताया कि उनके क्षेत्र में लैंडस्लाइड आम समस्या है. बारिश के दौरान कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी व्यक्तिगत अनुभव के कारण उनके मन में सबसे पहले इस तरह का ऐप बनाने का विचार आया. उन्होंने अपनी शिक्षिका माधवी सोनी से इस विचार पर चर्चा की, जिसके बाद टीम ने इसे प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करना शुरू किया. उनका मानना है कि यह ऐप मेघालय जैसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी.

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जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का कमाल (ETV Bharat)

पहाड़ी सफर में सुरक्षित रास्ता चुनने में मिलेगी मदद

टीम में तिब्बत से जुड़ी पृष्ठभूमि वाली एक छात्रा नागवांग लहमो भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान कई पहाड़ों और दुर्गम रास्तों को पार करना पड़ता है. ऐसे में अगर पहले से यह जानकारी मिल जाए कि आगे किसी स्थान पर लैंडस्लाइड का खतरा है, तो यात्री अपने मार्ग को लेकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं. इस तरह की तकनीक पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और वहां आने वाले पर्यटकों तक समय रहते खतरे की जानकारी पहुंचा सके, तो यह यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती है.

इंजीनियरिंग कॉलेज की लेक्चरर माधवी सोनी कहती हैंM, '' ऐप पूरी तरह से तैयार है. ऐप ट्रायल के बाद हमने कई प्रतियोगिताओं में भी इसे शामिल किया, जहां इसे कई जानकारों ने जांचा-परखा है. इसलिए अब मैंने तय किया है कि इसे हम सार्वजनिक करेंगे. इसके साथ ही सरकार से इस बात की अपील करेंगे कि जिन इलाकों में लैंडस्लाइड होती है, वहां जन सामान्य तक इस ऐप को पहुंचाया जाए. जिससे लोगों का जीवन आसान बनाया जा सके.''

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