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मां का आंचल छिनने पर भी नवजातों को मिलेगा 'अमृत'. जबलपुर के एल्गिन अस्पताल में मिल्क बैंक शुरू

जबलपुर के एल्गिन अस्पताल में मिल्क बैंक शुरू ( ETV BHARAT )

जबलपुर : नवजात बच्चों के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है, लेकिन कई मां ऐसी होती हैं, जो चाहकर भी बच्चे को दूध नहीं पिला सकती. कभी-कभी बच्चे के जन्म लेते ही मां की मृत्यु हो जाती है. ऐसी स्थिति में बच्चों को मां के दूध की जरूरत होती है. इस समस्या का निदान जबलपुर के सिविल महिला चिकित्सालय रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय (एल्गिन अस्पताल) में निकाल लिया है. अब यहां पर एक मिल्क बैंक बनाया गया है, जिसमें महिलाएं मिल्क डोनेट कर रही हैं. इस मिल्क को उन बच्चों तक पहुंचा जा रहा है, जिन्हें सख्त जरूरत है. इस योजना को अमृत कलश नाम दिया गया है.

जरूरतमंद नवजातों को फ्री में मां का दूध