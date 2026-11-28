मां का आंचल छिनने पर भी नवजातों को मिलेगा 'अमृत'. जबलपुर के एल्गिन अस्पताल में मिल्क बैंक शुरू
जबलपुर में अमृत कलश शुरू, कोई नवजात नहीं रहेगा मां के दूध से वंचित. महिलाएं स्वेच्छा से कर रही मिल्क डोनेट. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 12:11 PM IST
जबलपुर : नवजात बच्चों के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है, लेकिन कई मां ऐसी होती हैं, जो चाहकर भी बच्चे को दूध नहीं पिला सकती. कभी-कभी बच्चे के जन्म लेते ही मां की मृत्यु हो जाती है. ऐसी स्थिति में बच्चों को मां के दूध की जरूरत होती है. इस समस्या का निदान जबलपुर के सिविल महिला चिकित्सालय रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय (एल्गिन अस्पताल) में निकाल लिया है. अब यहां पर एक मिल्क बैंक बनाया गया है, जिसमें महिलाएं मिल्क डोनेट कर रही हैं. इस मिल्क को उन बच्चों तक पहुंचा जा रहा है, जिन्हें सख्त जरूरत है. इस योजना को अमृत कलश नाम दिया गया है.
जरूरतमंद नवजातों को फ्री में मां का दूध
मां का दूध नवजात बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है, लेकिन कई बार समय से पहले जन्म, कम वजन या मां की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण बच्चों को मां का दूध नहीं मिल पाता. ऐसे बच्चों को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए जबलपुर के रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय (एल्गिन अस्पताल) में ‘अमृत कलश’ की शुरुआत की गई है. यह एक मिल्क बैंक है, जहां स्वस्थ माताओं के अतिरिक्त दूध को एकत्रित कर सुरक्षित रखा जाएगा और जरूरतमंद नवजातों को उपलब्ध कराया जाएगा.
SNCU में भर्ती बच्चों के लिए वरदान
अस्पताल की प्रभारी डॉ. नीता पाराशर ने बताया "इस केंद्र का तकनीकी नाम CLMC (Comprehensive Lactation Management Center) है. यहां उन माताओं का दूध भी एकत्रित किया जाता है, जिनके बच्चे अस्पताल के SNCU में भर्ती हैं. इसके अलावा स्वस्थ माताएं अपने बच्चे को पर्याप्त दूध पिलाने के बाद बचने वाला अतिरिक्त दूध स्वेच्छा से दान कर सकती हैं. इस दूध का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए किया जाएगा, जिन्हें अपनी मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है."
पाश्चराइजेशन और जांच के बाद होगा इस्तेमाल
डॉ. नीता पाराशर के मुताबिक "एकत्रित दूध को सीधे किसी दूसरे बच्चे को नहीं दिया जाता. पहले उसका पाश्चराइजेशन किया जाता है और संक्रमण की आशंका दूर करने के लिए कल्चर जांच कराई जाती है. जांच में कल्चर निगेटिव आने के बाद दूध को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा जाता है. इस प्रक्रिया से तैयार दूध को तीन महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है. जब किसी नवजात को मां के दूध की जरूरत होती है तो बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर उसे यह दूध उपलब्ध कराया जाता है. जिस तरह रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है, उसी तरह मां का अतिरिक्त दूध दान करके दूसरे नवजातों को जीवनदान देने में मदद की जा सकती है."
दो-तीन दिन में एक लीटर दूध कलेक्शन
मिल्क डोनेशन को लेकर अस्पताल की ओर से माताओं की काउंसलिंग की जा रही है. एमएच कोऑर्डिनेटर अर्चना शिवहरे ने बताया "महिलाओं को दूध दान का महत्व और इसके फायदे समझाए जाते हैं. इसके बाद महिलाएं स्वेच्छा से आगे आ रही हैं. शुरुआती दो-तीन दिन में ही करीब एक लीटर दूध एकत्रित किया जा चुका है. मिल्क डोनेशन को लेकर महिलाओं का सकारात्मक रुझान मिल रहा है और आने वाले समय में कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है."
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सरकारी अस्पतालों के बच्चों को मिलेगा लाभ
शुरुआती चरण में दूध की सीमित उपलब्धता के कारण यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में भर्ती जरूरतमंद नवजातों के लिए रखी गई है. इसमें विशेष रूप से प्रीमैच्योर, कम वजन और कुपोषित बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. फिलहाल यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क है. दूध का पर्याप्त संग्रह होने पर भविष्य में अन्य अस्पतालों के बच्चों को भी इसका लाभ देने की योजना है.
जबलपुर के अलावा यह सुविधा मध्य प्रदेश में कई और जिलों में है लेकिन वहां केवल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही इसे स्थापित किया गया है. जबलपुर का महिला चिकित्सालय प्रदेश का ऐसा पहला चिकित्सालय है जहां सिविल अस्पताल में एक छोटी अस्पताल में से स्थापित किया गया.