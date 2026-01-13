अफसरशाही पर नकेल कसने वाला क्यूआर कोड, विद्युत वितरण कंपनी का अनोखा प्रयोग
जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ उठाया सख्त कदम, अफसरों के दफ्तर के बाहर चस्पा किया शिकायत क्यूआर कोड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 10:39 PM IST
जबलपुर: पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी अफसरों के दफ्तर के बाहर एक क्यूआर कोड चस्पा कर दिया है. अगर अधिकारी आम आदमी के साथ गलत व्यवहार करता है तो इसकी जानकारी तुरंत क्यूआर स्कैन करके दी जा सकती है. इसे एक अधिकारी द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है जो तुरंत इस पर कार्रवाई करेगा. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि हम व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं.
व्यवस्था में सुधार की कोशिश
सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों का आम आदमियों से व्यवहार अक्सर चर्चा में रहता है. सरकारी अधिकारी खुद को व्यवस्था का मालिक समझते है. आम आदमी अगर दुर्व्यवहार की शिकायत करता भी है तो सरकारी व्यवस्था में जब तक शिकायत पर अमल होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.
अधिकारियों का लिया जाएगा डिजिटल फीडबैक
आपने अक्सर सरकारी ऑफिस के बाहर शिकायत पेटी भी देखी होगी. इसमें परेशान आम आदमी कोई शिकायत चिट्ठी डाल भी दे तो इसका कोई असर होता नहीं है. इसलिए ऐसी शिकायत पेटियां अब पुरानी बात हो गई. जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सीजीएम एच आर संपदा गुर्जर सराफ ने एक नया प्रयोग किया है. उनका मानना है कि यह डिजिटल जमाना है लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके हर छोटा-बड़ा काम कर रहे हैं तो क्यों ना अधिकारियों का फीडबैक भी डिजिटल तरीके से ही लिया जाए.
प्रत्येक ऑफिस के बाहर लगेगा क्यूआर कोड
संपदा गुर्जर सराफ ने बताया कि "कई बार फील्ड से ऐसी शिकायत आती हैं कि मैदानी कर्मचारी अधिकारी का व्यवहार आम आदमी के प्रति अच्छा नहीं है. ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है. इसलिए हमने एक क्यूआर कोड जनरेट किया है. यह हर अधिकारियों के ऑफिस के बाहर लगाया गया है और यदि आपको अधिकारी का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है तो आप तुरंत इस कोड को स्कैन करके अधिकारी के बारे में लिख सकते हैं."
दोषी अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई
संपदा आगे बताती हैं कि शिकायत की जानकारी हमें तुरंत मिल जाएगी और इस तरीके से आने वाले मैसेज को एक अधिकारी लगातार चेक करेंगे. हम तुरंत कार्रवाई भी करेंगे. यदि किसी अधिकारी ने गलत व्यवहार की आदत नहीं छोड़ी तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी. हमारी कोशिश यह होगी कि उस अधिकारी का व्यवहार जनता के प्रति ठीक करवाया जा सके.
आम आदमी के प्रति जवाबदेही होगी तय
संपदा गुर्जर सराफ का कहना है कि यह सिस्टम शिकायत के लिए नहीं है बल्कि सुधार के लिए है. अगर जनता अपना कोई सुझाव देना चाहती है तो इस पर दे सकती है. हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था को आम आदमी के प्रति और ज्यादा जवाब देह बनाया जा सके.
लापरवाह कर्मचारियों की होगी छटनी
सामाजिक कार्यकर्ता और जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्य रजत भार्गव ने बताया कि यह एक अच्छा प्रयोग है. सभी अधिकारी कर्मचारी बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरी व्यवस्था की छवि खराब है. इस तरीके से लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों की छंटाई की जा सकती है.
अभी तक इस तरह के प्रयोग निजी कंपनियां करती थी. लेकिन विद्युत वितरण कंपनी ने जो प्रयोग किया है उसकी जरूरत पूरी व्यवस्था को है. क्योंकि सरकार के कई विभाग ऐसे हैं जहां आम आदमी आज भी परेशान है. खास तौर पर परिवहन विभाग पुलिस विभाग और राजस्व विभाग में तो यह व्यवस्था लागू होनी ही चाहिए. ताकि सरकार को अपने अधिकारियों की सही तस्वीर मिल सके.