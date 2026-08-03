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10 हजार दो कनेक्शन लो! जबलपुर में बिजली के नाम पर रिश्वत का खेल बेनकाब, लाइनमैन सस्पेंड

जबलपुर में लाइनमैन और ग्राहक का ऑडियो सर्कुलेट, बिजली कनेक्शन देने के लिए मांगे 10 हजार की रिश्वत, शिकायत के बाद लाइनमैन सस्पेंड. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

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जबलपुर में लाइनमैन और ग्राहक का ऑडियो सर्कुलेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 3:13 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में बिजली कनेक्शन में रिश्वत का खेल चल रहा है. हर घर बनाने वाले को कनेक्शन लेने के पहले बिजली कंपनी के लाइनमैन के जरिए अधिकारियों तक रिश्वत पहुंचानी पड़ती है. इस बात की जानकारी सभी को है लेकिन फिर भी यह परंपरागत भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा है. जबलपुर में एक ऐसे ही मामले में एक जागरूक ग्राहक में लाइनमैन को रिश्वत देने की बात फोन में रिकॉर्ड कर ली और इस ऑडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया. लाइनमैन को हटा दिया गया है. हालांकि अभी तक पीड़ित को बिजली कनेक्शन नहीं मिला है.

बिजली कनेक्शन में रिश्वत का खेल
बिजली का कनेक्शन हर घर की बुनियादी जरूरत है. जब भी कोई नया घर बनाता है तो बिजली के कनेक्शन के लिए उसे बिजली ऑफिस जाना पड़ता है. शुरुआत में बिजली ऑफिस टेंपरेरी कनेक्शन देता है, क्योंकि घर जब बन रहा होता है उस दौरान कोई स्थाई पता नहीं होता. इसलिए एक मुस्त रकम जमा करवाने के बाद बिजली विभाग टेंपरेरी कनेक्शन दे देता है. लेकिन घर बन जाने के बाद लोग स्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं. जैसे ही स्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन किया जाता है तुरंत बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बिजली कनेक्शन में अड़चन दिखाना शुरू कर देते हैं.

लाइनमैन ने बिजली कनेक्शन देने के लिए मांगे 10 हजार की रिश्वत (ETV Bharat)

लाइनमैन ने महिला से मांगी 10 हजार की रिश्वत
ताजा मामले में जबलपुर के गंगानगर में रहने वाली पल्लवी शर्मा ने अपने घर के लिए बिजली के स्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन किया. पल्लवी शर्मा के भाई कनेक्शन के लिए बिजली ऑफिस पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात अरुण विश्वकर्मा नाम के लाइनमैन से हुई. अरुण विश्वकर्मा ने पल्लवी शर्मा से कहा कि, ''आपको बिजली का स्थाई कनेक्शन नहीं दिया जा सकता. क्योंकि आपके घर से बिजली के खंबे की दूरी ज्यादा है. ऐसी स्थिति में हम कनेक्शन नहीं दे पाएंगे. लेकिन फिर भी यदि आप कनेक्शन लगवाना चाह रही हैं तो आप ₹10,000 मुझे दीजिए मैं कनेक्शन लगवा दूंगा.''

महिला ने बातचीत रिकॉर्ड की
पल्लवी शर्मा का कहना था कि, ''मैं गैर कानूनी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं लगता रही हूं, इसलिए मैं रिश्वत नहीं दूंगी.'' इस पर अरुण विश्वकर्मा ने उन्हें कई समस्याएं बता दी और कहा ऐसी स्थिति में तो आपको कनेक्शन नहीं मिल पाएगा. पल्लवी शर्मा एक जागरूक नागरिक थी. उन्होंने इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और इसकी शिकायत जबलपुर के बिजली ऑफिस में की.

रिश्वत मांगने वाला लाइनमैन सस्पेंड
पल्लवी शर्मा के साथ जबलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ शर्मा भी बिजली ऑफिस पहुंचे और उन्होंने बताया कि, ''नियम के अनुसार यदि घर से 50 मीटर की दूरी पर कोई बिजली का खंबा है तो स्थाई कनेक्शन दिया जा सकता है. जबकि पल्लवी शर्मा के घर से मात्र 30 मीटर की दूरी पर बिजली का खंबा है. लेकिन बिजली के स्थाई कनेक्शन में अड़चन पैदा करके रिश्वत मांगने की परंपरा पुरानी है. इसकी जानकारी सभी को होने के बावजूद इसे बंद नहीं किया जा रहा है.''

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर शहर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय अरोरा ने परेशान ग्राहकों की समस्या सुनी और उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनका कनेक्शन भी मिल जाएगा. इसके साथ ही लाइनमैन अरुण विश्वकर्मा को सस्पेंड कर दिया गया.

पल्लवी शर्मा का परिवार गरीब है और वह रिश्वत में ₹10000 नहीं दे सकती. लेकिन सभी के साथ ऐसी स्थिति नहीं बनती. कुछ लोग डर के मारे और कुछ लोग बेवजह की झंझट नहीं चाहते इसलिए लाइनमैन को यह पैसा दे देते हैं. अब सवाल यह उठता है कि इस व्यवस्था में बैठे हुए बड़े अधिकारियों को क्या इस बात की जानकारी नहीं है और यदि जानकारी है तो आंख बंद करके क्यों बैठे हैं क्या उनकी जेब तक भी पैसा पहुंच रहा है.

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