बिजली कंपनी ने पूरी बस्ती का काटा बिजली कनेक्शन, 10 साल में 50 लाख से ज्यादा बकाया

जबलपुर में प्रभात बस्ती का बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन. हर घर पर 50 हजार से 1 लाख तक बिजली बिल है बकाया.

JABALPUR COLONY CUT OFF POWER
बिजली कंपनी ने पूरी बस्ती का काटा बिजली कनेक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 7:24 PM IST

4 Min Read
जबलपुर: बिजली बिल जमा नहीं करने पर घरों की बिजली का कनेक्शन काटते हुए तो आपने देखा होगा लेकिन जबलपुर में बिजली विभाग ने किसी एक घर की नहीं बल्कि एक पूरी बस्ती की ही बिजली काट दी है. बिजली विभाग का कहना है कि इन लोगों ने बीते 10 सालों से बिजली बिल ही जमा नहीं किया. यह मजदूरों की बस्ती है और पूरी बस्ती पर लगभग 50 लाख रुपए का बिजली बिल बाकी है.

2015 से नहीं भरा बिजली बिल

जबलपुर में प्रभात नगर नाम की एक बस्ती है, यह बस्ती कठोदा गांव के पीछे बसी हुई है. जबलपुर में 2015 में आईएसबीटी बनाया जा रहा था, इसी दौरान बहुत से लोगों ने इस जगह पर कब्जा करके घर बना लिए थे. इन लोगों को विस्थापित करके प्रभात नगर में बसाया गया था. इस बस्ती में ज्यादातर मजदूर लोग ही रहते हैं.

10 साल में 50 लाख से ज्यादा बकाया (ETV Bharat)

इन लोगों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से मिले मकान हैं. इस बस्ती में 300 से ज्यादा घर हैं. 2015 में जब इसे बसाया गया था तो यहां बिजली विभाग में 2 ट्रांसफार्मर रखे थे और हर घर को बिजली सप्लाई दी थी लेकिन इन लोगों ने 2015 से ही बिजली का बिल नहीं दिया. 75% लोग बिजली बिल नहीं चुका रहे हैं.

'हर घर 50 हजार से 1 लाख तक बकाया'

जबलपुर के विजयनगर डिवीजन के बिजली कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित सक्सेना ने बताया कि "हर घर पर 50000 से लेकर ₹100000 तक का बिजली बिल बकाया है. पहले हमने नोटिस दिए इसके बाद कुछ लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे गए लेकिन यह लोग बिजली बिल भरने के लिए तैयार नहीं थे और बिजली काटने के बाद गैर कानूनी तरीके से यह लाइन खींच कर बिजली चालू कर लेते थे. इसलिए इस बार ट्रांसफार्मर की ही सप्लाई रोक दी गई है. केवल पानी और जरूरी सेवाओं के लिए एक ट्रांसफार्मर को चालू किया गया है."

10 YEARS OUTSTANDING 50 LAKH
हर घर पर 50 हजार से 1 लाख तक बिजली बिल है बकाया (ETV Bharat)

'बिल जमा होने के बाद भी बिजली काट दी'

राम खिलावन जायसवाल ने बताया कि "मेरा परिवार मजदूरी करता है लेकिन इसके बावजूद हमने अपना बिजली बिल जमा किया है और हमारा कोई भी पैसा बाकी नहीं है लेकिन इसके बावजूद हमारी बिजली काट दी गई है." यही शिकायत अमृतलाल जयसवाल की भी है "उनका कहना है कि उनका बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसकी परीक्षाएं हैं लेकिन बिजली काट दी गई है. इसलिए वह पढ़ नहीं पा रहा है. मोहल्ले में पानी की सप्लाई भी नहीं है ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है."

ELECTRICITY BILLS PENDING
2015 से नहीं भरा बिजली बिल (ETV Bharat)

हालांकि जिन लोगों के बिजली बिल बकाया हैं, वे लोग सामने नहीं आए. ऐसे लोगों का कहना है कि बिजली बिल बहुत ज्यादा है और मजदूरी के जरिए उसे नहीं चुकाया जा सकता.

'समाधान योजना में किस्तों में जमा करने की सुविधा'

बिजली विभाग के अधिकारी अमित सक्सेना का कहना है कि "इस समय सरकार की समाधान योजना चल रही है और जिसको भी अपना बिजली बिल जमा करना है तो सरकार उसे पेनल्टी पर 60% से लेकर 100% तक छूट दे रही है. इसके साथ ही बिजली बिल को किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है."

JABALPUR ELECTRICITY COMPANY
शहर संभाग कार्यालय, विजयनगर (ETV Bharat)

शहर में हैं कई बड़े बकायादार

ऐसा नहीं है कि जबलपुर में केवल बिजली बिल के बकायादार गरीब लोग ही हैं. शहर के कई बड़े कारोबारी, दुकानदार और रईस लोग भी हैं, जिन्होंने बिजली बिल जमा नहीं किया है. जबलपुर शहर में ही लगभग 39000 उपभोक्ताओं का 25 करोड़ रूपया बिजली बिल बाकी है. बिजली कंपनी ने बीते दिनों कुछ दुकानों पर बिजली बिल जमा नहीं करने पर ताला भी लगाया था. इसके साथ ही शहर के कई बड़े बकायादारों के पोस्टर शहर में अलग-अलग स्थानों पर लगवाए थे.

