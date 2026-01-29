बुजुर्ग महिला डॉक्टर का अपहरण, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का दानपत्र जबरन लिखवाया!
जबलपुर में वयोवृद्ध महिला डॉक्टर की पॉश इलाके में मौजूद करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश. डॉक्टरों के संगठन ने कलेक्टर से की शिकायत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 2:27 PM IST
जबलपुर : शहर में बुजुर्ग महिला डॉक्टर की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पड़ोसी डॉक्टर ने फर्जी दानपत्र तैयार करवा लिया. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले को कलेक्टर के सामने उठाया. डॉक्टर्स ने पीड़ित महिला का इलाज कराने की मांग की है. मामला जबलपुर के राइट टाउन इलाके का है. आरोप है कि दानपत्र लिखवाने के लिए बुजुर्ग महिला का अपहरण किया गया.
परिवार में बुजुर्ग महिला अकेली हैं
जबलपुर के राउट टाउन इलाके में श्रीवास्तव परिवार रहता था. परिवार में 3 सदस्य थे. डॉ. महेश श्रीवास्तव, डॉ. हेमलता श्रीवास्तव और उनका बेटा रचित श्रीवास्तव. परिवार के इकलौते बेटे रचित की मौत 2022 में हो गई. पिछले साल 6 दिसंबर को डॉ. महेश श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई. अब परिवार में केवल डॉ. हेमलता श्रीवास्तव ही बची हैं. हेमलता श्रीवास्तव की उम्र 81 वर्ष हो गई है. वे शरीर से भी लाचार हो गई हैं.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की शिकायत
जबलपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉ.अमरेंद्र पांडे ने जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की जान बचाई जाए. डॉ. अमरेंद्र पांडे ने बताया "डॉ. हेमलता श्रीवास्तव राइट टाउन में जिस घर में रहती हैं, वह लगभग 5500 वर्ग फीट में है. बाजार भाव में इस मकान की कीमत 50 से 60 करोड़ रुपये है. यही कीमती मकान अब डॉ. हेमलता श्रीवास्तव के लिए परेशानी का कारण बन गया है."
प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश का आरोप
कलेक्टर को डॉक्टरों ने बताया "डॉ. हेमलता श्रीवास्तव के घर के पास एक व्यक्ति रहता है. हेमलता श्रीवास्तव की ओर से जबलपुर के मदन महल थाने में शिकायत दी गई. इसमें कहा गया है कि डॉ. हेमलता श्रीवास्तव से उस व्यक्ति ने दानपत्र लिखवा लिया. एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखाया गया है कि डॉ. हेमलता श्रीवास्तव को कुछ लोग जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर एक मंदिर ले गए, जबकि उनकी हालत चलने तक नहीं है."
बुजुर्ग महिला डॉक्टर के इलाज की मांग
डॉ. अमरेंद्र पांडे का कहना है "डॉ. हेमलता श्रीवास्तव को इलाज की जरूरत है, जबकि उनकी संपत्ति पर दावा जताने वाले लोग संपत्ति पर अपना दावा जरूर जता रहे हैं पर उनके इलाज को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनका इलाज करवाने के लिए तैयार है. एक बार ठीक हो जाएं फिर वह संपत्ति पर किसे देना चाहती हैं. वह खुद तय कर सकती हैं. ऐसा लगता है कि संपत्ति के लालची लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं."
जबलपुर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा है "इस मामले की जांच करवा रहे हैं. फिलहाल डॉ. हेमलता श्रीवास्तव को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. उन्हें बाद में मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा जाएगा. जब तक उनकी मानसिक स्थिति निर्णय लेने की नहीं हो जाती, तब तक उनकी संपत्ति से जुड़े हुए किसी भी दावे को नहीं सुना जाएगा."
एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया "यह मामला जबलपुर मदन महल थाने में पहुंच गया है. डॉ. जैन के अलावा और भी लोगों ने संपत्ति पर दावा किया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है."