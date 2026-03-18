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कैसे बचे बुजुर्ग दंपत्ति के 55 लाख, PFI में पैसा ट्रांसफर के नाम पर किया था डिजिटल अरेस्ट

जबलपुर: डिजिटल अरेस्ट कर जबलपुर के एक बुजुर्ग दंपति से 55 लाख रुपए की ठगी करने की कोशिश की गई. लेकिन पैसा ट्रांसफर करने में आई तकनीकी समस्या और बैंक कर्मचारी व पुलिस की सतर्कता से बुजुर्ग दंपति के जीवन भर की कमाई बच गई. बुजुर्ग दंपति सुब्रत सेन और मीना सेन जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में रहते हैं. 70 वर्षीय सुब्रत सेन घर पर बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं. उन्होंने जीवनभर की मेहनत से लगभग 55 लाख रुपए जमा किए. जिसे ठगने की कोशिश की गई.

13 मार्च 2026 को दोपहर करीब 2 बजे मीना सेन के मोबाइल पर एक फोन आया. कॉल करने वाले ने खुद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताया और उसने मीना सेन से कहा कि आपके बैंक अकाउंट से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के लिए पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है. जिसमें आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए का लेन-देन हुआ है. फोन लगाने वालों ने सेन दंपति को डराया कि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा. आरोपियों ने कहा कि आप इसी अकाउंट पर 60 लाख और ट्रांसफर कीजिए, हमें एक बार ट्रांजैक्शन चेक करने हैं.

पुलिस ने समझाइश देकर पैसे ट्रांसफर करने से रोका (ETV Bharat)

वीडियो कॉल कर दंपति को किया डिजिटल अरेस्ट

ठग, सेन दंपति पर निगरानी बनाए हुए थे. उन्होंने पहले मोबाइल नंबर पर कॉल लगाया. उसके बाद वीडियो कॉल पर बातचीत शुरू कर दी और हिदायत दी कि परिवार का कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं जाएगा और न ही किसी से बात करेगा. बातचीत के दौरान ठगों ने परिवार के लोगों से कहा कि परिवार का एक सदस्य बैंक से पैसे निकाले और दिए गए अकाउंट पर ट्रांसफर करे.

बैंक अधिकारी की सूझबूझ ने ठगी से बचाया

सेन दंपति पूरी तरह से ठगों के जाल में फंस चुके थे और इन लोगों ने डर के कारण 55 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए थे. लेकिन तकनीक समस्या की वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया. जिसके बाद ठगों ने दोबारा उनसे संपर्क किया, तो सुब्रत सेन पैसे ट्रांसफर कराने बैंक पहुंचे. जहां बैंक अधिकारी ने अपनी सूझबूझ से ठगी होने से बचा लिया.

पुलिस ने समझाइश देकर पैसे ट्रांसफर करने से रोका

जबलपुर पुलिस के सीएसपी आशीष जैन ने बताया, "ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद मीना सेन और सुब्रत सेन 17 मार्च को दोबारा रकम ट्रांसफर करने बैंक पहुंचे, तभी बैंक के अधिकारी को थोड़ा शक हुआ. उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद थाना गढ़ा पुलिस, बैंक पहुंची. पुलिस ने बुजुर्ग को पैसा ट्रांसफर करने से मना किया समझाइश दी कि आपको ठगा जा रहा है. आप ने कोई गलती नहीं की है, आप परेशान न हों." आशीष जैन का कहना है कि उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और जल्दी ही वे आरोपियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे.