नर्मदा के तट पर एकादशी माता मंदिर, ग्यारस देवउठनी पर लगता है भक्तों का तांता

जबलपुर के भेड़ाघाट गोपालपुर में स्थित है एकादशी माता मंदिर, ग्यारस देवउठनी पर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु.

नर्मदा के तट पर एकादशी माता मंदिर (Etv Bharat)
जबलपुर: नर्मदा तट के पास भेड़ाघाट गोपालपुर में देश का अनूठा एकादशी माता मंदिर स्थित है, जो लक्ष्मीनारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है. यह मंदिर कलचुरी कालीन माना जाता है. दिवाली के बाद आने वाली ग्यारस देवउठनी से इस मंदिर का एक विशेष का नाता है. पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास, भगवान विष्णु की भक्ति का मास है. कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन नारायण अपनी नींद से उठते हैं.

देवउठनी के बाद मांगलिक कार्य का होता है शुभारंभ

एक कथा के अनुसार, देवउठनी ग्यारस को भगवान नारायण पाताल लोक के राजा बलि के यहां 4 माह विश्राम करने के बाद फिर दुनिया का कार्यभार संभालते हैं. भगवान नारायण के कार्यभार संभालने के बाद ही विवाह जैसे मांगलिक कार्य फिर विधिवत शुरू हो जाते हैं. बताया जाता है कि भगवान नारायण के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थीं. जिससे इस दिन कथा श्रवण का विशेष महत्व माना गया है.

माता के दर्शन करने पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु

धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि, इस दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था. वैदिक परंपरा में 2 ही व्रत श्रेष्ठ बताए गए हैं, एकादशी और प्रदोष. इनमें भी एकादशी का महत्व अधिक बताया गया है. एकादशी का व्रत-उपवास रखने से शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसलिए भेड़ाघाट गोपालपुर में स्थित एकादशी माता मंदिर में दर्शन के लिए एकादशी देवउठनी के दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं.

भेड़ाघाट गोपालपुर में स्थित है एकादशी माता मंदिर (ETV Bharat)

1100 साल पुराना है मंदिर

इस मंदिर में भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी विराजमान हैं. मुख्य द्वार के पास भगवान नारायण, पुत्री स्वरूप में एकादशी माता को गोद में लिए हुए गरुड़ पर सवार हैं. यह मूर्ति श्याम वर्णी है. यह मंदिर कलचुरी शिल्प और गोंड कला का अनूठा नमूना है. यह मंदिर लगभग 1100 साल प्राचीन है. यहां देवउठनी एकादशी को विशेष पूजन होता है, जिसमें अन्य शहरों से भी लोग पहुंचते हैं.

51 फुट ऊंचा है मंदिर का मुख्य शिखर

एकादशी माता मंदिर में 9 शिखर हैं. मुख्य शिखर की ऊंचाई करीब 51 फुट है. मंदिर के चारों ओर हर एक कोण पर मंदिर बना है और बीच में मुख्य मंदिर है. कोणों वाले मंदिर में शिवलिंग के साथ कार्तिकेय, सरस्वती, अन्नपूर्णा, हनुमान आदि देवी-देवताओं की प्रतिमा विराजमान हैं. मंदिर के अंदर कक्ष में नर्मदा, शिव, गणेश आदि की मूर्तियां हैं. इस मंदिर से नर्मदा जी के दर्शन होते हैं.

लक्ष्मी नारायण मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहां द्वादश ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है. यह सभी नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं. बताया जाता है कि प्राचीन काल से द्वादश ज्योर्तिलिंग एक स्थान पर सिर्फ इसी मंदिर में है.

ग्यारस देवउठनी पर एकादशी माता मंदिर में लगता है भक्तों का तांता (ETV Bharat)

नर्मदा जी के कण-कण को माना जाता है स्वयंभू शिवलिंग

एक कहानी के अनुसार, इस मंदिर से ही नर्मदा के हर कण को शिवलिंग होने का गौरव हासिल हुआ था. यहां भगवानों की पंचायत लगी थी, जिसका मूल उद्देश्य इस बात का हल निकालना था कि राजा बलि यज्ञ करने के बाद बहुत अधिक शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिससे शिवलिंग की अधिकता हो जाती है. इस पंचायत में मंदिर में विराजमान सभी देवता थे, जिनमें मां नर्मदा भी शामिल थीं. सभी देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि शिवलिंग कण-कण में बदल जाएगा और नर्मदा जी का कण कण स्वयंभू शिवलिंग माना जायेगा, जो स्वयं स्थापित होगा. जिसके बाद राजा बलि प्रसन्न हो गये और यहां द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुईं.

नर्मदा में स्नान कर श्रद्धालु करते हैं दर्शन

जानकारी देते हुए यहां के मुख्य पुजारी पंडित ब्रज किशोर शास्त्री जी ने बताया कि, ''देवउठनी ग्यारस के अवसर पर यहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है. जिसमें भगवान का अभिषेक, श्रृंगार महत्वपूर्ण है. माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा रहता है. इसके साथ ही भंडारे और अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है. मां नर्मदा के तट से स्नान करके, श्रद्धालु यहां पर आकर दर्शन करते हैं. देवउठनी ग्यारस के अलावा भी हर ग्यारस में यहां पर पूजा अर्चना की जाती है."

