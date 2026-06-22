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एक बारिश में सड़कें खराब होने का राज, रीवा जबलपुर में ईडी की कार्रवाई से सामने आ रहा महाघोटाला

ईडी की कार्रवाई के बाद इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने इस मामले में ठेकेदारों से वसूली शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक ठेकेदारों की गिरफ्तारियां नहीं हुई है. प्रवर्तन निदेशालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस मामले की पूरी जानकारी मीडिया को दी है. ईडी ने बताया कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से इस बात की शिकायत की जा रही थी कि प्रदेश में बनने वाली सड़कों की उम्र ज्यादा नहीं होती और कई सड़कें पहली ही बारिश में उखड़ जाती हैं. इसमें एमपीआरडीसी और ग्रामीण सड़क निर्माण प्राधिकरण से जुड़ी सड़कों पर सबसे ज्यादा शिकायत हुई.

जबलपुर : मध्य प्रदेश में बनी सड़कें एक ही बारिश में कैसे उखड़ जाती हैं? इस बात का खुलासा ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की रेड में हुआ है. पिछले दिनों रीवा-जबलपुर में सड़क ठेकेदारों पर ईडी के छापे के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इसमें सबसे बड़ा खुलासा सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन को लेकर हुआ है, जिसे लोकल मार्केट से खरीदा जा रहा था और 55.60 करोड़ रु के गलत बिल लगाए गए थे.

बिल हाई क्वालिटी का, माल लो क्वालिटी का

जब इस मामले में जांच शुरू की गई तो पता चला कि ठेकेदारों ने जो बिल लगाए हैं, वो फर्जी थे. बिटुमेन या डामर के बिल चेक किए गए तो पता लगा कि सड़कों पर लगने वाला डामर या बिटुमेन इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पैट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों से खरीदा ही नहीं गया. यानी हाई क्वालिटी का बिल लगाकर लोकल मार्केट से लो क्वालिटी डामर की खरीद की गई.

हाई क्वालिटी का बिल लगाकर लोकल मार्केट से लो क्वालिटी डामर की खरीद (Getty Images)

यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी चल रहा है इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जबलपुर और रीवा के दो ठेकेदारों के यहां छापामार कार्रवाई की थी. ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने 19 जून को कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें लाखों रुपये नकद, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं.

ईडी ने प्रेस नोट की जारी

ईडी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, '' यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है. जांच की शुरुआत मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई थी. इन मामलों में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं.''

55 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिल

तलाशी अभियान के दौरान ईडी आरोपी ठेकेदारों के ठिकानों से 23.50 लाख रुपये नकद, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं. इसके अलावा 2.93 करोड़ रु के बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट को भी फ्रीज किया गया है. मामला 55 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिलों का बताया जा रहा है.

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