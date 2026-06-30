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जबलपुर में चीफ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 25 हजार घूस लेते अरेस्ट, EOW की कार्रवाई

जबलपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, बिजली कंपनी के एडिशनल चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंगे हाथा पकड़े.

JABALPUR ENGINEERS BRIBE
जबलपुर में चीफ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 25 हजार घूस लेते अरेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 9:48 AM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार को रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आर्थिक अपराध ब्यूरो ने एक कंपनी के एडिशनल चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर के अधिकारियों को 25 हजार रु की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

ठेकेदार से बिल पास करने के नाम पर रिश्वत

जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को बिजली ठेकेदार अशोक कुमार द्विवेदी ने शिकायत की थी कि उन्होंने कटनी की बहुरि बांध में विद्युत वितरण कंपनी के एक सबस्टेशन में निर्माण कार्य किया है. इसमें लगभग 10 लाख रुपए का खर्च किया है. इसका बिल निकलवाने के लिए जब वह विद्युत वितरण कंपनी रामपुर के ऑफिस पहुंचे तो उनसे 50 हजार की रिश्वत मांगी गई.

जबलपुर में आर्थिक अपराध ब्यूरो की कार्रवाई (ETV Bharat)

दो अधिकारी घूस लेते अरेस्ट

पीड़ित अशोक कुमार द्विवेदी ने बताया कि वह रिश्वत की एक किस्त दे चुके हैं. ठेकेदार ने दूसरी किस्त के रूप में 25 हजार एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रहलाद मर्सकोले और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रशेखर मेहरा को दिए. रामपुर के ऑफिस में जैसे ही यह पैसा दिया गया तुरंत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ऑफिस के अधिकारी मनजीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया."

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सख्ती

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी मनजीत सिंह ने कहा, "इन दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह दोनों ही अधिकारी सरकार से 1 से डेढ़ लाख रु प्रति माह के वेतन पर काम करते हैं. इन्हें सरकार की ओर से रहने के लिए घर, आने जाने के लिए गाड़ी और एक वातानुकूलित ऑफिस दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इन भ्रष्ट अधिकारी का पेट नहीं भरता है."

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को इन अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी अभी विभागीय परमिशन लेनी होगी, तब जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी.

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