ग्रामीणों को चिढ़ाता है डुमना हवाई अड्डा, करोड़ों के विकास कार्य भी नहीं बना पाया गरीबों का घर

जबलपुर के डुमना में करीब 500 करोड़ का एयरपोर्ट, गरीब आदिवासियों को शहर से किया दूर, अब पीएम आवास के लिए राह ताक रहे ग्रामीण.

JABALPUR TRIBAL DEPRIVED PM HOUSE
करोड़ों के विकास कार्य भी नहीं बना पाया गरीबों का घर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 6:21 PM IST

5 Min Read
जबलपुर: दीया तले अंधेरा यह कहावत आपने सुनी होगी, इसका जीता जागता उदाहरण जबलपुर के डुमना गांव में देखने को मिलता है. इस गांव में करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अत्याधुनिक हवाई अड्डा बनाया गया है, लेकिन इसी गांव के लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. गरीब आदिवासियों का यह गांव सरकारी योजनाओं की वजह से हाशिये पर छोड़ दिया गया है.

डुमना हवाई अड्डा भारत के अत्याधुनिक रनवे में से एक

जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम डुमना हवाई अड्डा है. इस डुमना हवाई अड्डे पर बीते कुछ सालों में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है. एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है. नया रनवे बनाया गया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी का तो दावा है कि भारत के कुछ अत्याधुनिक रनवे में से एक रनवे जबलपुर में है, जहां सबसे बड़ी एयरबस भी उतारी जा सकती है.

जबलपुर के डुमना में करीब 500 करोड़ की लागत से बना एयरपोर्ट (ETV Bharat)

हवाई अड्डे ने गांव को शहर से किया दूर

डुमना हवाई अड्डा डुमना नाम के एक गांव के पास में बना है. डुमना एक आदिवासी गांव है. यहां हवाई अड्डे के बन जाने के बाद उनके गांव का रास्ता शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर हो गया क्योंकि अब इन्हें पूरे हवाई अड्डे का चक्कर लगाकर शहर की सड़कों तक पहुंचना पड़ता है. हालांकि उनके गांव की सड़क अच्छी है, लेकिन हवाई अड्डे के पीछे होने की वजह से यह गांव अंधेरे में रह गया.

Dumna village no develpoment
ग्रामीणों को नहीं मिली कोई सुविधा (ETV Bharat)

गांव में किसी को नहीं मिला पीएम आवास

इसी गांव में रहने वाली आदिवासी महिला ममता बाई का कहना है कि "उनका जन्म इसी डुमना गांव में हुआ था. उनके सामने ही यह हवाई अड्डा धीरे-धीरे बड़ा हुआ, लेकिन उनका कोई विकास नहीं हुआ. वे आज भी कच्चे घर में रहती हैं." गांव की ही बिंदा बाई ने बताया कि "वे खुद एक मजदूर हैं और दूसरों के घरों के निर्माण कार्य के लिए शहर जाती हैं. लेकिन उनके पास अपना पक्का मकान नहीं है. उसके गांव में कभी सर्वे तक नहीं हुआ और न ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास की सुविधा का आश्वासन तक मिला." बिंदा बाई का कहना है कि "हमारे गांव में 25 से ज्यादा घर आदिवासियों के हैं, लेकिन किसी को भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है."

Dumna village no develpoment
ग्रामीणों को नहीं मिला पीएम आवास (ETV Bharat)

नगर निगम में शामिल होने के बाद भी सुविधाओं से वंचित

डुमना गांव की ही रहने वाली यशोदा बाई ने बताया कि "उनके पास राशन कार्ड तक नहीं है. पहले हमारा गांव पिपरिया पंचायत में में आता था. तब तक कुछ सुविधाएं मिल भी जाती थीं, लेकिन अब तो हमारा क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो गया है. उसके बाद से न तो हमें घर मिल रहा है, न ही पीने का पानी और न कोई अन्य सुविधाएं."

Tribal deprived of facilities
नगर निगम में शामिल होने के बाद भी सुविधाओं से वंचित (ETV Bharat)

'जमीन की कमी के कारण बनेगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग'

मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर में अपने भाषण में बताया था कि "आने वाले 2 सालों में मध्य प्रदेश के किसी गांव में कोई भी आदमी कच्चे घर में नहीं रहेगा." लेकिन शहरी क्षेत्र में यह विडंबना है कि शहरों में रहने वाले गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा उस तरह नहीं मिल रही है जैसी गांव में मिल रही है.

जबलपुर नगर निगम के आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने बताया कि "शहर में भी प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जमीन की कमी होने की वजह से हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है. जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा आवासहीन लोगों को घर दे पाएंगे.

मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नहीं रहना चाहते लोग

जबलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1 दर्जन स्थानों पर मल्टी स्टोरी आवास बनाए गए थे, लेकिन इनमें कहीं गरीब नहीं रहते हैं. कुछ जगहों पर तो आवास योजना पूरी ही नहीं हो पाई और कुछ जगहों पर लोग इतने छोटे घरों में रहने के लिए गए ही नहीं. जबलपुर के कठौदा में ऐसे कई टावर बनाए गए हैं, इनमें से एक-दो टावर में ही लोग रह रहे हैं, बाकी कभी पूरे ही नहीं हो पाए.

Dumna airport isolated villagers
हवाई अड्डे ने गांव को शहर से किया दूर (ETV Bharat)

6 लाख में मिलता है शहरी क्षेत्र में पीएम आवास

शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास 6 लाख रुपए की कीमत पर मिलता है. दिहाड़ी मजदूरी करने वाली यशोदा बिंदा और ममता पूरे जीवन भी संघर्ष करेंगे तब भी 6 लाख इकट्ठा नहीं कर पाएंगे. ऐसी स्थिति में उनके लिए प्रधानमंत्री आवास किसी सपने से कम नहीं है. हम एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, जहां यह कहा जाता है कि अमीर लोगों से टैक्स लिया जाता है और गरीबों की मदद की जाती है. लेकिन इन गरीबों को कोई मदद मिलता नहीं दिखाई दे रही है, जबकि ये लोग परोक्ष रूप से टैक्स भी दे रहे हैं.

जब डुमना का विकास किया जा रहा था, तो जिनके गांव का नाम सरकार ने इस्तेमाल किया था, कम से कम उन गरीबों की तरफ भी एक निगाह जरूर डालनी चाहिए थी. इतने बड़े विकास परियोजना में इन गरीबों को न केवल घर मिलता, बल्कि इन्हें रोजगार भी मिल सकता था. डुमना हवाई अड्डे पर अभी भी सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस जगह के मूल निवासियों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया.

TAGGED:

JABALPUR DUMNA AIRPORT
DUMNA AIRPORT ISOLATED VILLAGERS
DUMNA VILLAGE NO DEVELPOMENT
JABALPUR DUMNA TRIBAL FAMILIES
JABALPUR TRIBAL DEPRIVED PM HOUSE

