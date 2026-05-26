शराब पीकर घर पहुंचे युवक ने की पत्नी से मारपीट, बचाने आई वृद्ध मां का सिर फोड़ा, मौत
जबलपुर में शराबी युवक देर रात घर पहुंचा. पत्नी से ताजा खाना बनाने को कहा. मना करने पर हिंसा पर उतारू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 5:50 PM IST
जबलपुर : शहर के सिहोरा वार्ड नंबर-7 स्थित गढ़िया मोहल्ला में एक युवक ने शराब के नशे में पहले पत्नी से झगड़ा किया. पत्नी से मारपीट का विरोध करने पर वह और भी हिंसक हो गया. बीचबचाव करने आई मां पर उसने जानलेवा हमला किया. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग मां की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
खाना नहीं बनाने पर पत्नी से मारपीट
पुलिस के अनुसार करण कोल प्राइवेट नौकरी करता है. सोमवार देर रात वह शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा. उसने अपनी पत्नी कांति बाई कोल से खाना बनाने को कहा. देर रात होने के कारण पत्नी ने खाना बनाने से मना कर दिया. पत्नी द्वारा खाना बनाने के लिए मना करने पर युवक के सिर पर खून सवार हो गया. उसने अपनी पत्नी से मारपीट शुरू कर दी. चीखने की आवाज सुनकर बाजू वाले कमरे में सो रही 65 वर्षीय मां गिरानी बाई कोल की नींद खुल गई.
अपनी मां के सिर पर टेबल फैन दे मारा
बुजुर्ग मां ने बेटे को फटकार लगाकर शांति से सोने की नसीहत दी. गिरानी बाई काफी देर तक बेटे करण को समझाती रहीं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा. कुछ समय बाद मां ने परेशान होकर उसे घर से बाहर जाने को कहा. इस पर आरोपी और भी ज्यादा तमतमा गया और गुस्से में आकर करण ने पास में रखा टेबल फैन उठाया और मां के सिर पर दे मारा. मां मूर्छित होने लगी पर निर्दयी कलयुगी बेटे ने लगातार वार जारी रखे. जिस कारण गिरानी बाई के सर हाथ और सीने पर गंभीर चोटें आईं.
अस्पताल ले जाते वक्त वृद्धा की मौत
कांति बाई ने जब सास को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की. गंभीर चोटें आने के कारण वृद्ध गिरानी बाई लहूलुहान होकर जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई. मां को बेहोश देख आरोपी डर गया और वहां से भाग गया. कांति बाई ने तुरंत घर के पास रहने वाले अपने जेठ के बड़े बेटे दशरथ कोल को फोन पर घटना की पूरी जानकारी दी. दशरथ तुरंत ही मौके पर पहुंचा, जहां उसने मां को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा और तुरंत उपचार के लिए सिहोरा स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.
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आरोपी गिरफ्तार, हत्या का केस दर्ज
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया “सिहोरा के गढ़िया मोहल्ले में देर रात करण कोल शराब पीकर अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था. तभी वृद्ध मां बीचबचाव करने पहुंची तो आरोपी बेटे ने पास में रखे पंखे से हमला कर उनकी हत्या कर दी. सिहोरा थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर तुरंत आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया."