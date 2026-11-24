अब नहीं बचेंगे नशे के सौदागरों के मास्टरमाइंड, AI की मदद से गांजे का सैंपल बता देगा कहां हो रही खेती
ड्रग्स और खासकर गांजा तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त करने का वैज्ञानिक मॉडल तैयार. सैंपल का टेस्ट कर जड़ तक पहुंचेगी पुलिस. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 5:51 PM IST
जबलपुर : नशे की तस्करी के मामलों में पुलिस अक्सर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कार्रवाई पूरी कर देती है, जो गांजा या अफीम की खेप लेकर जा रहा होता है. इस पूरे काले कारोबार के पीछे खेप भेजने वाले मास्टरमाइंड और उसे प्राप्त करने वाले बड़े तस्कर होते हैं. असली सरगना गिरफ्तारी से बचकर अपना नेटवर्क चलाते रहते हैं. अब ऐसे अपराधियों तक पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस आनंद पाठक ने AI और वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित नई व्यवस्था विकसित करने की पहल की है.
गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का वैज्ञानिक परीक्षण
AI आधारित इस तकनीक के अनुसार जब्त गांजे और अन्य नशीले पदार्थों के वैज्ञानिक परीक्षण से उत्पत्ति के संभावित क्षेत्र का पता लगाया जाएगा. इसके लिए गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) के साथ मिलकर एक विशेष मॉड्यूल तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है.
जस्टिस आनंद पाठक की अदालत में मुकेश मीना बनाम मध्य प्रदेश शासन, MCRC-5465/2024 का एक मुकदमा आया था, जिसके दौरान जस्टिस आनंद पाठक ने इस समस्या की जड़ को समझा और समाधान के लिए आदेश किया. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक ने जबलपुर स्थित धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार के दौरान नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने की पहल की जानकारी दी.
ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क की पूरी कुंडली खुलेगी
नशीले पदार्थों की तस्करी में एक उत्पादक है, दूसरा कैरियर है और तीसरा है उसे बाजार में बेचने वाला माफिया है. इन्हीं तीन लोगों से यह पूरा नेक्सस चलता है. लेकिन पुलिस की कार्रवाई में अक्सर केवल वे लोग पकड़ में आते हैं, जो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में करियर कह सकते हैं.
पुलिस इन्हीं के खिलाफ चार्टशीट दाखिल करती है और उन्हें पड़कर जेल में डाल देती है, जबकि इन्हें इस पूरे धंधे में बहुत छोटी सी रकम मिलती है, जबकि इस धंधे का मास्टरमाइंड इन लोगों की जेल जाने के बाद भी खरीद बिक्री का खेल करता रहता है. इसलिए हमने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसमें इस धंधे को जड़ से खत्म किया जा सकेगा.
मिट्टी का DNA और परागकण बताएंगे गांजा कहां उगा
जस्टिस आनंद पाठक ने बताया "देश में कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां अफीम और गांजे की खेती होती है." उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम तथा राजस्थान के निम्बाहेड़ा और कोटा का उदाहरण दिया. अलग-अलग क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की अपनी विशिष्ट वैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं. जैसे हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट और पहचान अलग होती है, वैसे ही पौधों की भी पहचान की जा सकती है. इसके लिए खेती वाले क्षेत्र की मिट्टी, पौधों के DNA और परागकणों का अध्ययन किया जा रहा है.
पराग कणों के वैज्ञानिक अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है. इन विशेषताओं का क्षेत्रवार डेटाबेस तैयार कर AI आधारित कंप्यूटर मॉडल में दर्ज किया जा रहा है. जब पुलिस किसी खेप को जब्त करेगी. तब उसके नमूने का डेटाबेस में मौजूद वैज्ञानिक विशेषताओं से मिलान किया जाएगा. इससे जांच अधिकारी को यह संकेत मिल सकेगा कि नशीला पदार्थ किस क्षेत्र से आया हो सकता है. इसके बाद उस इलाके में जाकर खेती के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क को नष्ट किया जायेगा.
वैज्ञानिक तरीकों से होगी गांजे की खेती की पहचान
जस्टिस आनंद पाठक ने इस दिशा में पांच प्रमुख वैज्ञानिक उपायों का उल्लेख किया. इनमें अलग-अलग क्षेत्रों की सैटेलाइट मॉनिटरिंग, जब्त नशीले पदार्थों के DNA और परागकणों का परीक्षण, मिट्टी की संरचना का अध्ययन, पानी और कीटनाशकों के कारण मिट्टी में मौजूद रासायनिक मार्कर की पहचान तथा कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग शामिल किया गया है.
इन सभी तरीकों की उपयोगिता पर NFSU National Forensic Sciences University (राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय) गांधीनगर के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जा रही है. संस्थान इस विषय पर शोध कर रहा है और ऐसा वैज्ञानिक समाधान विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जब्त नशीले पदार्थों के संभावित स्रोत की पहचान हो सके.
लाइसेंस की तुलना में अवैध बाजार बहुत आगे
जस्टिस पाठक ने अफीम की खेती में लाइसेंस की निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन का मुद्दा भी उठाया. अफीम की खेती के लिए किसानों को एक निश्चित क्षेत्र और उत्पादन के अनुसार लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन कई बार निर्धारित सीमा से अधिक खेती होती है. अतिरिक्त उत्पादन सरकारी लाइसेंस प्राप्त फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंचता, जहां अफीम से दवाइयां बनाई जाती हैं, बल्कि उसके अवैध बाजार में पहुंचने की आशंका रहती है. ऐसे उत्पादन और उसके वितरण पर निगरानी जरूरी है. वैज्ञानिक डेटाबेस और सैटेलाइट मॉनिटरिंग से इस समस्या पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है.
मध्य प्रदेश में बीते 5 साल में गांजे के 14,500 मामले
मध्य प्रदेश में गांजे का अवैध कारोबार कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा सरकारी आंकड़ों से लगाया जा सकता है. 2 जुलाई 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत गृह विभाग के जवाब के अनुसार जनवरी 2019 से अप्रैल 2024 तक प्रदेश में NDPS एक्ट के तहत गांजे से जुड़े 14,500 मामले दर्ज किए गए. इसी अवधि में सभी प्रकार के मादक पदार्थों के 20,257 प्रकरण दर्ज हुए. इनमें अफीम के 410, डोडाचूरा के 1,200 और गांजे के पौधों से जुड़े 643 मामले भी शामिल थे.
NCRB के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में गांजा आधारित नशीले पदार्थों की जब्ती वर्ष 2022 में करीब 35.77 टन, 2023 में 21.01 टन और 2024 में 24.23 टन रही. यानी इन तीन वर्षों में कुल लगभग 81 टन आधारित नशीले पदार्थ जब्त किए गए. यह आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में नशे की तस्करी और अवैध सप्लाई नेटवर्क कितनी बड़ी चुनौती है.
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तेजी से तैयार किया जा रहा है डाटाबेस
जस्टिस पाठक के आदेश के बाद राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस पर एक परियोजना बनाई अभी तक इन लोगों ने देश के कई इलाकों से सैंपल भी कलेक्ट कर लिए हैं और इसका डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है. इसकी जानकारी जस्टिस आनंद पाठक को अदालत की सुनवाई के दौरान nfsu के अधिकारियों ने दी.