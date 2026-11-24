ETV Bharat / state

अब नहीं बचेंगे नशे के सौदागरों के मास्टरमाइंड, AI की मदद से गांजे का सैंपल बता देगा कहां हो रही खेती

अब नहीं बचेंगे नशे के सौदागरों के मास्टरमाइंड ( Etv Bharat )

जबलपुर : नशे की तस्करी के मामलों में पुलिस अक्सर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कार्रवाई पूरी कर देती है, जो गांजा या अफीम की खेप लेकर जा रहा होता है. इस पूरे काले कारोबार के पीछे खेप भेजने वाले मास्टरमाइंड और उसे प्राप्त करने वाले बड़े तस्कर होते हैं. असली सरगना गिरफ्तारी से बचकर अपना नेटवर्क चलाते रहते हैं. अब ऐसे अपराधियों तक पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस आनंद पाठक ने AI और वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित नई व्यवस्था विकसित करने की पहल की है.

गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का वैज्ञानिक परीक्षण