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जबलपुर में नर्मदा में किस प्रकार मिल रहे शहर के नाले? प्रियांक कानूनगो ने जारी किए वीडियो

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने खोली जबलपुर नगर निगम की पोल. खुद देखा नर्मदा का प्रदूषण.

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नर्मदा में मिल रहे जबलपुर के नाले, प्रियांक कानूनगो ने किया टेस्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 11:03 AM IST

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जबलपुर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने जबलपुर में नर्मदा नदी में मिलने वाले नालों की हकीकत मौके पर जाकर देखी. कानूनगो ने मौके पर वीडियो बनाए और इन्हें जारी कर कहा "जबलपुर में नर्मदा नदी में गंदे नाले मिल रहे हैं." खास बात ये है कि जबलपुर नगर निगम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यह जवाब दे चुका है कि एक भी नाले का पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में नहीं मिल रहा.

नर्मदा के ग्वारीघाट पर लिया जायजा

प्रियांक कानूनगो गुरुवार को जबलपुर पहुंचे. उन्होंने जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारीघाट पहुंचकर प्रदूषण का जायजा लिया. कानूनगो अपने साथ ग्वारीघाट के स्थानीय निवासियों के साथ एक नाले तक पहुंचे, जिसका पानी सीधे नर्मदा नदी में मिल रहा है. प्रियांक कानूनगो ने इस दौरे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है. वीडियो में उन्होंने स्पष्ट किया "जो पानी नर्मदा नदी में सीधे मिल रहा है, उसमें मल-मूत्र है. ये गंदा पानी तीखी गंध छोड़ रहा है. रोज हजारों लीटर पानी सीधे नर्मदा नदी में मिल रहा है. इस पानी पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है."

प्रियांक कानूनगो ने नर्मदा पानी का सैंपल लेकर टेस्ट किया (ETV BHARAT)

पानी का सैंपल लेकर टेस्ट किया

प्रियांक कानूनगो ने इस पानी का सैंपल भी लिया और उसमें मौके पर ही आयोडीन टेस्ट किया, जिसमें उनका दावा है "यह पानी भारी प्रदूषण वाला है और इसका इस्तेमाल पीने के लिए तो नहीं किया जा सकता. यह मामला और अधिक खतरनाक तब हो जाता है जब जहां यह पानी नर्मदा नदी में मिल रहा है, उससे करीब 100 मीटर की ही दूरी पर रेलवे का पानी सप्लाई का पंप लगा हुआ है, जहां से रेलवे के लिए पानी जाता है. हालांकि रेलवे इस पानी को सप्लाई करने के पहले ट्रीटमेंट करता है या नहीं, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी."

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प्रियांक कानूनगो ने नर्मदा के ग्वारीघाट पर लिया जायजा (ETV BHARAT)

जबलपुर नगर निगम को नोटिस जारी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने इस मामले में जबलपुर नगर निगम के खिलाफ नोटिस जारी किया है और उनसे जानकारी मांगी है कि आखिर बिना ट्रीटमेंट प्लांट के नर्मदा में पानी क्यों मिल रहा है. कानूनगो का दावा है "जबलपुर में नर्मदा में इस तरह की एक दर्जन से ज्यादा नाले मिल रहे हैं." वहीं, जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर ने दावा किया "नर्मदा में कोई नाला नहीं मिल रहा है. सब पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा चुके हैं."

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