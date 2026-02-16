ETV Bharat / state

डॉ हेमलता श्रीवास्तव का निधन, पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार, 60 करोड़ की संपत्ति का विवाद

इलाज के चलते स्तिथि में सुधार भी आ रहा था, लेकिन 15 फरवरी की शाम उनकी मौत हो गई. कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर जब हेमलता को कार से बाहर ले जाया जा रहा था, तब उन्हें किडनैप करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति बन गई और फिर 60 करोड़ कीं संपति से जुड़ा विवाद सामने आ गया. हर दिन इस मामले में नई जानकारियां सामने आने लगी.

राउट टाउन में डॉ प्रेमलता श्रीवास्तव का निवास था. परिवार में 3 सदस्य पति डॉ. महेश श्रीवास्तव, डॉ. हेमलता श्रीवास्तव और बेटा रचित श्रीवास्तव. परिवार के इकलौते बेटे रचित की हार्ट अटैक से साल 2022 में दुखद मौत हो गई थी. पिछले साल 6 दिसंबर को डॉ. महेश श्रीवास्तव भी दुनिया छोड़ गए. अब परिवार में केवल डॉ. हेमलता श्रीवास्तव ही बची थीं. जिनकी उम्र 81 वर्ष थी. उम्र का तकाजा और बीमारियों के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

जबलपुर: बुजुर्ग नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमलता श्रीवास्तव बीमारी और विवादों के बीच रविवार शाम में अचानक दुनिया को अलविदा कह गईं और कई सवाल अपने पीछे छोड़ गईं. सबसे ज्यादा सवाल उनकी करोड़ों की संपत्ति को लेकर उठ रहे हैं. अकेली महिला और करोड़ों की संपति जिसके पीछे कई लोग पड़े हैं. पोस्टमॉर्टम के बाद शव उनकी बहन को सौंप दिया गया है. ग्वारीघाट श्मशान भूमि में पुलिस की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया. जहां उनके जानने वाले, रिश्तेदार और गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य सभी पहुंचे.

डॉ हेमलता की संपत्ति पर कई लोगों का दावा

बताया जा रहा है कि डॉ हेमलता की संपत्ति पर कई लोग दावा करने लगे. पहले डॉ. सुमित जैन के अनुसार 14 जनवरी को उनके जन्मदिन पर हेमलता उनके साथ थीं, जबकि इससे 12 दिन पहले 2 जनवरी को उन्होंने अपनी इच्छा से करीब 11 हजार वर्गफीट जमीन ससुर और बेटे के नाम मेमोरियल अस्पताल के लिए दान की थी. ऐसा उन्होंने बताया और गायत्री मंदिर ट्रस्ट ने संपत्ति को लेकर दावा किया कि डॉ. हेमलता ने अपनी छोटी बहन के सामने इच्छा जताई थी कि वे अपनी पूरी संपत्ति ट्रस्ट को देना चाहती हैं.

डॉ हेमलता का शव ले जाते रिश्तेदार (ETV Bharat)

60 करोड़ संपत्ति विवाद में IMA का भी हस्तक्षेप

हालांकि, 60 करोड़ रुपए की 11 हजार वर्गफीट की संपत्ति विवाद में आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) भी हस्तक्षेप कर चुका है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बोला गया था कि वह ठीक हो जाएं फिर वह संपत्ति किसे देना चाहती हैं, खुद तय कर सकती हैं. ऐसा लगता है कि संपत्ति के लालची लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं.

बहरहाल हेमलता श्रीवास्तव के सभी परिजनों और छोटी बहन शांति मिश्रा के जबलपुर आने के बाद सोमवार दोपहर को ग्वारीघाट में पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया. इस बीच उनके निवास स्थान में बाउंसर भी खड़े दिखाई दिए. अंतिम संस्कार में मुखाग्नि उनकी छोटी बहन शांति मिश्रा और गायत्री परिवार के ही एक सदस्य द्वारा दी गई.

SDM स्तर पर प्रॉपर्टी विवाद की जांच

मामले में तहसीलदार संदीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि "कलेक्टर ओर एसडीएम के दिशा निर्देश पर उनके शव को अस्पताल से लाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था. उनके परिजनों ने ग्वारीघाट में अंतिम संस्कार की इच्छा जताई थी, अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए. इसलिए पुलिस की मुस्तैदी में अंतिम संस्कार कराया गया. साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद को एसडीएम अपने स्तर पर देख रहे हैं."