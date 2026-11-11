जबलपुर में डबल मर्डर का रिक्रिएशन, पीड़ित परिजनों का गुस्सा देख आरोपियों को ले सरपट भागी पुलिस
जबलपुर में दोहरे हत्याकांड के 7 आरोपी गिरफ्तार. बाजार में निकाला जुलूस. पुरानी रंजिश और जुए पर विवाद हत्या की वजह. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 11:11 AM IST
जबलपुर : दीपावली की रात जब लोग दिवाली सेलिब्रेशन में व्यस्त थे तो इसी दौरान घमापुर थाना क्षेत्र के कांचघर इलाके में दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी. 10 लोगों ने दो लोगों को घेरकर चाकू और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. कार्तिक चौधरी और करण पासी की हत्या कर दी गई. पुलिस ने डबल मर्डर के मुख्य आरोपी प्रिंस चौधरी समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी. दीपावली की रात जुआ खेलने के दौरान विवाद में खूनी संघर्ष हो गया.
हत्या का रिक्रिएशन कराने पहुंची पुलिस
गिरफ्तार आरोपियों को लेकर जब पुलिस घटनास्थल पर हत्या का रिक्रिएशन कराने पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. भीड़ ने आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की, जिसके चलते मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई. मृतक की बहन खुद पत्थर उठाकर आरोपियों को मारने दौड़ी हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और आरोपियों को पुलिस में कैसे लेकर भागी. इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित किया. सीएसपी शशांक गुर्जर का कहना है "मामले की विवेचना जारी है. वारदात में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है."
मंदिर के पास घेरकर किया हमला
घटना 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात करीब एक बजे की है. घमापुर के हनुमान टोरिया स्थित नई बस्ती में संत रविदास मंदिर के पास कार्तिक और उसका दोस्त करण मौजूद थे. इसी दौरान प्रिंस चौधरी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा. दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद था. कहासुनी बढ़ने के बाद 10 युवकों ने कार्तिक और करण को घेर लिया और उन पर चाकुओं से हमला कर दिया. कार्तिक को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करण ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
पुरानी रंजिश और जुए का विवाद
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार्तिक और मुख्य आरोपी प्रिंस चौधरी के बीच पहले से विवाद चल रहा था. दीपावली की रात जुआ खेलने के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे. इसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जांच में मृतक कार्तिक का भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है. वह पूर्व में हत्या के एक मामले में आरोपी रहा था. पुलिस अब दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश की वजह और वारदात में प्रत्येक आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है.
सात आरोपी गिरफ्तार, तीन अन्य की भूमिका की जांच
घमापुर पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी प्रिंस चौधरी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है. शेष तीन आरोपियों के नाबालिग होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस उनसे संबंधित वैधानिक कार्रवाई कर रही है. घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया।
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पिछले 3 माह में हत्या की वारदात
जबलपुर में मर्डर की वारदातों ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले तीन महीने में बार कर्मचारी मुस्कान चौधरी, भानतलैया में मूर्तिकार मनोज सोनकर, गोराबाजार में वारदात और मूक-बधिर महिला की हत्या के बाद अब घमापुर में दोहरा हत्याकांड सामने आया है. इसी माह पारिवारिक विवाद में एक महिला की हत्या की घटना भी सामने आई थी.