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जबलपुर में डबल मर्डर का रिक्रिएशन, पीड़ित परिजनों का गुस्सा देख आरोपियों को ले सरपट भागी पुलिस

जबलपुर में डबल मर्डर के आरोपियों का जुलूस निकाला ( ETV BHARAT )

जबलपुर : दीपावली की रात जब लोग दिवाली सेलिब्रेशन में व्यस्त थे तो इसी दौरान घमापुर थाना क्षेत्र के कांचघर इलाके में दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी. 10 लोगों ने दो लोगों को घेरकर चाकू और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. कार्तिक चौधरी और करण पासी की हत्या कर दी गई. पुलिस ने डबल मर्डर के मुख्य आरोपी प्रिंस चौधरी समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी. दीपावली की रात जुआ खेलने के दौरान विवाद में खूनी संघर्ष हो गया.

हत्या का रिक्रिएशन कराने पहुंची पुलिस