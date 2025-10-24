ETV Bharat / state

जबलपुर में डबल मर्डर केस से हड़कंप, छोटे भाई ने दिनदहाड़े बड़े भाई और भाभी को चाकू से गोदा

जबलपुर में संपत्ति ने ली दो लोगों की जान, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार.

JABALPUR DOUBLE MURDER CASE
छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी को चाकू गोदकर मारा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 5:38 PM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 6:08 PM IST

3 Min Read
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुक्रवार दोपहर को हुए एक सनसीनखेज हत्याकांड ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. संपत्ति विवाद के चलते छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई और भाभी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. ये वारदात इतनी नृशंस थी कि देखने वालों की रूह कांप उठी. वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

धारदार हथियार से किया वार

जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र स्थित लालमाटी वल्दी कोरी की दफाई की ये घटना है. बताया जा रहा है कि संजय चौधरी (45 वर्ष) और बबीता चौधरी (40 वर्ष) दोनों पति पत्नी की हत्या उनके ही छोटे भाई बबलू चौधरी ने की है. बबलू ने पहले घर के भीतर भाभी बबिता पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए. जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गई. इसके बाद जब संजय ने भागने की कोशिश की, तो बबलू ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया.

थाना प्रभारी का हत्याकांड पर बयान (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के वक्त घर में मौजूद दंपति का छोटा बेटा (6 साल) चीख-पुकार सुनकर बाहर आया. उसने अपनी मां को खून से लथपथ देखा और चाचा को पिता पर हमला करते देखा. डरे हुए बच्चे ने किसी तरह भागकर पड़ोसी के घर में पनाह ली. जिससे उसकी जान बच गई. बड़ा बेटा (10 साल) अपने नाना नानी के घर गया हुआ था.

JABALPUR MURDER OVER PROPERTY ISSUE
आरोपी बबलू चौधरी (ETV Bharat)

संपत्ति विवाद की चलते हत्या

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि भाइयों के बीच लंबे समय से मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. परिवारवालों ने कई बार समझाने की कोशिश की थी. भाई दूज पर सभी घर में इकट्ठा हुए थे. जहां भी सभी ने बैठकर विवाद सुलझाने की बात कही थी, लेकिन शुक्रवार सुबह स्थिति बिगड़ गई. बबलू नें विवाद करते हुए दोनों की हत्या कर दी.

आरोपी छोटा भाई फरार

जानकारी मिलने के बाद घमापुर थाना प्रभारी प्रतिक्षा मार्को भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी बबलू चौधरी की तलाश शुरू कर दी है. घमापुर पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर नाकेबंदी कर दी है. थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को का कहना है कि " प्रापर्टी विवाद में हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है. इनके दादा की जमीन थी, जिस पर बड़े भाई संजय ने घर बनाया था, उसमें छोटे भाई बबलू को भी हिस्सा चाहिए था.

जबकि सालभर पहले दोनों में हिस्से का बंटवारा हुआ था. जिसके बाद एक तरफ संजय रहता था, जबकि दूसरी तरफ बबलू रहता था. शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर बबूल ने बड़े भाई संजय और भाभी बबिता की हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि संजय नमकीन बेचने का काम करता था, जबकि बबलू मजदूरी करता है. थाना प्रभारी ने कहा कि अभी आरोपी फरार है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

Last Updated : October 24, 2025 at 6:08 PM IST

