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जबलपुर डबल मर्डर केस में डिस्ट्रिक कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, पत्नी और सौतेली बेटी की थी हत्या

रामजी भूमिया 6 जून 2025 की रात करीब 9 बजे घर आया और पारिवारिक बात पर पत्नी से विवाद करने लगा. बहन के द्वारा फोन पर झगड़े की सूचना बेटे आशीष भूमिया उर्फ आसिफ खान को दी दी. बेटे ने घर पहुंचकर मां और सौतेले पिता को समझाइश दी और वहां से चला गया. उसके कुछ देर बाद चीखने चिल्लाने की आवाज आने पर बेटा घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि मम्मी और महक खून से लथपथ पड़े थे. रामजी हाथ में बका लिए खड़ा था और वह वहां से भाग गया था.

अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया कि बसंत नगर बरगी निवासी रामजी भूमिया ने लगभग 12 साल पहले राधा भूमिया उर्फ अंजुम बानो से शादी की थी. राधा भूमिया उर्फ अंजुम बानो के पति ने उसे छोड़ दिया था. पहले पति से उसके 3 बच्चे थे. वह अपने बेटे आसिफ तथा बेटी महक को साथ लेकर रामजी भूमिया के पास आ गई थी.

जबलपुर: पारिवारिक विवाद के कारण पत्नी और सौतेली बेटी की हत्या के आरोप में जिला न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया है. न्यायाधीश राजेश कुमार यादव ने अपराध को क्रूर से क्रूरतम मानते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया.

उपचार के दौरान दोनों की मौत

महिला को कान, सिर, गले और दाई ओर सिर व बांह में गंभीर चोट आई थी. सौतेली बेटी महक के सिर में गंभीर चोट आई थी. जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया. सौतेली बेटी की भी उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

पत्नी और बेटी को शराब पीकर रोज मारता था आरोपी

इस जघन्य हत्याकांड की मुख्य वजह आरोपी का शराबी होना बताया गया. शराब के नशे में वह रोजन अपनी पत्नी और सौतेली बेटी महक के साथ मारपीट करता था. आरोपी रामजी भूमिया शराब के नशे में घर पर लगातार विवाद करता था. शराब के नशे में रोज होने वाले झगड़ों और पारिवारिक तनाव के चलते ही आरोपी ने धारदार हथियार से इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था.

जिला कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

बरगी पुलिस ने दोहरी हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था. न्यायाधीश राजेश कुमार यादव ने सुनवाई के दौरान सौतेले बेटे और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर प्रकरण को क्रूर से कूरतम मानने हुए आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया है. 13 माह में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया.

महाकाल मंदिर की जमीन को लेकर याचिका पर सुनवाई

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में महाकाल मंदिर की जमीन को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

एडवोकेट जयेश गुरनानी ने बताया, "महाकाल मंदिर के नजदीक बनी हुई पार्किंग की जमीन को निजी बताते हुए रजिस्ट्री कराने से संबंधित यह पूरा मामला है. इस याचिका के माध्यम से कोर्ट के सामने जमीन से संबंधित जुड़े हुए दस्तावेज भी दिखाए गए हैं. जिसे न्यायालय के द्वारा देखने के बाद संबंधित विभागों के अधिकारी, जिसमें कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार, एसडीओ, पटवारी सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया है."

कोर्ट को बताया गया कि 1950 से यह जमीन सरकारी थी, पूर्व में भी इस तरीके से मामला यही हुआ था, जिसमें राजस्व अधिकारियों के द्वारा भी प्रकरण दर्ज करवाया गया था. जिसमें तहसीलदार के द्वारा यह स्वीकार भी किया गया था कि यह शासकीय जमीन है. लेकिन उस जमीन की रजिस्ट्री कर निजी कंपनी को सौंप दी गई.