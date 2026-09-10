पहले मारा थप्पड़, फिर मारी लात, जबलपुर में लेडी अफसर के केबिन में घुसकर बेरहमी से पीटा
जबलपुर में पत्नी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश से आगबबूला हुआ पति, जिला परियोजना प्रबंधक से मारपीट. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 9:05 AM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां जिला परियोजना प्रबंधक के ऊपर सहायक परियोजना प्रबंधक के पति ने लात घूसे से हमला कर दिया. पूरी वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना के बाद से सहायक परियोजना प्रबंधक पति फरार है, उसके खिलाफ जबलपुर के बेलबाग थाने में शिकायत दर्ज की गई है.
बेलबाग थाने में बुधवार को जबलपुर की परियोजना प्रबंधक की ओर से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें उन्होंने योगेश सोनी नाम के एक शख्स पर मारपीट का आरोप लगाया है.
महिला अधिकारी पर बरसाए थप्पड़-घूंसे
जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार दोपहर 12 बजे परियोजना प्रबंधक अपने ऑफिस में बैठी हुई थीं. आरोप है कि इस दौरान योगेश सोनी नामक एक आदमी दफ्तर में पहुंचा और उनपर थप्पड़-घूंसों से हमला कर दिया. जिससे वह मौके पर गिर गईं. इस घटना के बाद ऑफिस में मौजूद लोगों ने आरोपी योगेश सोनी को पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी ने अन्य कर्मचारियों से भी गाली-गलौज की.
पत्नी के खिलाफ विभागीय जांच से नाराजगी
बेलबाग थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर ने बताया, "जिला परियोजना प्रबंधक ने सहायक परियोजना प्रबंधक आरती सोनी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए थे. आरती सोनी का पति योगेश सोनी इसी बात से जिला परियोजना प्रबंधक पर गुस्साया हुआ था और इसी गुस्से में उसने हमला कर दिया."
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घटना के बाद पीड़िता की तरफ से योगेश सोनी के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने का और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बेलबाग थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. घटना के बाद से योगेश सोनी फरार है. यह पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है. पीड़िता ने सहायक परियोजना प्रबंधक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच के आदेश दिए हैं. जबकि आरोपी योगेश सोनी ने भी जिला परियोजना प्रबंध पर रिश्वत के आरोप लगाए हैं.