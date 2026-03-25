जबलपुर जिला पंचायत CEO की पहल पर अफसरों व कर्मचारियों के बीच अव्वल आने की होड़
जबलपुर जिला पंचायत दफ्तर में 'उत्कृष्ट के प्रतिबिंब' मुहिम की धूम है. जिला पंचायत सीईओ के नए प्रयोग से जनप्रतिनिधि भी उत्साहित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 7:37 PM IST
जबलपुर : जबलपुर जिला पंचायत कार्यालय के बाहर उत्कृष्ट के प्रतिबिंब में नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है. सामान्य तौर पर सरकारी दफ्तरों में इस तरह के बोर्ड नहीं होते. इसलिए बोर्ड को देखकर कुछ अनोखा लगता है. दरअसल, इस बोर्ड पर उन कर्मचारियों-अधिकारियों और सरपंचों के नाम हैं, जिन्होंने अपने गांव में सबसे अच्छा काम किया है. हर ब्लॉक से एक पंचायत के सरपंच को भी इस बोर्ड में स्थान मिला है.
सरकारी योजनाओं की बारीकी से मॉनीटरिंग
जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत का कहना है "वह ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी-अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करवाना चाहते हैं. इसलिए यह प्रयोग किया गया है. जबलपुर में कुल मिलाकर 542 पंचायतें हैं. हर पंचायत में ग्रामीण विकास के कई काम चल रहे हैं."
रोजगार गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन संबंधी स्कीम, जल नल योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं. इन योजनाओं को लेकर शासन की ओर से पंचायतों को लक्ष्य भी दिए जाते हैं. इन सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग जिला पंचायत करती हैं.
सीईओ अभिषेक गहलोत का अनोखा प्रयोग
जबलपुर जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने एक अनोखा प्रयोग किया है. उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय में डिस्प्ले बोर्ड लगवाए हैं. इस बोर्ड का नाम उत्कृष्टता के प्रतिबिंब रखा गया है. इसमें दो दर्जन से ज्यादा लोगों की तस्वीर लगी हुई हैं. हर तस्वीर पर नाम और पद लिखा हुआ है.
जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत ने बताया "ये सभी वे लोग हैं जिन्होंने फरवरी माह में अपनी ग्राम पंचायत और अपने ब्लॉक में सबसे अच्छा काम किया है. सरकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है. हमने उन लोगों के नाम बोर्ड पर लिखे हैं. उनकी फोटो लगाई है. एक किस्म से उन्हें सम्मानित किया है."
सरपंच व सचिव को भी प्रोत्साहन
सीईओ अभिषेक गहलोत बताते हैं "फरवरी माह में कुडम जनपद में सबसे अच्छा काम किया था. इसलिए वहां के सीईओ की फोटो लगाई गई. इसी तरह हर पंचायत के एक सरपंच और गांव के सचिव की फोटो भी लगाई गई है. कई महिला सरपंचों की फोटो लगाई गई हैं. इन सभी ने अच्छे काम किए हैं. हमने हर काम के लिए नंबर दिए हैं और उन्हें नंबर के आधार पर हम 100 में से प्रतिशत निकलते हैं, जिसका प्रतिशत सबसे अच्छा होता है, उसे सम्मानित किया जाता है."
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लापरवाही पर कार्रवाई करते हैं
अभिषेक गहलोत का कहना है "यह तो उन लोगों की लिस्ट है, जिन्होंने अच्छा काम किया है. हम उन्हें भी मॉनिटर कर रहे हैं जिनके काम में देरी हो रही है. ऐसी हम लिस्ट की अंतिम 5 पंचायतों को चयनित करते हैं और फिर ये देखते हैं कि आखिर इन पंचायत में काम क्यों नहीं हुआ. कई बार तकनीकी खामियों की वजह से भी योजनाओं का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता और कई बार लोग लापरवाही करते हैं. लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं. यदि तकनीकी खामी होती है तो उसे सुधारा जाता है."