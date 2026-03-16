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जबलपुर जिला कोर्ट में धमाका, घबराए वकील निकले बाहर, मची अफरा-तफरी

जबलपुर: मध्य प्रदेश की संस्कारधानी यानि जबलपुर जिला कोर्ट में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी. बताया जा रहा है कि जिला अदालत में किसी शरारती तत्व ने कोर्ट के गेट नंबर 2 के पास बम फोड़ दिया. इस घटना के बाद अधिवक्ता संघ ने जिला अदालत की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं. धमाके की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत जिला कोर्ट पहुंची और मामले की जांच में जुटी.

जबलपुर के जिला न्यायालय में गेट नंबर 2 के पास सोमवार को शाम के लगभग 4:00 बजे एक तेज धमाके की तेज आवाज सुनाई दी. जैसे ही धमाके की आवाज को मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने सुना तो लोग बाहर निकल कर आए. धमाका बहुत तेज था, इसलिए कोर्ट के भीतर की कार्यवाही में भी बाधा पड़ी और लोग बाहर की तरफ आए. जिला अधिवक्ता संघ की उपाध्यक्ष ज्योति राय ने बताया कि "जब तक अधिवक्ता बाहर आते, तब तक बम फोड़ने वाला शख्स भाग गया था, लेकिन पटाखे के जले हुए हिस्से मौके पर मौजूद थे. देखते ही देखते घटनास्थल पर जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता पहुंच गए."

जिला अधिवक्ता संघ की उपाध्यक्ष ज्योति राय का कहना है कि "जिला अदालत एक संवेदनशील इलाका है. यहां पर अदालत में लगातार कार्यवाही चलती रहती है. हालांकि पुलिस यह दावा करती है कि न्यायालय के हर गेट पर सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट परिसर में बम का फटना कोर्ट और वकीलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है.

वकीलों के बीच मची अफरा तफरी (ETV Bharat)

मामले की जांच कर रही पुलिस

जिला अदालत जबलपुर कंट्रोल रूम के ठीक सामने है और शहर का गोमती थाना भी जिला अदालत के करीब है. जिला अदालत के हर दरवाजे पर सशस्त्र पुलिस मौजूद रहती है. जिस वक्त बम फटा, उस दौरान भी कई पुलिसकर्मी कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद पटाखा फोड़ने वाले व्यक्ति को कोई ना देख पाया और ना पकड़ पाया. जबलपुर के गोमती क्षेत्र के सीएसपी सोनू कुर्मी का कहना है कि "उन्हें जानकारी मिली है और वह इस मामले में जांच कर रहे हैं.

जबलपुर हाई कोर्ट में भी बीते दिनों सुरक्षा में सेंध लगी थी. जब एक व्यक्ति अपनी थैली में एक भ्रूण को रखकर कोर्ट परिसर के भीतर चला गया था और उसने मृत भ्रूण को जज की टेबल के ऊपर रख दिया था. हालांकि इस घटना में 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी.