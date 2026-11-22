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नौ घंटे लेट से पहुंची स्पेशल ट्रेन, उपभोक्ता आयोग ने रेलवे और IRCTC पर लगाया 52 हजार का हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग जबलपुर ( IANS )

जबलपुर: स्पेशल ट्रेन में सात स्लीपर कोचों की लाइट और पंखे बंद रहने तथा ट्रेन के नौ घंटे विलंब से पहुंचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग जबलपुर ने रेलवे और आईआरसीटीसी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है.

उपभोक्ता आयोग ने धार्मिक यात्रा कराने वाली संस्था को भी उपभोक्ता मानते हुए दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के परिवाद पर दोनों अनावेदकों को संयुक्त अथवा पृथक रूप से दो माह के भीतर कुल 52 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. इसमें 40 हजार रुपये सेवा में कमी, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये परिवाद व्यय शामिल हैं.