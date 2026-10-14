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गंभीर मरीजों के फरिश्ता जबलपुर के सरबजीत सिंह नारंग, एक कॉल पर पहुंचते हैं रक्तदान करने

सरबजीत सिंह नारंग 203 बार कर चुके रक्तदान ( ETV BHARAT )

जबलपुर : किसी की जिंदगी बचाने के लिए उठाया गया एक छोटा-सा कदम कब जीवन का मिशन बन जाए, इसका उदाहरण जबलपुर के रांझी निवासी 57 वर्षीय सरबजीत सिंह नारंग हैं. सरबजीत अब तक 203 बार रक्तदान कर चुके हैं. उनका कहना है कि वे किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मदद के लिए रक्तदान करते हैं, जिन्हें समय पर खून नहीं मिल पाता.

21 साल की उम्र से कर रहे रक्तदान