गंभीर मरीजों के फरिश्ता जबलपुर के सरबजीत सिंह नारंग, एक कॉल पर पहुंचते हैं रक्तदान करने
जबलपुर के 57 वर्षीय सरबजीत सिंह नारंग को एक घटना ने झकझोरा. इसके बाद वह 203 बार कर चुके रक्तदान. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:44 PM IST
जबलपुर : किसी की जिंदगी बचाने के लिए उठाया गया एक छोटा-सा कदम कब जीवन का मिशन बन जाए, इसका उदाहरण जबलपुर के रांझी निवासी 57 वर्षीय सरबजीत सिंह नारंग हैं. सरबजीत अब तक 203 बार रक्तदान कर चुके हैं. उनका कहना है कि वे किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मदद के लिए रक्तदान करते हैं, जिन्हें समय पर खून नहीं मिल पाता.
21 साल की उम्र से कर रहे रक्तदान
सरबजीत ने वर्ष 1990 में पहली बार रक्तदान किया था. उस समय उनकी उम्र 21 साल थी. सरबजीत सिंह नारंग बताते हैं "वह अपने एक दोस्त के साथ जा रहे थे. तभी दोस्त ने बताया कि उसकी मां को खून की जरूरत है, लेकिन कोई रक्तदान करने के लिए तैयार नहीं है. इस घटना ने झकझोर दिया. उन्होंने रक्तदान किया और इसके बाद हर तीन महीने में रक्तदान करने का फैसला लिया."
रक्तदान के दौरान सरबजीत को सिकलसेल और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी मिली. इन बीमारियों से पीड़ित कई मरीजों को नियमित रूप से रक्त की जरूरत पड़ती है. मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियों को करीब से देखने के बाद उन्होंने रक्तदान को एक मिशन बना लिया.
दिशा फाउंडेशन नाम से संगठन बनाया
सरबजीत सिंह नारंग ने अपने दोस्तों के साथ दिशा फाउंडेशन नाम का संगठन बनाया. इसका उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है. धीरे-धीरे इस मुहिम से सैकड़ों लोग जुड़ गए. संगठन में जबलपुर में ही 12 ऐसे लोग हैं, जो 100 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं.
सरबजीत के लिए रक्तदान केवल व्यक्तिगत संकल्प नहीं, बल्कि पारिवारिक संस्कार भी बन चुका है. उनकी पत्नी 27 बार रक्तदान कर चुकी हैं और उनका बेटा भी रक्तदान करता है. उनका छोटा बेटा जब कनाडा में पढ़ाई कर रहा था, तब 18 साल का होने पर उसका जन्मदिन भी रक्तदान करके मनाया गया.
शादी की सालगिरह पर भी रक्तदान
सरबजीत ने अपनी शादी की सालगिरह रक्तदान के आयोजन के रूप में मनाई. उनकी इस पहल से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने अपनी शादी के कार्यक्रमों में भी रक्तदान के लिए अलग से व्यवस्था की. जबलपुर में अब तक ऐसी लगभग 03 शादियां हो चुकी हैं, जहां रक्तदान के लिए काउंटर बनाए गए.
सरबजीत के अनुसार "जबलपुर में सिकलसेल और थैलेसीमिया से पीड़ित 500 से अधिक मरीज हैं. इन मरीजों को जरूरत के समय रक्त उपलब्ध कराने के लिए वे लगातार रक्तदाताओं को प्रेरित करते रहते हैं. सिकलसेल के कुछ मरीजों के उपचार में बोनमैरो ट्रांसप्लांट की भी भूमिका है. इस प्रक्रिया में भी रक्त की जरूरत पड़ती है. ऐसे मौकों पर भी उन्होंने रक्तदान किया है."
18 घंटे काम, फिर भी नहीं होती थकान
सरबजीत सिंह नारंग का कहना है "जब उनके दिए खून से किसी की जान बचाती है तो दिल को तसल्ली होती है." सरबजीत हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं. कई बार उन्हें दुकान पर 18 घंटे तक काम करना पड़ता है, लेकिन वे खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं. उनका खानपान भी सामान्य है. वे रक्त बढ़ाने के लिए किसी विशेष भोजन, फल या मेवों पर निर्भर नहीं रहते.
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रक्तदान से बढ़ता है सामाजिक दायरा
सरबजीत रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक मानते हैं. उनके मुताबिक, इससे जरूरतमंद की जान बचाने में मदद मिलती है, नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है और समाज में सेवा की भावना मजबूत होती है. वे युवाओं से 18 साल की उम्र के बाद पात्रता के अनुसार रक्तदान करने की अपील करते हैं. रक्तदान करते हुए कई बार उनकी डॉक्टर से मुलाकात हुई. अनुभवी डॉक्टरों ने बताया कि रक्तदान करने वाले लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या कम होती है. इसकी वजह से हार्ट अटैक, पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं घट सकती हैं.