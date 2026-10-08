ETV Bharat / state

दिव्यांगों की पेंशन महज ₹600, ये भी 6 माह से नहीं मिली, जबलपुर कलेक्ट्रेट में हल्लाबोल

जबलपुर : दिव्यांगों को पेंशन भुगतान में देरी और पेंशन की राशि बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में असहाय लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र सोनी ने आरोप लगाया "सरकार दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है. जिले में ऐसे कई दिव्यांग हैं, जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें सरकार से मिलने वाली महज 600 रुपये की पेंशन पर निर्भर हैं."

दिव्यागों की मांग उठाते हुए देवेंद्र सोनी ने बताया "पिछले करीब छह महीने से दिव्यांग पेंशन को लेकर परेशानी बनी हुई है. कुछ हितग्राहियों के खाते में राशि पहुंची है, जबकि कुछ को अभी भी पेंशन मिलने का इंतजार है. पेंशन की जानकारी और बैंक संबंधी प्रक्रिया के लिए दिव्यांगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. कई मामलों में ई-केवाईसी नहीं होने की वजह से भी हितग्राही परेशान हैं. सरकार दूसरी योजनाओं की राशि नियमित रूप से हितग्राहियों के खातों में पहुंचा रही है."

दिव्यांग देवेंद्र सोनी का कहना है "लाडली बहना योजना की राशि कभी नहीं रुकती. हर महीने एक निश्चित तारीख में लाडली बहन योजना का पैसा महिलाओं के खाते में जाता है. इससे यह तो स्पष्ट है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है. उनका सवाल है कि जब अन्य योजनाओं की राशि समय पर जारी हो सकती है तो दिव्यांग पेंशन में देरी क्यों की जा रही है. दिव्यांगों के लिए यह 600 रुपये केवल सरकारी सहायता नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए रोजमर्रा के खर्च का प्रमुख सहारा है."

जबलपुर में 23 हजार दिव्यांग पेंशनधारी

दिव्यांग अमित साहू ने बताया "जबलपुर में 55 हजार से अधिक दिव्यांग बताए जाते हैं, लेकिन 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लोगों को पात्रता के दायरे में नहीं रखा जाता. इसके चलते करीब 23 हजार लोग ही पेंशन की श्रेणी में आते हैं. मौजूदा महंगाई में 600 रुपये महीने की राशि से भोजन और अन्य जरूरी खर्च पूरे करना बेहद मुश्किल है. सरकार को पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए."

पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे दिव्यांगजन (ETV BHARAT)

ई-केवाईसी लंबित होने से रुकी राशि

सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक आशीष दीक्षित ने कहा "दिव्यांग पेंशन की राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है." उन्होंने माना "पिछले छह महीनों में पेंशन जारी होने में देरी हुई है, लेकिन किसी पात्र हितग्राही को पेंशन नहीं मिली है, यह बात सही नहीं है. पात्र हितग्राहियों को पेंशन दी गई है. जिन लोगों की ई-केवाईसी लंबित है, उनकी यह समस्या भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद समाप्त हो जाएगी."