रिपेयरिंग हो रहा दो मंजिला जर्जर मकान पलभर में जमींदोज, 7 मजदूर कर रहे थे काम
जबलपुर के मछरहाई में मात्र 20 सेकंड में 50 साल पुरानी दो मंजिला इमारत भरभराकर गिरी. हादसे से ठीक पहले मजदूर मौके से निकले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 3:07 PM IST
जबलपुर : शहर के मछरहाई इलाके में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब करीब 50 साल पुराना दो मंजिला मकान देखते ही देखते भरभराकर धराशायी हो गया. गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय मकान के भीतर कोई मौजूद नहीं था. हादसे से कुछ समय पहले ही मकान में रिपेयरिंग का काम कर रहे 7 मजदूर बाहर निकल गए थे. मजदूरों को पहले ही आभास हो गया था कि इमारत कभी भी गिर सकती है.
जर्जर मकान में हो रही थी रिपेयरिंग
मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी संजय जैन ने बताया "यह मकान यतीश जैन का बताया जा रहा है. कुछ दिनों पहले यतीश जैन की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मकान पूरी तरह खाली था. उनके रिश्तेदारों की ओर से मकान में रिपेयरिंग का काम कराया जा रहा था." स्थानीय लोगों के मुताबिक मकान के दोनों तरफ सड़क थी और नीचे दुकानें भी थीं. मकान काफी पुराना होने के कारण इसकी हालत जर्जर हो चुकी थी. रिपेयरिंग के दौरान ही मजदूरों को इमारत के कमजोर होने का अंदेशा हो गया था.
हादसे से ठीक पहले मजदूर बाहर निकले
मकान में रिपेयरिंग का काम कर रहे मजदूर दौलतराम ने बताया "काम के दौरान इमारत की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कभी भी गिर सकती है. इसी वजह से सभी मजदूरों ने समय रहते मकान से बाहर निकलने का फैसला किया. जिस वक्त मकान गिरा, उससे कुछ समय पहले तक 7 मजदूर इमारत में काम कर रहे थे. सभी मजदूर सुरक्षित हैं और हादसे में किसी को चोट नहीं आई."
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिलावट ने बताया "जब मकान गिरा, उस समय इमारत के भीतर कोई मौजूद नहीं था. हादसे के तुरंत बाद नगर निगम और बिजली कंपनी को सूचना दी गई, क्योंकि मकान गिरने से बिजली के तार भी टूट गए. करंट की आशंका को देखते हुए दोनों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया गया."
कमानिया इलाके में लगातार गिर रहीं पुरानी इमारतें
जबलपुर में भले ही इस समय बहुत अधिक बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कमानिया और उसके आसपास के इलाके में पुरानी इमारतों के गिरने का सिलसिला जारी है. मछरहाई में दो मंजिला मकान गिरने से पहले कमानिया गेट के ठीक सामने 5 मंजिला इमारत भी भरभराकर गिर चुकी है. इसके अलावा दो दिन पहले कोतवाली थाने के पास भी एक पुरानी इमारत गिर गई थी.
गनीमत यह है कि अब तक इन हादसों में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. लगातार गिर रही पुरानी इमारतों ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कमानिया और आसपास का इलाका जबलपुर के सबसे पुराने इलाकों में शामिल हैं.
- उज्जैन में मकान गिरने से दबा पूरा परिवार, मुहर्रम मनाने आए बच्चे की मौत, 8 घायल
- चंद सेकंड में पलटा खेल, जैसे चली पोकलेन, मशीन पर गिरा मकान, 2 घंटे फंसा रहा चालक
कई इमारतें 100 साल से ज्यादा पुरानी
इस इलाके में कई इमारतें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती हैं. इनमें से कई भवनों का निर्माण उस दौर में हुआ था, जब आधुनिक निर्माण तकनीक और सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल नहीं होता था. इलाके की एक और बड़ी समस्या यह है कि यहां ज्यादातर पुरानी इमारतें एक-दूसरे से सटी हुई हैं. ऐसे में किसी एक इमारत के कमजोर होने या गिरने की स्थिति में आसपास की दूसरी इमारतों पर भी खतरा बढ़ जाता है.