दिग्विजय सिंह ने नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले की फोटो की ट्विट, महापौर बोले-भ्रम फैला रहे कांग्रेस नेता
दिग्विजय सिंह के नर्मदा नदी जबलपुर में मिलने वाले गंदे नाले के ट्विट पर महापौर ने जताई आपत्ति. बोले पुराना फोटो किया ट्विट.
जबलपुर: इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से लोगों की लगातार मौत हो रही है. यह सिलसिला अभी थमा नहीं है. इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर लोगों में संवेदनशीलता बढ़ गई है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में नर्मदा नदी की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि जबलपुर में नर्मदा नदी में एक गंदा नाला मिल रहा है और इसके ठीक आगे पेयजल की सप्लाई का प्लांट है. हालांकि नगर निगम का कहना है कि यह फोटो पुराना है और अब यहां ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह की फोटो के बाद नगर निगम सुबह से इस स्थान की सफाई जरूर कर रहा है.
दिग्विजय सिंह ने किया ट्विट
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जबलपुर के ग्वारीघाट की एक फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है. इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि "जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारीघाट में एक नाला नर्मदा नदी में मिल रहा है. जिसमें सीवेज का पानी बहता है और यह सीवेज टैंक ग्वारीघाट में ही बना हुआ है. इस टैंक में कोई फिल्टर नहीं है. दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि इसी से 500 मीटर की दूरी पर ललपुर वाटर फिल्टर प्लांट है. जिससे पेयजल की सप्लाई है और किसी भी दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है."
महापौर ने दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर दी सफाई
जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह ने दिग्विजय सिंह की फोटो और ट्वीट का खंडन करते हुए कहा है कि "यह फोटो 2 साल पुरानी है लेकिन जिस स्थान पर यह नाला मिल रहा है वहां गुरुवार की सुबह से ही नगर निगम की टीम सफाई करने पहुंच गई थी और यहां नाली की सफाई की गई. यहां पर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षद भी पहुंचे."
जबलपुर के ग्वारीघाट में सीवेज का पानी नर्मदा जी में मिलता है। Sewage Tank घाट में बना है जिसमें फिल्टर नहीं है। उस सीवेज का पानी नर्मदा जी मै मिल कर 500मीटर दूर ललपुर पेयजल सप्लाई प्लांट से जबलपुर के लोगों को सप्लाई होता है उससे भी कुछ दिन में कोई बड़ी घटना हो सकती है। कृपया…— Digvijaya Singh (@digvijaya_28) January 7, 2026
कांग्रेस पार्षद अयोध्या तिवारी का कहना है कि "जबलपुर नगर निगम के महापौर ने दावा किया था कि जबलपुर में नर्मदा नदी में कोई भी नाला नहीं मिल रहा है लेकिन ग्वारीघाट का यह नाला महापौर के दावे की पोल खोल रहा है."
'दिग्विजय सिंह का ट्विट भ्रम फैलाने वाला'
महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है कि "नर्मदा में यदि कोई नाला मिल रहा है इसका पेयजल सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ललपुर के जिस प्लांट के बारे में दिग्विजय सिंह ने लिखा है उसके लिए नर्मदा नदी से पानी लिया जरूर जाता है लेकिन उसके बाद उसे फिल्टर किया जाता है. फिल्टर करने के बाद ही लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाता है. इसलिए दिग्विजय सिंह का ट्विट केवल भ्रम फैलाने वाला है."
'रोज लिए जा रहे 80 सैंपल'
जगत बहादुर सिंह का कहना है कि जबलपुर में इंदौर की घटना के बाद रोजाना 80 सैंपल लिए जा रहे हैं, जो फिल्टर प्लांट और लोगों के घरों में पहुंचने वाले पानी के हैं. हमें अभी तक किसी में भी दूषित पानी की पुष्टि नहीं हुई है. जगत बहादुर सिंह ने बताया कि कुछ जगहों पर पाइप लाइन से गंदे पानी की समस्या की शिकायत हुई थी. जिस पर हमने तुरंत कदम उठाकर उसे ठीक करवा दिया है. यदि कोई भी गंदे पानी की शिकायत करता है तो 24 घंटे में उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा.